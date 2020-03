Slaktet mindre gris, sau og storfe i fjor:– En trend vi bare har sett starten på

Bildene av norske fryselagre fulle av sauekjøtt skapte stor debatt i fjor høst.

NRKs undersøkelser viste at Norge har produsert mer kjøtt enn innbyggerne klarer å spise i fem år på rad.

Men nå kan ting være i endring.

I fjor sank nemlig produksjonen av sauekjøtt med 10 prosent sammenlignet med året før. For svin var nedgangen 3,7 prosent, mens produksjonen av storfe gikk ned 2,7 prosent, viser tall fra SSB.

– Det kan være flere ting som spiller inn her, men det er klart at vegetartrenden vi har sett de siste årene har påvirket kjøttproduksjonen, sier Marthine Petersen i Nortura.

Det ble produsert 10 prosent mindre sauekjøtt fra 2018 til 2019.

Blander inn grønnsaker

En undersøkelse fra i fjor viste at om lag én av fire nordmenn planlegger å spise mindre rødt kjøtt, som et klimatiltak.

Det siste året har det også kommet rapporter som forteller at vi må endre måten vi produserer mat på.

De som lager maten vår har tilpasset seg nordmenns nye vaner.

Produsenter som Gilde har for eksempel startet med mer grønnsaker i enkelte av sine produkter.

– Vegetar er en stor trend, men de fleste av dem som er opptatt av å spise mer grønnsaker spiser også kjøtt.

– Derfor har vi laget en produktserie med velkjente kjøttprodukter tilsatt grønnsaker for å gjøre det enklere for folk å få i seg mer grønt, sier Petersen i Nortura.

Trenger hjelp

En som er fornøyd med at norsk kjøttproduksjon går ned er Anja Bakken Riise.

Lederen i miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender mener nordmenn må halvere kjøttforbruket, om vi skal nå klimamålene som er satt.

– Det betyr at vi må importere mindre kjøtt, men også at vi må produsere mindre kjøtt på mest mulig bærekraftig måte i Norge.

For å få det til mener hun politikerne må komme på banen med tiltak som gjør det lønnsomt for bønder å legge om til plantebasert jordbruk.

– Det er viktig at jordbruket henger med, og at det blir lønnsomt for bønder å legge om til å produsere mer av det framtidens forbruker vil ha - nemlig norsk frukt, grønnsaker, belgfrukter og korn.

Hos Fatland i Rogaland produserer de blant annet svin. Nå skal de bygge et anlegg der de kan lage vegetarmat. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

I endring

Riise mener mange har innsett at de må spise mindre kjøtt av hensyn til både klima og helse, og at det forklarer at forbruket av kjøtt har gått litt ned de siste årene.

Hun er sikker på at norsk matproduksjon står foran en stor endring.

– Det er ingen tvil om at dette er en trend vi bare har sett begynnelsen av, og at den vil ha konsekvenser for norsk matproduksjon.

Selv om kjøttproduksjonen sank fra 2018 til 2019, er den fortsatt høyere enn den var i 2014.

I Nortura håper de at nordmenn velger norsk når de skal ha kjøtt på matbordet.

– Vi håper og tror er at norske forbrukere vil fortsette å være bevisste på å ha et bærekraftig kosthold. Det innebærer blant annet å redusere matsvinn og å velge norsk kjøtt fremfor importert til de måltidene man spiser kjøtt, Marthine Petersen.

Ps. Produksjonen av fjørfe, som for eksempel kylling, økte med 8,8 prosent fra 2018 til 2019.