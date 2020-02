I dag ble det kjent at Widerøe totalt kutter 4.000 avganger i året.

Kuttene gjennomføres i store deler av kortbanenettet. Spesielt hardt rammet blir Evenes, der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes.

Selskapet opplyser at årsaken er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten.

Endringene trer i kraft 4. mai 2020.

Dette er rutekuttene til Widerøe Ekspandér faktaboks Rutekuttene vil skje på følgende områder: *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

– Dette gjør Widerøe for å presse fram bedre rammebetingelser for sin kommersielle flydrift. Det er utrolig skuffende at de vil gjennomføre disse kuttene, sier stortingsrepresentant for Høyre, Jonny Finstad.

15 prosent av de kommersielle flygingene til Widerøe kuttes. Finstad sier han har jobba hardt i transportkomiteen på Stortinget for å komme Widerøe i møte.

– De har etterlyst avgiftskutt, og det klarte vi å få til: 40 millioner kroner. Da er det skuffende at deres svar er å kutte i ruteproduksjonen.

Brudd på avtale?

For folk i distriktene er det trist at det nå går mot et redusert tilbud, mener Finstad. Evenes er et av stedene som mister flyginger til Bodø og Andenes.

– Forutsetninga for å legge ned flyplassen i Narvik var at det skulle være ei rute fra Evenes til Bodø. Egentlig er det ett brudd på avtalen når denne ruta nå forsvinner.

Widerøe har i realiteten monopol på kortbanenettet, men har ifølge Finstad en flyflåte som er gammel og dyr i drift.

– Vi står ovenfor et grønt skifte i lufttransporten og elektriske fly vil komme, men Widerøe valgte heller å kjøpe nye store kostnadseffektive fly som ikke kan benyttes på kortbane.

Stortingsrepresentant for Høyre, Jonny Finstad. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Pressmiddel

Det hjelper ikke befolkninga at regjeringa og Widerøe er uenige om årsakene, fortsetter han.

Finstad sier vi ikke kan ha det sånn at et selskap «nærmest over natten kan knipse i fingrene og legge ned viktig transporttilbud for befolkningen».

– Widerøe bruker åpenbart kuttene og befolkningen som pressmiddel for å få bedre rammebetingelser for sin kommersielle flydrift.

– Derfor må vi se på hvordan vi utformer statlig kjøp på kortbanenettet for å få bedre kontroll på viktig rutetilbud for befolkningen.

Ved neste anbudsrunde bør staten gå gjennom anbudsregimet på statlig kjøp og legge til rette for at flere ruter eventuelt kan omfattes av den statlige innkjøpsordningen, mener Finstad.

– Slik at vi unngår slike dramatiske kutt i ruteproduksjonen som følge av enkelt-flyselskapers beslutninger.

Widerøe avviser 40 millioner

Silje Brandvoll er direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe.

Hun slår tilbake mot kritikken fra Finstad. Hun sier tallet på 40 millioner kroner i avgiftslette i realiteten ikke stemmer.

– Den reelle avgiftsletten ble mye mindre enn antydet. Av Avinor beregnet til 28 millioner. Dette har i tillegg blitt mer enn nullet ut av andre avgiftsøkninger.

Hun peker blant annet på co₂-avgiften og flypassasjeravgiften.

Noe så enkelt som drivstoff koster mer for Widerøe. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Tar man med i beregninga avgifter som fikk en økning i fjor, ender selskapet opp med å betale fem millioner mer i 2020 enn i 2019, fortsetter hun.

– Vi har håpet i det lengste at det skulle komme lettelser og bedring. Men nå kan vi ikke fortsette å holde liv i ruter der vi taper penger. Vi er et kommersielt selskap. Å si at vi holder befolkningen som gissel, det faller på sin egen urimelighet.

Dyrere å fly enn før

Overfor Helgelands Blad sier Brandvoll at Widerøe ville kunnet leve med en flypassasjeravgift som ble redusert med 65 kroner.

