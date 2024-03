Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Norsk Flygerforbund mener at Staten har bidratt til å finansiere sosial dumping.

Flyselskapet DAT, som får betalt av staten for å fly i Norge, har ifølge forbundet forsøkt å unngå norsk regelverk ved å bruke firmaer i Malta med en annen lovgivning.

Luftfartstilsynet har nå gitt DAT et pålegg om å følge arbeidsmiljøloven, og norske regler vil gjelde for ansatte med en definert hjemmebase i Norge eller som er utsendt til Norge.

DAT avviser beskyldningene om sosial dumping og hevder at de følger norsk lovgivning.

Luftfartstilsynet har gitt DAT en frist for å sende over dokumentasjon på at de følger norsk arbeidsmiljølovgivning. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Staten har bidratt til å finansiere sosial dumping hos flyselskap, mener Norsk Flygerforbund.

Forbundsleder Aleksander Wassland mener det danske flyselskapet Danish Air Transport (DAT) har forsøkt å snike seg unna regelverket alle andre selskapet som opererer i Norge må forholde seg til.

– De har ikke fulgt arbeidsmiljøloven på vesentlige punkter, sier han og legger til:

– De har brukt firmaer i Malta med en annen lovgivning og sagt de ikke anser seg som en del av norsk arbeidsliv.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland.

DAT flyr flere såkalte FOT-ruter i Norge. Ruter de får betalt av den norske stat for å operere.

De flyr også ruter på kontrakt med Forsvaret.

Nå mener Luftfartstilsynet i en rapport at det danske selskapet må følge arbeidsmiljøloven. De har gitt selskapet et pålegg.

Får betalt av staten

– Det dette innebærer er at norske regler vil gjelde for ansatte som har en definert hjemmebase i Norge, eller som er utsendt til Norge, uavhengig av nasjonaliteten til de ansatte.

Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

Det sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim.

Les svaret fra Danish Air Transport (DAT) lenger ned i saken

Han skriver i en e-post at stikkord vil være å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Er det slik at de som har jobbet for DAT har vært underlagt maltesisk lov, siden de ansatte flyr på kontrakter fra F2R?

– I oversendt dokumentasjon har det kommet fram at kontraktene inngått mellom F2R og besetningen er styrt av maltesisk rett. Luftfartstilsynet har ikke gjort noen nærmere vurderinger av dette. Det vi har vurdert er om og i hvor stor grad norsk arbeidsmiljølovgivning kommer til bruk.

Det svarer senior kommunikasjonsrådgiver for Luftfartstilsynet, Mali Malmedal.

Mali Malmedal i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

Her flyr DAT i Norge: Ekspander/minimer faktaboks DAT flyr i dag rutene Oslo-Stord, Oslo-Florø og Tromøs-Lakselv på vegne av staten. Fra 1. april flyr de også Oslo-Røros, men da mister de samtidig ruten mellom Tromsø og Lakselv til det svenske flyselskapet Air Leap. De flyr også mellom Oslo, Ørland og Evenes på kontrakt med Forsvaret.

– Krass dom

Hos Flygerforbundet har de mottatt konklusjonen til Luftfartstilsynet med jubel. De har hatt det danske selskapet på radaren i mange år.

– Nå har Luftfartstilsynet felt en krass dom, sånn som vi leser den. Det er veldig sjelden at de er så soleklare som de her, sier forbundsleder Aleksander Wassland.

Så hva er det DAT har gjort galt?

Ifølge Flygerforbundet gjennomføres i praksis flyvningene til DAT av et litauisk datterselskap hvor pilotene og de kabinansatte er ansatt i bemanningsforetak registrert på Malta og Kypros.

Ikke enig

Administrerende direktør i Danish Air Transport (DAT), Jesper Rungholm er helt uenig med flygeforbundet.

Han avviser beskyldningene om sosial dumping, og sier videre at han ikke har noen videre kommentar til det.

Når det gjelder å følge norsk arbeidsmiljølov, mener han at de gjør det.

– De som flyr i Norge følger norsk lovgivning. Det er vi pålagt i anbudsreglene, så det vet vi godt.

Jesper Rungholm er leder i Danish Air Transport. Foto: Morten Holm / Scanpix

– Det kommer fram helt tydelig at når vi begynner å fly 1. april så skal vi overholde denne lovgivningen. Det har vi hele tiden visst, legger han til.

Ifølge Rungholm dreier rapporten fra luftfartstilsynet seg om at det har vært tvil om hvilke kontrakter deres ansatte i DAT LT har hatt. Om de har vært fast eller midlertidig ansatte.

– De har alltid vært fast ansatte, slik som vi har hele tiden har hevdet.

Malmedal i Luftfartstilsynet forklarer at de har gitt en frist for å sende over dokumentasjon.

– Sjefen i DAT hevder at den rapporten fra dere handler om at det var uklart om de ansatte hadde midlertidig-kontrakt eller var fast ansatte. Og at den avklarte at DAT «hadde rett» og at deres ansatte var fast ansatt. Stemmer dette?

– Basert på konklusjonen vår om at norsk arbeidsmiljølovgivning kommer til bruk har nå Luftfartstilsynet gitt selskapene noen pålegg og frist for å sende over dokumentasjon. Dersom selskapene mener at det er noen uklarheter i vedtaket vårt forventer vi at de tar kontakt eller gir en tilbakemelding om dette innen fristen.

NRK har også spurt Samferdselsdepartementet om hva de tenker om kritikken fra flygerforbundet.

Departementet: – Forventer at alle følger reglene

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier det er bra at tilsynet avdekker og påpeker kritikkverdige forhold.

– Jeg forventer at alle som opererer i norsk luftfart følger reglene, sier han til NRK.

Han understreker at sosiale forhold i luftfarten er en av hovedpilarene i regjeringens luftfartsstrategi som de la frem våren 2023.

– Det skal være gode og rettferdige arbeidsforhold i norsk luftfart, og tilsynet har fått mer midler til å følge opp dette. Tilsynet vil intensivere arbeidet med oppfølging av sosiale forhold i luftfarten etter direkte føring fra departementet.

– Hvilke undersøkelser gjør dere av selskapene som vinner anbudene?

– Samferdselsdepartementet stiller i FOT-anskaffelsene krav til at operatørene følger blant annet luftfartsloven, arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, utsendingsreglene, internasjonale konvensjoner (ILO mv.) og andre kontraktfestede krav.

– Operatørene som skal fly på FOT-rutene bekrefter at de følger alle krav. Dette har også DAT gjort i forbindelse med siste anskaffelse og også bekreftet at flygende personell som opererer på FOT-rutene er ansatte arbeidstakere, og ikke selvstendig næringsdrivende.