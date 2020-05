Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var litt uvant, men jeg følte meg veldig trygg under reisen, sier Judith Pettersen i ankomsthallen på Bodø lufthavn.

Hun har akkurat landet med flyet fra Trondheim, der hun har vært på besøk hos datteren.

– Det var ikke helt lett å få tak i munnbind i Trondheim. Vi måtte få sønnen vår til å ta med seg fra Bodø, da han reiste sørover med tog.

Tross litt utfordringer med å få tak i munnbind, og å kjenne igjen kjentfolk på flyet, er hun glad for det nye påbudet.

Men Pettersen reagerer på det som skjedde i det flyet landet.

– Jeg reagerer veldig på at alle tok av seg munnbindet da de skulle av flyet. Det er jo de samme folkene rundt bagasjebåndet.

Det var sist onsdag at både Norwegian og SAS annonserte at de ville kreve at passasjerene brukte munnbind om bord.

Før helga trakk Norwegian kravet, mens SAS fortsatt står på sitt. Fra og med i dag måtte derfor alle som skal reise med et SAS-fly, ha på seg munnbind under reisen.

Den nye retningslinjen betyr at du som passasjer må skaffe egen maske, hvis ikke slipper du ikke om bord. Du får ikke refundert eller ombooket billetten. Masken kan du sy selv eller kjøpe på et apotek, og den trenger ikke være medisinsk.

Medisinsk munnbind kjøpt på Boots Apotek. De kom i en 10-pakning, og kostet totalt 170 kroner. Slike munnbind slipper du garantert om bord i flyet med. Det går heller ikke utover lagerbeholdningen til helsetjenesten. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Råder kun over flyreisen

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, var selv på Gardermoen mandag.

– Jeg overvar nettopp boardingen for et fly til Kirkenes. Det gikk helt fint. Alle hadde med seg munnbind og det var ingen som stilte spørsmål ved dette.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier de forventer at flere flyselskap kan bli nødt til å innføre munnbind-påbud. Foto: SAS

SAS begrunner påbudet med smittevernhensyn og at det er i ferd med å bli bransjestandard hos flere store flyselskap.

– Vi forventer også at det vil komme inn som en del den nye, foreløpige retningslinjen, sier Eckhoff.

Samtidig har SAS ingen myndighet til å be passasjerene om å beholde munnbindet i det reisen er over.

– Vi råder kun over flyreisen og ikke når passasjerene har forlatt flyet.

Arild Skirstad reiste mandag fra Trondheim til Bodø. Han reiser ofte med fly og sier turen gikk fint. Han ordnet seg munnbind gjennom sin arbeidsgiver. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Andre flyselskap avventer

Så langt er det bare SAS i Norge som har påbudt munnbind for sine passasjerer. Påbudet gjelder fram til 31. august.

Norwegian sier de avventer til europeiske luftfartsmyndigheter oppdaterer sine anbefalinger.

Widerøe sier de følger norske myndigheter, og vil derfor ikke innføre et påbud i nærmeste fremtid.