Fredag formiddag varslet Konkurransetilsynet at de vurderer å legge ned forbud mot flyselskapet Norwegians oppkjøp av Widerøe.

Årsaken?

De frykter at svekket konkurranse i markedet kan gi høyere priser og færre avganger. Det setter sinnene i kok over hele Nord-Norge.

– Flybillettene er veldig kostbare. Jeg er ikke noe fan av prisene slik de er nå, sier Veronika Håkonsen Lie.

Veronika Håkonsen Lie og resten av familien drar på London-tur i anledning mors 60-årsdag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hva tenker du om at Konkurransetilsynet frykter at det kan bli enda dyrere dersom Norwegian kjøper opp Widerøe?

– Det er jo uakseptabelt. Det er jo helt sinnssykt.

Hun får støtte av søsteren Susanne.

– Det er f*** dyrt å fly nordover. En ting er hvis man skal fly fra Oslo. Det er jo billig, og du kan få en fra-tur for rundt 300 kroner. Herfra får du så vidt en bussbillett til Fauske for den prisen.

Anslår å ha brukt 200.000 på flybilletter på fem år

Bjørn-Willy Pettersen har pendlet i en årrekke mellom østlandet og Finnmark og har allerede sett seg lei på å bruke enorme summer på flyreiser.

Garasjen han har hatt planer om å bygge i flere år, blir det ikke noe av med det første.

– Jeg har pendlet til og fra Finnmark nå i fem år og det er fryktelig dyrt. Det har kostet meg stort sett 5000–7000 hver gang de siste årene. Og det er ganske mye penger.

– Kan du anslå hvor mye penger har du brukt på flybilletter de siste fem årene?

– Kanskje rundt 200.000 kroner. Jeg skulle jo bygge meg garasje snart også, men det har stått litt på vent.

Bjørn Willy Pettersen frykter at oppkjøpet kan gi dyrere flybilletter. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Tror frykten for dyrere billetter er overdrevet

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnes i Winair sier til E24 i dag at han er overrasket over at konkurransetilsynet er lunkne til oppkjøpet.

– Vi må huske på at under et år siden hadde vi et flyselskap i Norge som heter Flyr. De kom med lave priser, men det gikk ikke.

Han mener vi må ta med i betraktningen at Norwegian har vært gjennom en tung og stor gjenoppbygging av selskapet.

– Nå har de blitt et solid selskap med en solid kompetanse innenfor luftfart. Widerøe er et regionalt flyselskap som sliter med inntektene og resultatene sine. Dyre fly, dyrere

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener frykten for dyrere billetter er overdrevet. Foto: NRK

operasjon. De trenger en god eier som til sammen kommer til å gi et mye bedre tilbud gjennomgående.

Elnæs tror ikke at mindre konkurranse er ensbetydende med dyrere flyreiser.

– De kjøper ikke Widerøe for at de ikke skal fly med fulle fly. Norwegian er et lavprisselskap, de har god kontroll på kostnadene sine. Det er noe Widerøe trenger å få assistanse til og bli bedre på. De ønsker å fylle opp Widerøe sine fly, og det må de gjøre med å tilby priser som markedet er villig til å betale, sier han og legger til:

– Jeg tror det er overdrevet at mindre konkurranse betyr dårligere priser. De må levere på pris også.