SAS vil ikke fly med tomme midtseter utenlands

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden 28. april har Norge som eneste land hatt krav om at flyselskapene flyr med tomme midtseter. Men SAS mener dette kravet kun gjelder innenriksflyvninger.

– Det er riktig. Vi har ikke hatt det, og i likhet med de fleste av verdens flyselskaper kommer vi heller ikke til å ha det på våre utenriksflyvninger, med mindre reglene for internasjonal luftfart endres, opplyser pressesjef i SAS, John Eckhoff til NRK.

SAS flyr kun med tomme midtseter i Norge, ifølge Eckhoff. Foto: SAS

I dag er det ventet at EUs flysikkerhetsbyrå, EASA skal komme med en veileder for europeisk luftfart.

I utkastet til veilederen anbefales bruk av munnbind der avstand ikke kan opprettholdes, også om bord på fly. Blokkering av midtsetene anbefales ikke som et kompenserende tiltak.

Flyr utenlands uten midtseteblokkering

SAS flyr nå både til London fra Arlanda i Stockholm og enkelte turer til Spania.

– Luftfarten er internasjonal og SAS er et internasjonalt selskap. Det er naturlig for oss å følge det som er blitt bransjestandard i Europa, og som trolig blir en del av et midlertidig regelverk med det første. Det blir spesielt viktig nå som vi trolig nærmer oss en justering av reiserestriksjoner i flere land, skriver Eckhoff i SAS til NRK.

– Får dere lov av norske myndigheter å følge EASA sine regler i stedet for de norske?

– Vi tolker den norske veilederen til å gjelde for innenriksflyvninger i Norge, skriver Eckhoff til NRK.

SAS flyr med tomme midtseter, og munnbind på innenriksflyginger. Foto: Astri Husø / NRK

– Ikke mulig å drive lønnsomme ruter i Norge

Det norske kravet om at plassen ved siden av skal være tomt fører til store konsekvenser for Widerøe, ifølge administrerende direktør Stein Nilsen.

SAS og Norwegian kan blokkere midtsetet og tilby sine kunder 66 prosent av normal kapasitet i flyene.

Widerøe flyr med to seter i bredden og må derfor stenge halvparten av setene.

Widerøe håper på harmonisering av norske og europeiske regler, ifølge Nilsen. Foto: Einar Aslaksen

– Konsekvensen er at det ikke er mulig å drive lønnsomme flyruter i Norge. Derfor kommer det ikke til å bli tilbudt flere kommersielle flyginger, utover normal tilpasning til sommersesongen hos Widerøe så lenge dette kravet ligger, skriver Nilsen i en e-post til NRK.

Widerøe vil også følge europeisk smitteveileder

Widerøe følger norske myndigheters smittevernveileder for Luftfart i Norge.

– Det vil være naturlig for Widerøe å følge Europeiske Luftfartsmyndigheters anbefalinger når vi flyr i utlandet. Men vi håper og forventer at norske myndigheter velger å harmonisere anbefalingene sine, slik at vi kan ha et felles regelverk for all flytrafikk i Europa. Dette er også hva EU har oppfordret de Europeiske landene til å gjøre, skriver Nilsen.

– Dere flyr med 50 prosent belegg i Norge. Men til utlandet vil dere følge EASA og droppe ledige seter og iverksette munnbind dersom det kommer i veilederen denne uka fra dem?

– Ja. Hvis anbefalingen fra EASA blir som du skisserer.

Han avslutter med at Widerøe vil avvente veilederen fra EASA, men at de forventer at den blir bransjestandard i Europa.

Luftartstilsynets innspill til europeisk veileder

Luftfartstilsynet i Norge har spilt inn at veilederen må ta høyde for nasjonale tilpasninger. Årsaken er at smittesituasjonen i Europa varierer fra land til land. Dermed er ikke de samme tiltakene like relevante for alle land, mener Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet fremhevet at bruk av ansiktsmasker ikke kan være erstatning for fysisk distanse i sitt innspill til EASA, opplyser Vindvik. Foto: Pressebilde, Luftfartstilsynet

Tilsynet har også spilt inn at det viktigste er å sikre fysisk distanse mellom personer.

– Vi har også fremhevet at norske helsemyndigheter mener at det er usikkert forskningsbasert grunnlag for at bruk av ansiktsmasker har effekt for personer uten symptomer, og at bruk av ansiktsmasker ikke kan være en erstatning for fysisk distanse eller andre preventive tiltak skriver Vindvik i en e-post til NRK.

Den nye europeisk veilederen skal legge til rette for at flytrafikken i Europa skal komme i gang igjen. Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak veilederen vil innebære.

NRK venter på svar fra Samferdselsdepartementet på hvordan de stiller seg til at norske flyselskaper vil forholde seg til europeisk veileder på utenlandske flyginger.