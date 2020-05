Siden 28. april har det vært krav om tomme midtseter på fly i Norge fra myndighetene.

Nå har NHO Luftfart bedt om snarlig møte med Helse – og omsorgsdepartementet for å få avskaffet tomme midtseter i norske fly.

I dag flyr SAS, Norwegian og Widerøe kun et lite grunntilbud med flyvninger, der staten betaler for produksjonen, forteller Lothe. Det er for å opprettholde ett minimumstilbud i Norge.

Ønsker å øke før sommeren

Så lenge midtsetene må stå tomme, så betyr det at flyselskapene ikke får i gang igjen kommersielle ruter. Etter at folk har blitt oppfordret til å feriere i Norge, forventer mange at innenrikstrafikken med fly kommer opp igjen, men det blir vanskelig og sett inn flere ruter når midtsetet må være tomt, sier Lothe.

– Viktig med harmonisering med internasjonale regler for luftfart for norsk luftfart, sier adm.dir. i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe. Foto: NHO

– For å komme i gang, må kravet om tomme midtseter i fly bort. Det blokkerer nå for norsk luftfart.

Ingen av de andre nordiske landene har lagt tilsvarende begrensninger på flyselskapene.

Det særnorske kravet med blokkering av midtsetet, vil gjøre det svært ødeleggende for en mulig gjenoppstart av et kommersielt luftfartstilbud i Norge står det i brevet til Helse- og omsorgsdepartementet fra NHO Luftfart.

Ikke lønnsomt å fly med tomme seter

Norwegian og SAS vil ikke kunne fly med mer enn maks 66 prosent kapasitet med midtsetet blokkert. For Widerøe betyr det tilsvarende at de vil kunne operere med en dekningsgrad i kabin på kun 50 prosent.

Normalt må gjennomsnittlig kapasitetsutnytting, ifølge statistikk for bransjeorganisasjonen IATA, ligge på 79 prosent for at lønnsomhet skal oppnås.

– Det sier seg selv at med slike restriksjoner vil det ikke være mulig for flyselskapene å drive kommersielt når etterspørselen etter flyreiser etter hvert vil ta seg opp igjen, sier Lothe.

Møtte Hareide

I ettermiddag hadde Samferdselsdepartementet digitalt møte med SAS, Widerøe og Norwegian, og NHO blir ikke bønnhørt med det første.

Hareide møtte luftfartsbransjen i ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bakgrunnen for møtet var enkeltepisoder der veilederen for luftfarten ikke var blitt fulgt. Blant annet ved at det har sittet personer på midtsetet, som da helseminister Bent Høie fløy til Stavanger i forrige uke.

På møtet ble flyselskapene bedt om å følge veilederen for å unngå slike episoder. Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til NRK at det var et godt møte.

– Det er viktig at flyselskapene følger veilederen, både av hensyn til andre reisende og ansatte. De skal oppleve at det er trygt å reise. Det viste flyselskapene forståelse for. Samtidig sa de at de ønsket en harmonisering når EU snart kommer med sitt regelverk. Og det er selvfølgelig et budskap jeg tar med meg, sier Hareide.

Ny internasjonal veileder fra EASA

EU presenterte sin strategi for reiselivet 13. mai 2020. Ett av de kompenserende smittevernstiltakene som foreslås ved flyreiser, er bruk av munnbind.

EUs flysikkerhetsbyrå, EASA, la som en oppfølging til denne strategien frem sitt utkast til veileder for smittevernstiltak for luftfart 14. mai – med frist for innspill 15. mai.

Det er ventet at EASA kommer med ny anbefaling for internasjonal luftfart på onsdag.

I EASAs utkast til veileder anbefales bruk av munnbind der avstand ikke kan opprettholdes, inkludert om bord på fly. De anbefaler ikke en blokkering av midtsetene som et kompenserende tiltak.

Etterlyser norsk harmonisering

– For norsk luftfart er det viktig at norske myndigheter støtter opp om de rådene som gis internasjonalt, og at norsk regelverk blir harmonisert med anbefalinger gitt av EUs flysikkerhetsbyrå EASA, sier Lothe.

Han understreker at særnorske tilleggskrav vil være ødeleggende for en mulig gjenoppstart av et kommersielt luftfartstilbud i Norge.

Den norske smittevernsveilederen for luftfart, som ble vedtatt i forbindelse med Covid-19, ble publisert 28. april 2020.

Ut fra det NHO Luftfart er kjent med, er det svært få land annet enn Norge som har innført en slik seterestriksjon som er anbefalt av de norske helsemyndighetene. Ingen av de andre nordiske landene har lagt tilsvarende begrensninger på flyselskapene.