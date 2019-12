– Regjeringen kutter avgifter på kortbanenettet med 40 millioner

– Fly er for mange i Norge som et kollektivtilbud å regne.

Allan Ellingsen kommer like før jul med en nyhet til flyselskapene.

Ellingsen er statssekretær i Samferdselsdepartementet og er opptatt av å lette avgiftstrykket.

Ifølge han betyr endringene de nå gjør et avgiftslette på rundt 40 millioner kroner for Widerøe.

– Vi endrer de avgiftene Avinor tar, til å tilgodese de lette flyene. Det vil i hovedsak si de som flyr på kortbanenettet. Dette gjør vi for å styrke grunnlaget for de aktørene som driver i distriktene, sier Ellingsen.

Samtidig får SAS og Norwegian en økning på henholdsvis 17 og 15 millioner kroner, opplyser stortingsrepresentant Jonny Finstad (H).

– Nordover er kortbanenettet en viktig del av kollektivtilbudet. Disse endringene vil slå positivt ut for selskapene og for passasjerene, sier Finstad, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han forklarer endringene slik:

Dette er endringene Ekspandér faktaboks Ifølge Finstad vil endringene styrke lønnsomheten til de kommersielle flyrutene i distriktene. Konkret blir det gjort to hovedgrep. Man trekker fra seks tonn ved beregningen av den vektbaserte startavgiften, i praksis et bunnfradrag.

Denne endringen er særlig viktig for de mindre flyene som brukes på korte ruter innenlands, sier Finstad.

Det andre grepet er at man flytter en større andel av kostnaden for flysikringstjenestene fra de flyselskapene som tar av og lander på norske flyplasser til de flyselskapene som bare flyr gjennom det norske luftrommet på vei til og fra andre land.

Denne endringen vil også ha som effekt å styrke den generelle konkurransekraften til innenlands luftfart, bemerker Finstad.

Flysikringstjenester omfatter tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

– I tillegg til de to nevnte hovedgrepene, endrer man beregningen av den avgiften som betales for tårntjenestene på alle unntatt de fire største lufthavnene. Også dette grepet reduserer avgiftsbyrden for bruken av lette fly.

Fritak fra startavgifta vil bli gjennomført med virkning fra 1. mars 2020.

Flyttingen av flysikringskostnadene blir gjennomført fra 1. januar 2020 – da tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstjenestene trer i kraft.

Gjelder fra neste år

Det har vært høringsrunder på dette.

Her har det også kommet andre innspill fra norske flyselskap.

Innspillene vil departementet vurdere i lys av de erfaringene denne avgiftsendringa medfører, opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Allan Ellingsen håper endringene vil gjøre det enklere å for eksempel starte nye rutetilbud i distriktene.

– Hva med klimaperspektivet?

– Å fly handler om å skape verdier og bosetting i hele landet. Vi ser også at luftfarten vil bli mer miljøvennlig i fremtiden.

Widerøe fornøyd

Widerøe har tidligere klaget på kraftige avgiftsøkninger i luftfarten.

– Dette er en kjærkommen lettelse i noen av avgiftene selv om den totale avgiftsbelastningen fortsatt vil være vesentlig høyere enn den var for få år siden, sier toppsjef Stein Nilsen i Widerøe. Foto: Einar Aslaksen

I fjor hevdet selskapet at avgiftene ville tvinge dem til å legge ned flere avganger.

Stein Nilsen i Widerøe er glad for regjeringens avgiftskutt. Han er direktør i selskapet.

– Etter mange år med kraftige økninger i avgiftene for små fly på korte strekninger er vi veldig glad for beslutningen fra Samferdselsdepartementet, sier han til NRK.

Han mener tiltaket er helt nødvendig for å kunne opprettholde mange av distriktsrutene.

– Dette er et viktig steg i riktig retning. Ikke bare for Widerøe, men for alle selskaper som flyr med mindre fly på utsatte strekninger i Norge.

Widerøe håper at dette kan være starten på en politisk diskusjon om veien videre for den viktige kollektivtrafikken med fly i distriktene som kortbanenettet er.

– Etter mange år med store avgiftsøkninger er vi glad for at samferdselsministeren tar et initiativ til å lette situasjonen for den viktige kollektivtrafikken med fly i distriktene, sier Nilsen.