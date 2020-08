Lofoten smittefri i sommer: – Viser at måten nordmenn har feriert på i år, er en suksess

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Med tanke på hvor mange besøkende som har vært i Lofoten i sommer er dette nesten ikke til å tro, sier kommuneoverlege og smittevernlege Jan Håkon Juul i Vågan kommune.

Han var ganske sikker på at Lofoten ville oppleve koronasmitte i løpet av sommeren.

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan roser utelivsbransjen i Lofoten som han mener har stått på i stor dugnad for å holde regionen smittefri. Foto: John Inge Johansen / NRK

Riktignok ble det registrert ett smittetilfelle i Vestvågøy 3. juli. Men personen som var registrert med bostedsadresse i kommunen, var et annet sted i Norge da vedkommende ble smittet.

Det var VG som først omtalte smittetallene.

NRK har flere ganger skrevet om parkeringskaos, hissige fergepassasjerer , fulle campingplasser og turister som slår opp telt i hagene hos fastboende .

Ba om assistanse fra politiet

I Henningsvær har det til tider vært mye folk på utestedene. Likevel har man unngått smitte. Foto: Dina Storvik / NRK

Tidligere i sommer etterlyste Vågan kommune økt politiberedskap og vakthold på grunn av uro flere steder. Spesielt i Henningsvær, hvor det var mye festing.

– Spesielt i Henningsvær og på torget i Svolvær har det vært mye folk. Det samme har vi sett på kjøpesentrene. Men det ble aldri nødvendig å gripe inn, sier Juul.

Gjennom hele sommeren har det vært gjennomført koronatester av personer med forkjølelsessymptomer.

Samtlige av disse testene var vært negative.

– Har vært knallheldige

– Vi har vært knallheldig på mange måter. Smittesporing er tidkrevende. Det andre er faren for at man må stenge med virksomheter og folk må i karantene.

I tillegg til en god porsjon flaks, stengte grenser og strenge koronaregler, tror kommunelegen at naturen i Lofoten har bidratt til den fine statistikken.

På et cruiseskip eller en turistbuss har folk et veldig begrenset areal å bevege seg på, og er dermed mer utsatt for smitte.

I Lofoten har folk ankommet i små grupper og bodd i bobiler og telt. I tillegg har de beveget seg ute i naturen over et ganske stort område.

Kommuneoverlegen skryter også av turistnæringen og utelivsbransjen i regionen. Han mener de virkelig har stått på for å bidra til å holde Lofoten smittefri.

– De har vært veldig ærlige på utfordringene. Det er ikke bare enkelt å praktisere godt smittevern på et utested sent på kvelden.

Selv har han gjennomført ukentlige møter med bransjen.

Ilddåp

Fra midten av juli økte antall ansatte ved Skårungen til 22. Foto: Privat

Det har Tilla Lien Larsen, som driver rorbuanlegget Skårungen i Ørsvågvær, satt stor pris på.

– Vi har samarbeidet godt og tett med kommunen, og fått god uttelling, sier hun.

Fysioterapeuten fra Drammen overtok turistsenteret i vår, og fikk med seg åpningshelgen i starten av mars da Norge stengte ned.

– Da vi tok over hadde Lofoten tidenes forutsetning for å lykkes innen turisme. Ingen steder i turistbransjen er mer attraktiv enn akkurat Lofoten. Så kom koronaen.

Da anlegget åpnet igjen, sa det bare «pang». Fra midten av juli har de hatt 100 prosent belegg med 22 ansatte ved bedriften.

– For å klare å følge retningslinjene innen smittevern, har vi måttet ansette ekstra personell, sier hun.

Fremover håper de lokalbefolkningen og lokale bedrifter benytter seg av anlegget, og sier de er avhengige av at man booker konferanser, konfirmasjoner og andre begivenheter hos dem.

Et økende antall sporadiske tilfeller av koronasmitte i Norge vekker uro hos kommuneoverlegen i Vågan. Nå krysser han fingrene for at den fine utviklingen i regionen skal fortsette framover.