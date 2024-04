Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Avinor stenger flyplassen i Rana i hele juli for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid.

– Jeg ble skikkelig irritert. Jeg har betalt mer enn det jeg bruker for å få en komfortabel reise for meg og barna, sier Ann Cecilie Pettersen til NRK.

For første gang på to år skulle hun og de to barna besøke hennes foreldre. Billetten fra Bodø til Oslo kostet 12.000 kroner.

– Det er mye for meg, konstaterer tobarnsmoren.

Nå henger planen om en behagelig reise sørover til Hønefoss i en tynn tråd.

Mandag kom nemlig nyheten om at Avinor stenger flyplassen i Rana hele juli.

Og Ann Cecilie er ikke alene om å reagere på Avinors avgjørelse om å gjøre vedlikehold midt i ferien.

Ann Cecilie lurer på hvorfor Avinor kommer med beskjeden så tett på sommerferien. Foto: Privat

Penger ut vinduet og misfornøyde barn

Ann Cecilie jobber i barnehage. Annehvert år har hun ferie slik at det passer med reise hjem til foreldre og søsken i Hønefoss.

Planleggingen begynner tidlig – og billettene for henne og barna på 13 og 16 ble bestilt allerede før jul.

– Jeg har ikke hørt noe om dette før jeg leste det i lokalavisa, sier hun og forklarer at hun umiddelbart tok kontakt med Widerøe og forklarte situasjonen.

Hun forteller at det virtket som også Widerøe ble ble tatt på senga av Avinor. De forklarte at de trengte tid på å orientere seg før de kom med en løsning, ifølge Ann Cecilie.

Hver sommer kommer folk fra hele landet for å oppleve Trænafestivalen i juli. Foto: Ane-Kristin Bustnesli

I pressemeldingen fra Avinor kom det frem at reisende skal transporteres med buss til nærliggende flyplasser.

– Jeg bruker ikke å være vrang, men hvis det blir snakk om buss til Bodø blir jeg det. Mosjøen går greit hvis det blir et alternativ, sier Ann Cecilie.

Men for andre vil det uansett bli smertefullt om det blir snakk om buss for fly.

– Helt uakseptabelt

Jorun Anita Rølvåg rammes også av vedlikeholdet på flyplassen. Hun skal nemlig reise fra Kreta via Bodø og tilbake til Mo i Rana i juli.

Jorun Anita Rølvåg sier det er dyrt og krever mye planlegging å ta hensyn til ryggplagene. Foto: Privat

Hun har hatt spinal spinose i over 20 år, noe som medfører sterke ryggsmerter.

Derfor planlegger hun alltid reiser lenge i forkant og gjør de så korte og effektive som mulig.

– Jeg ble veldig trist og sint da jeg leste om dette. Jeg hadde bestilt flybilletten for lenge siden for å få en mest mulig behagelig reise. Ryggen gjør at jeg ikke kan sitte lenge, sier hun til NRK.

– Hva tenker du om at Avinor kommer med denne nyheten bare måneder før sommerferien?

Helgeandskysten er et populært feriemål. Skal du dit fly og lande i Mo i Rana i juli, har du et problem. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er helt uakseptabelt. De må ha visst dette for lenge siden. Nå kommer jeg til å grue meg til hjemreisen, og jeg vet at jeg får vondt i flere dager, eller uker i etterkant.

Hun lurer også på hvorfor vedlikeholdet må skje midt i ferien.

– Jeg synes det er helt idiotisk. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke kunne gjort dette før eller etter sommeren.

– Vi har jobbet iherdig for å selge Helgeland

Også turistnæringen reagerer. Kitt Grønningsæter, daglig leder i Visit Helgeland, sier til NRK at de har jobbet lenge og iherdig for å selge Helgeland som reisemål for turoperatører og gruppereisende i sommer.

Nå må de informere mange om at planer bør, eller må, endres.

– Jeg synes det er synd at vi får beskjed så sent. Vi trenger litt tid til å planlegge, sier Grønningsæter.

Mye av planleggingen er altså basert på at man kan reise inn fra en flyplass og ut fra en annen.

Når det kommer overaskende på er det uheldig, sier Kitt Grønningsæter. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Hadde vi visst dette kunne vi ha planlagt å starte fra høsten av og ha fullt fokus mot neste sommer.

– Dette endrer seg nå på veldig kort varsel. Jeg vil tro de har brukt litt tid på å planlegge dette.

Avinor: – Nødvendige tiltak

Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavnet i Avinor, sier de har vurdert andre løsninger, men at den beste løsningen er å stenge lufthavnen i hele juli.

Årsaken er at de skal gjennomføre reparasjoner av rullebanen.

– Vi har forståelse for at dette medfører ulemper for reiseliv og passasjerer. Det er klart at vi må ta til etterretning at det er ønske om at vi kommer tidligere ut med slike ting, og tar med oss det til senere prosesser.

Anders Kirsebom i Avinor sier at en alternativ løsning var å stykke opp stengingen av flyplassen. De mener derfor det er best å gjøre det sammenhengende i juli. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Avinor

Kirsebom viser blant annet til at de skal levere tilbake hele den gamle flyplassen til Statskog etter hvert, etter 50 års drift. Da må det gjøres grunnprøver.

– Da har vi vurdert det slik at det å slå sammen og stenge ned i sommerferien, altså i feriemåneden juli, vil være det mest gunstige for å gjennomføre arbeidet litt mer konsentrert.

– Heldigvis er det flyplasser en time eller to unna, Sandnessjøen og Mosjøen, slik at det er mulig å frakte passasjerer dit.

Widerøe: – 600 passasjerer

Widerøe fikk beskjed om en mulig stenging av flyplassen torsdag i forrige uke, ifølge kommunikasjonssjef Catharina Solli.

Catharina Solli i Widerøe sier at de vil kontakte de reisende så snart som mulig. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vel og merke så hadde de noen avgjørelser som måtte fattes internt før de tok en endelig beslutning, det fikk vi da en bekreftelse på mandag denne uken. Så er vi kjent med at Avinor gikk ut med en pressemelding klokken 12 tirsdag.

– Er Widerøe fornøyd med det?

– Jeg tenker at jo lenger tid i forveien man kan få rett informasjon, jo bedre er det, sier hun og viser til 600 passasjerer som trenger oppfølging.