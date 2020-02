Widerøe melder mandag formiddag at de kutter tilbudet på en rekke kortbaneruter.

Kuttene gjennomføres i store deler av kortbanenettet. Spesielt hardt rammet blir Evenes, der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes.

Totalt kuttes 4000 avganger i året.

Endringene trer i kraft 4.mai 2020.

Kuttene rammer i all hovedsak Nord-Norge. Særlig gjelder det ruter til og fra Bodø og Tromsø. Men det kuttes også mellom Bergen og Florø og mellom Oslo og Hovden.

I tillegg er det flere direkteruter til og fra Oslo som rammes.

Dette er rutekuttene til Widerøe Ekspandér faktaboks Rutekuttene vil skje på følgende områder: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Skylder på økte avgifter

– Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe i en pressemelding.

Widerøe-sjef Stein Nilsen mener de ikke har noe valg. Foto: Einar Aslaksen

– Siden innføringen av passasjeravgiften i 2016 har vi har vi strevd fælt med å finne lønnsomhet på korteste rutene med de minste flyene. Den negative utviklingen har forsterket seg over år, utdyper han til NRK.

Nilsen sier bakgrunnen for kuttene er sammensatt, men trekker frem noen årsaker:

Økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen, gamle fly og den generelle markedsutviklingen i Norge.

– Samlet utgjør svekkelsen av den norske kronen og avgiftsøkninger 400 millioner kroner i løpet av to-tre år. Vi klarer ikke stå imot.

Han understreker samtidig at avgiftene ville vært enda høyere uten departementets innsats.

– Vi er i en fortvilet situasjon. Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg.

Widerøe rører ikke rutene de får betalt av staten for å fly, de såkalte FOT-rutene. Widerøe ønsker at flere av rutene hvor de nå kutter også legges ut på anbud.

– Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Nilsen.

Les også: Widerøe truer med nedleggelse av 37 innenriksruter

Et Widerøe-fly går inn for landing i Hammerfest. Også her legger Widerøe ned en rekke flyvninger. Foto: Allan Klo / NRK

Fortsetter satsing på el-fly

Flyselskapet har hastverk med å finne nye teknologiske løsninger.

Nilsen har tidligere uttalt at kortbanenettet står i fare om ikke elektrifiseringen av fly skyter fart.

– Vår vurdering er at det finnes små muligheter til å drive lønnsom rutetrafikk med små fly på korte strekninger med dagens rammebetingelser, sier Nilsen i dag.

– Skal vi klare å viderutvikle kortbanenettet i Norge er det åpenbart for oss at vi må fly med fly som ikke har utslipp, slik at vi slipper de miljørelaterte avgiftene.

Han inviterer nå til diskusjon om hva man ønsker med det norske kortbanenettet i fremtiden.

Kuttet avgiftene

Før jul la regjeringen millioner på bordet for å lette avgiftstrykket for flyselskapene. Endringene førte blant annet til en avgiftslette for Widerøe på rundt 40 millioner kroner.

– Jeg tror Widerøe gjør dette for å sette ned foten overfor departementet. De fikk 40 millioner, men de mener det ikke holder. De vil gjøre drastiske tiltak for å ta departementet og regjeringen, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

Han mener kuttene vil føre til alvorlige konsekveser for Sør-Troms og Nordre Nordland.

– Jeg føler vi blir spilt ball med mellom Widerøe og departementet.

Ber om endringer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener kuttene rammer Nordland hardt. Foto: Adam Enochsson / NRK

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, kaller Widerøe-kuttene «utrolig trøblete».

Han mener Nordland er avhengig av flyruter mellom byene i fylket, spesielt der det ikke finnes togforbindelse.

– Mange av rutene er subsidiert gjennom FOT-rutene. Det som er spesielt i Nordland at den kanskje viktigste ruta mellom Evenes og Bodø ikke har et slikt tilskudd.

Han mener ruten mellom Evenes og Bodø nå må inn på lista over de som får økonomisk støtte.

– De utnytter sin markedsmakt

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen (Ap), mener at rutekuttet vil gå utover næringslivet, det offentlige helsevesen og den vanlige mannen i gata i nord.

– Mekanismen er jo sånn at jo færre flyseter det er i markedet så øker prisen. Widerøe får mindre utgifter, men tjener det samme, sier Hansen om rutekuttet i de kommersielle rutene.

Hansen mener at det er uansvarlig av Widerøe som eneste aktør på flymarkedet på kortbanenettet i Finnmark å kutte viktige ruter for regionen uten andre alternativ.

– De utnytter sin markedsmakt, og det er uansvarlig av Widerøe å bare sende ut en pressemelding at de kutter rutene, sier Hansen.