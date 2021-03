Sommerferien i fjor ble bedre enn de fleste forventet. Blant annet var det så mye turister i Lofoten at fergekøen ved Bognes strakk seg over en hel kilometer.

Til tross for at smitten i Norge nå er rekordhøy merker flere av de populære reiselivsaktørene stor pågang allerede i midten av mars. En rapport publisert av Opinion sier også at fire av fem planlegger årets ferie her hjemme.

Men er du en av dem som har planlagt noe helt spesielt, kan det være for sent.

Noen steder er allerede fullbooket i hele juli.

POPULÆRT: Tranøy Fyr i Hamarøy er et svært populært reisemål. Allerede er det nesten helt fullt i sommermåneden juli. Foto: Haraldsen, Willy / Haraldsen, Willy

Spår en fantastisk sommer

Overnattingsstedet Tranøy Fyr midt i havgapet i Hamarøy kommune måtte i 2020 sende mange skuffede kunder videre. Fyrinne Anne Gry Jakobsen ved fyret forteller at de fortsatt har noen få rom ledig i juli.

Men hun har lite tro på at de får noe mindre belegg i år.

– Det har aldri vært så mye folk på fyret som i fjor, og jeg har store forventninger til at det blir akkurat like bra i år.

– Det blir et gullår!

KAN BLI TELT FOR MANGE: De populære overnattingsstedene fylles opp. Noen velger å bo i telt for å oppleve drømmestedet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Litt lenger sør i Nordland, i Steigen, ligger overnattingsstedet Manshausen. Daglig leder Svea Weddern forelsket seg i stedet for to år siden da hun hadde en sommerjobb her.

Det virker ikke som hun er alene om å mene at Steigen er vakkert – for de er fullbooket hele juli, og har kun noen få overnattinger ledig i mai, juni og august.

– Folk ser etter det spesielle. Når de ikke kan reise til utlandet vil de ha det her hjemme i Norge.

– Får dere mange henvendelser selv om fellesferien er booket?

– Mange ringer, de spør hvorfor de ikke kan booke på nettsiden. Da må vi dessverre bare meddele at det er fullt.

SPEKTAKULÆRT: Manshausen i Steigen inviterer til opplevelser i naturen. Også når du skal krype inn for å sove. Om du ønsker å dra hit i sommer må du dra utenfor fellesferien. Foto: Siggen Stinessen

Lever ikke på en månedslønn

På andre siden av Vestfjorden, i Lofoten, ble det 2020 også et veldig godt år. Etter toppåret i 2019 landet reiselivsnæringen til slutt på en vekst på én prosent i juli 2020.

Reiselivssjef Line Samuelsen i Lofoten sier prognosene ser gode ut også foran årets fellesferie.

– Næringen gir oss tilbakemeldinger om at det bookes godt inn mot sommeren, og det ser ut som juli blir en god måned.

Reiselivssjef i Lofoten, Line Samuelsen. Foto: Privat

Selv om juli 2020 ble bra, var året som helhet dårlig. Det samme ser ut til å skje i år.

– Det er vanskelig å fylle opp mer enn den ene måneden. Vi lever ikke på en lønn gjennom hele året.

Hun får støtte fra reiselivssjef i Visit Bodø Ann-Kristin Rønning Nilsen.

– Fjoråret kan bare beskrives på en måte; krise, sier hun og legger til:

– Men vi forventer i likhet med i fjor en god sommer. Vi ser spesielt at mange er ute etter de litt spesielle overnattingsstedene – som Manshausen og Tranøy Fyr.

Usikker fremtid

Både Ann-Kristin og Line forteller at forretningsaktiviteten i fjor ble dramatisk mye lavere enn tidligere år. Etter nedstengning i mars har det vært tilnærmet stillstand flere steder.

VIL HA DET SPESIELLE: Reiselivssjef i Visit Bodø, Ann-Kristin Rønning Nilsen, sier de spesielle overnattingsstedene er mest populære. I tillegg ser hun at folk ønsker å gjøre aktiviteter i tilknytning til kysten – som strand- og fisketurer. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm bekrefter situasjonen – og sier våren i fjor var brutal, etterfulgt av en bra sommer, tung høst og vinter.

Han tror pandemien kan gi varige konsekvenser for hotellbransjen.

– Det er vanskelig å se for seg at markedet for forretningstrafikk og ikke minst kurs og konferanse skal ta seg helt opp igjen. Mange har fått opp øynene for en del tekniske løsninger, videoteknologien er bra og mange sparer også penger på å droppe jobbreiser.

– Men når det er sagt; man skaper ikke kultur via skjermer.

Wiederstrøm håper sommeren kan bli god, men i motsetning til de andre er han på langt nær like sikker.

USIKKER: Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm håper sommeren blir bra, men er ikke like sikker som de andre i bransjen. Foto: Wiederstrøm Hotel Consulting

– Hvis vaksineplanene holder den fremdriften myndighetene har sagt og at smitten ikke løper løpsk, har jeg tro på at sommeren kan bli like god som i fjor. Men fremdriften er litt usikker og per nå går ting tregt. Men ting kan snu veldig raskt.

Han presiserer videre at 2020 var aller verst for de aktørene som er avhengig av utenlandske turister og som holder åpent året rundt – og at de små sommerstedene ofte kom greit ut av fjoråret.

Dette bekrefter Jakobsen på Tranøy Fyr, som på tross av dette ser fremover mot å utvide sesongen.

– Vi planlegger å gjøre Tranøy Fyr til en helårsbedrift. Mer satsing på arrangementer, grupper og pakker.

– Hvorfor tar dere sjansen på det nå?

– Jeg er manisk positiv kanskje. Jeg har ikke evnen til å grave meg ned, svarer Jakobsen og ler høyt.