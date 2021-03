Støre slår alarm om befolkningsutviklinga i Nord-Norge

Befolkningsveksten i Norge har ikke vært lavere på 20 år, meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) i februar.

Og verst er det i Nord-Norge. For mens innbyggertallet i Norge økte, mistet den nordligste landsdelen over 2000 innbyggere.

Den negative trenden i nord kan ikke fortsette, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Tallene fra SSB viser at politikken har kommet til kort. Regjeringa sier Nord-Norge går så det suser, men når befolkningen går ned er det et uttrykk for at politikken ikke treffer og vi trenger en ny kurs.

Han mener det er ekstra alvorlig at færre folk bor i landsdelen fordi det er her noen av landets viktigste naturressurser befinner seg.

Også for norsk sikkerhetspolitikk er det viktig at det bor folk i nord, sier Støre.

Dersom partiet hans kommer i regjering etter valget, er befolkningsnedgangen i landsdelen noe av det første han vil ta tak i.

– Umiddelbart etter et regjeringsskifte vil vi sette oss ned med ledende aktører i nord, partene i arbeidslivet, kommuner og fylker for å se hvordan vi kan få en opptrappingsplan for en politikk som kan snu befolkningsutviklinga.

– Det har vi klart før og det mener jeg vi kan klare igjen, sier Støre.

Mener Solberg-regjeringa har vært for passiv

Ap-lederen sier at det skjer veldig mye bra i nord. Flere næringer går veldig godt, men at flere sliter med å få tak i kvalifiserte folk.

Støre mener at regjeringa har vært for passiv.

– Vi trenger å slå alarm om en befolkningsutvikling som forteller en historie om at politikken ikke har virket.

Støre viser til at de siste utvalgene som er satt ned for å se på distriktspolitikken, peker på at folk må trives.

Han mener at partiets forslag om å halvere fergeprisene, kan være med på å gjøre livet mer attraktivt for folk langs kysten.

Han sier også at mer av det som lages i nord, må bearbeides i landsdelen.

– Får du drive med norske naturressurser, må du også legge noe igjen. Fortjeneste, men også aktivitet som forskning, utvikling og arbeidsplasser. Den aktive staten må tilbake igjen.

Har arbeidsplasser – mangler folk

En av kommunene der pilene har pekt nedover er Evenes, men nå råder optimismen.

Etableringen av Forsvarets nye flystasjon i kommunen gir nye arbeidsplasser som må fylles.

– Utfordringen er at vi ikke kan støvsuge andre nordnorske kommuner. Da løser vi ikke noe problem, sier ordfører Terje Bartholdsen (Ap).

Han mener det må gjøres noe drastisk for å sikre at man ikke bare stanser fraflytting, men også sikrer tilflytting.

For å få det til har Bartholdsen følgende råd til sin partileder.

– Da må du starte med skoletilbudet og tilbudet på videregående. At det er relevant for næringsliv og Forsvaret. Så må du sørge for at næringslivet ikke er filialisert, men at du har ledelse for store institusjoner, som bor og lever i Nord-Norge.

Evenes-ordfører Terje Bartholsen trenger nye innbyggere, men vil helst ut av landsdelen for å finne dem. Foto: Frida Brembo / NRK

Slår tilbake mot kritikken

I Høyre svarer de slik på kritikken fra Støre:

– Her er det store ord og lite innhold. Vi er nødt til å ha tiltak som gir målbare resultater, sier Bård Ludvig Thorheim, som er partiets førstekandidat i Nordland.

Men en ting er Støre og Thorheim enige om. Næringslivet i nord går så det suser og det finnes arbeidsplasser.

Thorheim vil samtidig ikke svartmale befolkningsutviklingen i landsdelen.

– Hvis du korrigerer for asylankomster og arbeidsinnvandring så er det ikke et spesielt dårlig bilde for Nord-Norge sammenlignet med andre distrikter i landet, sier Thorheim.

Likevel ser både han og Høyre at det er nødvendig å ta grep. Det mener Thorheim dagens regjering gjør.

– Vi bygger nå landsdelen med Nasjonal transportplan og investerer enda mer i private arbeidsplasser. Vi har et program for å få flere statlige arbeidsplasser i nord. Jeg tror det kommer til å hjelpe masse på.

Han varsler at de om kort tid kommer til å legge fram en rekke forslag til tiltak for å snu utviklingen.