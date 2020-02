Det har ikke gått stille for seg etter at Widerøe denne uken la fram sine kuttplaner. Fra mai forsvinner 4000 av flyselskapets avganger.

Samferdselsministeren sier han er svært bekymret, mens opposisjonen mener regjeringen har skylden.

Widerøe sier selv at 65 kroner lavere avgift ville berget rutene. Og nå får de delvis støtte fra norske miljøorganisasjoner.

– Vi mener at regjeringen bør se på muligheten for å differensiere flypassasjeravgifta innenlands, sånn at man kan skjerme kortbanenettet, sier rådgiver Ingvild Kilen Rørholt i Zero til Klassekampen.

Dette er rutekuttene til Widerøe Ekspandér faktaboks Rutekuttene vil skje på følgende områder: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Lavere avgift i distriktene

I dag betaler flyselskapene lik flyseteavgift for en reise mellom to småflyplasser i Norge, som de gjør for en reise fra flyplasser i Norge til EU.

Dermed er avgiften den samme på en reise mellom Bodø og Evenes, som den er på en reise mellom Gardermoen og Kreta.

Zero mener det fungerer dårlig og ønsker at avgiftene skal være forskjellig avhengig av reiserute og reiselengde.

Med andre ord: Avgiftene på kortbanenettet bør ned, mens avgiftene på andre strekninger bør opp.

Det samme mener Greenpeace.

– Vi mener kortbanenettet må skjermes. Folk er avhengig av det for å kunne bo der og komme seg på jobb.

– I stedet bør det vurderes å øke CO₂-avgiften fra Oslo til byer som Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Der har folk et reelt alternativ med tog, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym til NRK.

Les også: Flyeksperter mener Widerøes kutt er helt udramatisk

Greenpeace Norge-leder Frode Pleym støtter forslaget fra Zero. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Langrutene har særlig høye utslipp

Også i Naturvernforbundet mener de det er på tide å se på det norske avgiftssystemet.

– Når det varsles at enkelte ruter legges ned har du ikke noe reelt alternativ til å fly. Da ender du opp med å fly mer, for da må du om Trondheim og Oslo, sier leder Silje Ask Lundberg.

Hun peker på at det er ruter i Sør-Norge med svært mange daglig avganger, på strekninger der det er mulig å reise med tog.

– Og så har vi mange utenlandsruter som i stor grad driftes for ferietrafikken. Langrutene har særlig høye utslipp.

Silje Ask Lundberg mener det er på tide å gjøre noe med flypassasjeravgiften. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hun har derfor ikke noe mot at staten i praksis subsidierer flyruter på kortbanenettet.

– På disse korte rutene er det også håp om at små, elektriske fly kan ta over i løpet av 10–15 år.

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender sier at de også er positive til en differensiering av flypassasjeravgiften.

Leder Anja Bakken Riise sier at de vil ha forskjellig prisnivå på forskjellige typer reiser. Det bør koste mindre å fly innenriks, enn utenriks – for eksempel, mener hun.

– Forurenser skal betale. Da bør de koste mer for en flyreise til Los Angeles enn til Andenes.

Kuttet i avgifter

Widerøe har over tid klaget på avgiftsnivået og truet med å legge ned ruter. Like før jul i fjor kom regjeringen selskapet i møte og kuttet i avgiftene.

Regjeringen mente grepene ville gi Widerøe 40 millioner kroner mindre i avgifter, men det er ikke Widerøe enig i.

– Den reelle avgiftsletten ble mye mindre enn antydet. Av Avinor beregnet til 28 millioner. Dette har i tillegg blitt mer enn nullet ut av andre avgiftsøkninger, sa kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NRK tidligere denne uken.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender sier at de vil ha forskjellig prisnivå på forskjellige typer reiser. Foto: Renate Madsen / Framtiden i våre hender