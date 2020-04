Dette er de nye korona-reglene når du skal fly

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I tillegg skaper midtgangen nødvendig avstand mellom radene.

Veilederen slår dermed fast at midtrekken, det midterste setet på hver rad, som hovedregel skal være tomt.

– Så i et vanlig SAS- eller Norwegian-fly vil to tredeler av setene kunne fylles opp med passasjerer, mens en tredel av setene ikke vil kunne fylles opp. I et Widerøe-fly vil det kunne sitte passasjerer i om lag halvparten av setene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fulle fly

I forrige uke meldte NRK at mens vi på bakken må holde to meters avstand, sitter flypassasjerer som sild i tønne.

– Når du setter deg på flyet, er det akkurat som da du fløy for ett år siden. Det er ikke noen forandring, utenom at du ikke blir servert kaffe, fortalte en passasjer til NRK.

REAGERTE: En mann som var om bord et fly fra Oslo til Stavanger i forrige uke, reagerte på hvor fullt flyet var.

Helseminister Bent Høie vedgikk da at dette ikke var en problemstilling myndighetene hadde viet stor oppmerksomhet til da.

Nå har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og flynæringen utarbeidet hvilke smitteverntiltak som skal gjelde for luftfarten.

– Når vi reiser med fly, må vi samle oss på mindre plass. Det er ikke alltid like lett å opprettholde smittevernrådene om å holde avstand, sier Hareide.

– I en periode nå har det vært få som har reist. Men når Norge nå åpnes opp litt etter litt, vil folk begynne å bevege seg mer rundt, og flere vil ta fly. Dette er positivt for økonomien i luftfartsbransjen, men det må være trygt å reise med fly, både for de ansatte og passasjerene.

Ett tomt sete mellom hver passasjer

Ifølge Hareide er et av de viktigste rådene i veilederen at passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, og at alle som er syke holder seg hjemme.

– I tillegg bør bruken av håndbagasje begrenses, og servering av mat bør unngås, eller maten bør deles ut på forhånd, sier han.

– LAV RISIKO: Utskifting og filtrering av luften inne i flyene gjør at det ikke er nødvendig å legge inn ekstra avstand mellom seteradene, og rådet om minst én meters avstand kan fravikes. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Hareide understreker at tilstrekkelig avstand mellom passasjerer er viktig, både i luften og på bakken, men at anbefalingen fra helsemyndighetene om minst én meters avstand mellom personer, kan fravikes på fly.

– Ett tomt sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand, og det samme gjør midtgangen. Man sitter da tettere enn det som er anbefalt generelt fra helsemyndighetene, men fordi luften inne i flyene er så god – ventilasjonsanleggene er så gode – sier smittevernmyndighetene at her er risikoen veldig, veldig lav.

Lite smitte på fly

Det bekrefter avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Erfaringene så langt i dette utbruddet, tilsier at det ikke er vanlig med covid-19-smitte på fly. Det er blitt gjort mye smittesporingsarbeid etter at man har fått påvist tilfeller på fly, men smittesporingsarbeidet viser at det ikke er vanlig med smitte, sier Vold.

Når det gjelder ombordstigning og avstigning, samt passkontroller og så videre, må det ifølge Hareide planlegges og organiseres godt, for eksempel gruppevis per rad og med god avstand.

Han varsler også at det jobbes med tydeligere råd for andre transportmidler, som eksempelvis buss og tog.