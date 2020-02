Bjørgs flytur til Evenes skulle tatt 30 minutter, nå må hun reise sju timer – via Oslo

Det slo ned som en bombe i Distrikts-Norge da flyselskapet Widerøe mandag fortalte at de kutter 4000 flyginger i kortbanenettet.

Selskapet skylder på økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten.

Spesielt hardt rammet blir Evenes, flyplassen mellom Harstad og Narvik. Der legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes.

Lufthavnen her hadde for få år siden seks daglige avganger til Bodø.

Dette er rutekuttene til Widerøe Ekspandér faktaboks Rutekuttene vil skje på følgende områder: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Fra 4. mai forsvinner Widerøe-flyene fra Ofoten-regionen, som har til sammen 60.000 innbyggere.

Det får både politikere og passasjerer til å rase.

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4.000 avganger i året. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Fikk fullstendig hakeslepp

En av dem er hundeoppdretteren Bjørg Helgesen fra Bodø. I slutten av mai skal hun på hundeutstilling i Narvik, hvor hun skal jobbe som ringsekretær.

Mandag fikk hun mail fra Widerøe om at flyturen blir noe annerledes enn planlagt.

– Jeg fikk fullstendig hakeslepp. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte.

Helgesen skulle reise grytidlig fra Bodø for å være på plass i Narvik fredag morgen.

– Nå må jeg altså reise 12.40 fra Bodø til Trondheim. Der blir det mange timers venting før jeg endelig er framme på Evenes klokka 19. Så er det en time med flybuss før jeg er i Narvik.

Returen ble et enda større sjokk for Helgesen. Hun må nemlig via Oslo og forlate hundeutstillingen før den er ferdig for å rekke flyet.

– Istedenfor å komme klokka 20 om kvelden er jeg ikke hjemme før 23.40.

Grafikk/animasjon: Egil Ursin/NRK Du trenger javascript for å se video. Grafikk/animasjon: Egil Ursin/NRK

I ren frustrasjon la Helgesen ut et innlegg på Facebook, som fikk mange kommentarer.

Jeg skal til Evenes i mai og har bedstilt billetter for lenge siden. Fikk ny reiserute fra Widerøe i dag, flyr Bodø-Trondheim-Evenes og returen går Evenes-Oslo-Bodø. Mye venting i Trondheim og oslo. En flytur som normalt tar 30 minutter, tar 7 timer. Bjørg Helgesen

Nå håper Helgesen at myndighetene kommer Widerøe i møte slik at flyrutene mellom Evenes og Widerøe kan tas opp igjen.

– Noe må skje. Det kan ikke være slik at man skal reise rundt halve jordkloden for å komme seg til Evenes med fly.

– Et løftebrudd

Rune Edvardsen er både Ap-ordfører i Narvik og leder i Hålogalandsrådet.

– Dette er en katastrofe for en region med 60.000 innbyggere å ikke kunne ha flyforbindelse med fylkeshovedstaden Bodø, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Han nøler ikke med å kalle Widerøes Evenes-exit for et løftebrudd.

– Da Stortinget vedtok å legge ned Narvik Lufthavn som en konsekvens av byggingen av Hålogalandsbrua, var forutsetningen at rutetilbudet mellom Evenes og Bodø skulle styrkes, ikke svekkes.

– Det som nå er i ferd med å skje, betrakter vi som et løftebrudd, sier han.

Hareide: – Må se på Evenes spesielt

Ifølge Widerøe-sjef Stein Nilsen er det flere årsaker til at flyselskapet må kutte 15 prosent av de kommersielle flygingene sine i kortbanenettet.

Blant annet har avgiftene på Widerøes innenrikstrafikk økt med 220 millioner kroner.

De dreier seg om økt moms, en flypassasjeravgift på 76 kroner per passasjer og nær 190 millioner kroner i økte C0 2 -avgifter.

Narvik-ordføreren krever at flyruta mellom Evenes og Bodø må komme inn under ordningen med såkalte FOT-ruter – altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer.

– Det bør helt klart vært en FOT-rute mellom Evenes og fylkeshovedstaden Bodø. Det tar seks timer å kjøre denne strekningen på en godværsdag – hvis fjellene er åpne og fergene går.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var gjest i Dagsnytt 18 mandag.

Han var selv leder i transportkomiteen på Stortinget i 2012 da det ble vedtatt å legge ned flyplassen i Narvik.

– Nettopp den ruta som går mellom Bodø og Evenes er en av de mest kritiske på Widerøes kuttliste. Den betyr mye for Nordland, og en rute vi må vurdere spesielt, uttalte Hareide under Dagsnytt 18.

Se debatten om Widerøes rutekutt her. Du trenger javascript for å se video. Se debatten om Widerøes rutekutt her.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe sier til NRK at selskapet er klar over at konsekvensene for passasjerene blir store – spesielt for Evenes.

– Vi er klar over at vi fjerner helt nødvendig kollektivtransport. Men vi dessverre ikke noe annet valg enn å gjøre dette, sier Brandvoll til NRK.