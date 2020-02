Flyeksperter mener Widerøes kutt er helt udramatisk

MÅ KUTTE: Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI sier man ikke kan forvente at et kommersielt selskap skal tape penger. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Dette utgjør rundt tre prosent av den totale transporten til Widerøe, så det er ikke et voldsomt kutt.

Det sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI.

Så fortsetter han:

– Nedleggelsen skyldes at rutene ikke er trafikkert nok til at det er kommersielt mulig å fly der. Da legger man ned.

Han sier det ikke er umulig å forlange at et kommersielt selskap skal gå med underskudd.

– Det må være nok folk på disse rutene til at det går an å fly dem. Er det ikke det, må de enten subsidieres eller legges ned. Widerøe er nødt til å tjene penger, og da kan de ikke fly ulønnsomme ruter, sier Andersen.

Mener politikerne bet på PR-grep

Andersen får støtte av Christian Kamhaug. Han er tidligere analytiker for SAS, og har blant annet jobbet med å beregne verdi på forskjellige flyruter.

– Kikker du hva de har kuttet, med noen unntak, så er det en kveldsavgang her, en morgenavgang der ... og direkterutene er litt marginale. Det ser veldig dramatisk ut, men det er kanskje ikke så dramatisk som man først skulle tro, sier Kamhaug.

Han mener politikerne har bitt på pr-grepet til Widerøe.

– Få mye oppmerksomhet, få engasjerte politikere. Jeg tror ikke telefonen til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) stod stille i går. Men det er jo en alvorlig sak, for det handler om rammebetingelsene for flytrafikken i Norge, sier Kamhaug.

Rutekutt utløste rabalder

Det er ingen tvil om at Widerøes varslede kutt fikk både mye oppmerksomhet og engasjerte politikere.

SV, Ap og Senterpartiet stod i kø med kritikk av det de mener er en forfeilet distriktspolitikk fra regjeringens side.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte kuttene dramatiske.

IKKE IMPONERT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringens distriktspolitikk må ta mye av skylden for kuttene i Widerøe. Foto: Bjørg Riibe Ramskjell

– Widerøe har sagt fra gang etter gang at de avgiftsgrepene regjeringen har gjort ville ramme distriktene og kortbanenettet, og nå skjer det, sa Vedum til NRK.

Han skyldte på regjeringens avgiftspolitikk for at Widerøe havner i denne situasjonen.

– Regjeringen må innføre fritak for flyseteavgift for alle fly under 20 tonn, sa han.

I VG sammenlignet Vedum kuttene med å skulle legge ned T-banen i Oslo.

SV krevde mer penger til kortbanenettet i Nord-Norge i revidert statsbudsjett, og Ap mente kuttene er en konsekvens av regjeringens manglende distriktspolitikk.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mente at ordningen med såkalte FOT-ruter – altså ikke-lønnsomme ruter som staten subsidierer – har blitt svekket de siste årene.

– Kombinert med at regjeringspartiene for noen år siden plutselig fant opp en flypassasjeravgift i de sene nattetimer i sine interne budsjettforhandlinger. Konsekvensene ser vi nå, sa Skjæran