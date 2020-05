Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag formiddag kom beskjeden fra SAS om at alle passasjerer må bruke munnbind fra 18. mai.

Påbudet gjelder for alle passasjerer over seks år frem til 31. august.

– Nå er det obligatorisk med munnbind på alle flyvninger. Både nasjonale og internasjonale, sier John Eckhoff til NRK. Han er pressesjef i SAS.

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport kom med samme anbefaling 5. mai. Nå følger SAS og Norwegian på.

Under onsdagens pressekonferanse sa Line Vold ved FHI at de vurderer tiltak fortløpende.

Foreløpig er munnbind ikke en del av norske myndigheters anbefalinger for smittevern på fly.

Passasjerer med munnbind går om bord i et British Airways-fly på Heathrow sist torsdag. Slik blir det også på SAS og Norwegians flyvninger frem til 31. august. Foto: Hannah McKay / Hannah McKay

Du får ikke fly uten maske – og mister billetten din

Masken må du imidlertid skaffe selv.

Skjerf, hals eller lignende er ikke godkjent.

Har du ikke maske, får du ikke gå om bord.

– Dette blir en del av de nye rutinene før man skal ut og fly. Du må selv skaffe den. For eksempel på et apotek, sier Eckhoff.

Det må ikke være et medisinsk munnbind, men en maske som hindrer dråpesmitte.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff. Foto: SAS

– Har SAS munnbind i bakhånd man kan kjøpe hvis man har glemt eller mistet det?

– Jeg synes ikke man skal belage seg på at det er masker på flyplassen eller om bord. Dette ansvaret må den enkelte ta selv.

– Har SAS lov til å bestemme dette når det ikke er en del av nasjonale retningslinjer?

– Det er flyselskapets suverene ansvar å ta vare på sikkerheten for ansatte og passasjerer, svarer Eckhoff.

Alle som skal reise med SAS vil få en SMS et par dager i forveien med denne informasjonen.

Norwegian gjør det samme

Også Norwegian vil innføre obligatorisk bruk av munnbind fra 18. mai.

– Dette er i tråd med retningslinjene fra europeiske myndigheter. De reisende er selv ansvarlige for å skaffe munnbind. Vi ber alle sørge for å ha det på under hele flyreisen, skriver Andreas Hjørnholm til NRK. Han er presseansvarlig i Norwegian.

Han skriver at det er helt avgjørende at alle flyselskap i Europa forholder seg til samme regelverk.

– Det kan ikke være slik at noen land anbefaler blokkering av midtsete, andre ikke. Det er ikke kommersielt bærekraftig.

Flere apoteker har vært utsolgte for ansiktsmasker. Men som reisende med SAS eller Norwegian må du skaffe deg en, hvis ikke får du ikke fly. Foto: Oda Viken/NRK

Widerøe: – Vi følger norske myndigheter

Widerøe har på sin side ikke innført dette påbudet.

– Vi vurderer munnbind. Men forholder oss først og fremst til norske luftfartsmyndigheter, sier Catharina Solli. Hun er kommunikasjonssjef i Widerøe.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe. Foto: Widerøe

FHI anbefaler ikke bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker ved flyreiser.

De mener at det mest forebyggende tiltaket er økt avstand mellom passasjerer.

NHO Luftfart er helt uenig i dette, skriver Flysmart24.

De viser til at andre land i Europa i stedet har valgt bruk av maske som det beste tiltaket.

NHO Luftfart mener at munnbind før innføres på alle fly i stedet for avstandsregelen. Slik vil flyselskapene tape mindre penger.

Dette i tillegg til andre tiltak som å desinfisere flyet og unngå servering. Ombordstigningen er slik at passasjerer ikke passerer hverandre. Magasiner og andre kontaktpunkter er fjernet.

Dette er SAS' nye regler: Ekspandér faktaboks Det er obligatorisk med ansiktsmaske for passasjerer fra seks år og oppover på alle flyvninger med SAS fra 18. mai til 31. august.

Alle fly blir rengjort og desinfisert i henhold til nye rutiner som er tilpasset den ekstraordinære situasjonen.

Nye boardingrutiner sikrer best mulig avstand om bord. Passasjerer med sete bakerst boarder flyet først for å unngå forbipassering.

Alle ikke-essensielle løse gjenstander er fjernet, for eksempel lesestoff i setelommen, puter, tepper og brett.

Ingen matservering om bord for å redusere kontakten mellom passasjerer og crew.

Håndbagasje er begrenset til ett kolli per passasjer. Kilde: SAS sine nettsider

En ansatt i Widerøe Ground Handling desinfiserer og vasker ett av Widerøes fly på Torp. Widerøe har ikke påbudt masker hos sine reisende. De fyller kun halvparten av flyet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

FHI: Ikke-medisinske ansiktsmasker har ukjent effekt

Kunnskapen om smitterisikoen for covid-19 om bord på fly er begrenset.

Foreløpig er svært få smittetilfeller sporet tilbake til flyreiser.

Slik smitte er vanskelig å dokumentere. Men erfaringene så langt i utbruddet tilsier at det ikke er vanlig at covid-19 smitter på fly, skriver FHI på sine sider.

I en e-post til NRK svarer FHI på de to flyselskapenes nye påbud

– Det forventes at påbudet om munnbind ikke går på bekostning av andre tiltak. Det bør heller ikke bidra ytterligere til den globale mangelen på medisinske munnbind.

Hjemmelagde ansiktsmasker har foreløpig ukjent effekt.

FHI utelukker ikke at de kan være smittereduserende. Men de mener også at feil bruk kan føre til økt smitte fordi man tar seg til ansiktet.

FHI vil nå se på om det foreligger ny kunnskap om smitteeffekt ved bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker.