Altså med 65 kroner lavere avgift per passasjer, kunne mange av rutene som nå legges ned vært berget.

– Kunne dere ikke bare lagt 65 kroner på billetten?

– Markedet er veldig prissensitivt. Skyver vi for stor del av regninga over til passasjerene, så slutter de å kjøpe billetter. Vi har tatt mye av kostnadene på vår egen kappe. Sender vi hele kostnaden ut, ville vi sett et bratt fall i antall passasjerer.

Silje Brandvoll er direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

Hun mener de har sendt så mye av kostnaden med økte avgifter over på passasjerene, som det er mulig. På et tidspunkt er det ikke mer å gå på.

– Hadde det vært så enkelt som å legge 65 kroner på billetten, så hadde vi gjort det for lenge siden. Realiteten er at vi i 2012 hadde 73 prosent mindre avgifter enn vi har i dag.

– I 2015 betalte vi 215 millioner mindre i avgifter enn vi gjør i dag. Nå er det nesten umulig å utvikle disse rutene videre kommersielt.

I tillegg koster noe så enkelt som drivstoff mer for Widerøe.

På Gardermoen er drivstoffet 70 prosent billigere enn i distriktet, fordi flyselskapet må betale for å få fraktet bensinen ut, sier Brandvoll.

Små marginer

Brandvoll forklarer at det er de rutene med dårligst passasjergrunnlag som går først i en slik situasjon. Noe hun sier de har advart mot lenge.

Brandvoll understreker at det er utrolig små marginer bransjen opererer med.

Senterpartiet har foreslått fritak fra flypassasjeravgift for fly under 20 tonn.

– Det ville hjulpet veldig. Da ville vi hatt mulighet til å utvikle kortbanenettet. Det er mange reisemuligheter som kunne vært utviklet under andre rammebetingelser.

Vil ha opprydding

Jonny Finstad mener på sin side flyselskapet burde ha hatt is i magen og gått i en bedre dialog med myndighetene.

Han mener regjeringen har gjort mye, og lister opp følgende tiltak:

Mener de har fått til avgiftskutt Ekspandér faktaboks – For først og fremst å styrke lønnsomheten for kommersielle ruter i distriktene har SD vedtatt nye forskriftsbestemmelser fra nyttår 2020, forklarer Jonny Finstad. Han sier dette innebærer: At det gjeninnføres et bunnfradrag på 6 tonn i den vektbaserte startavgiften med virkning fra 1. mars 2020.

At beregningen av terminalavgiften – for tårntjenestene på alle Avinors lufthavner unntatt de fire største – skal beregnes på en ny måte: Satsen reduseres fra 70 til 60 prosent av satsen på de fire største lufthavnene. Terminalavgiften reduseres noe for lette fly og stiger tilsvarende for tyngre fly.

I det parallelle arbeidet med nye ytelseskrav til Avinors flysikringstjeneste for årene 2020–2024 er det allerede bestemt å flytte innflygingskostnader fra lufthavnene til tjenester som ytes i det øvre luftrommet.

Dette innebærer at utenlandske overflyende flyselskaper tar en større andel av kostnadene og at innenlandsk luftfart lettes for kostnader.

Endelig er det vedtatt at Forsvaret skal ha en forskriftsbestemt plikt til å betale for tjenester de mottar fra Avinor.

I tillegg ble flypassasjeravgiften innenlands senket til 76 kroner og økt på utenlandstrafikken.

– Widerøe gjør sine egne beslutninger ut fra sine kommersielle interesser. Men det er klart at dette er en «ping pong» mellom samferdselsdepartementet og Widerøe, sier Finstad,

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret.

Senest forrige uke hadde han et møte med flyselskapet.

Hareide vil ikke svare på om Samferdselsdepartementet kan utlyse en konkurranse som gjør at andre aktører kan komme inn allerede i mai.

– Nå skal vi se på konsekvensene av tiltakene Widerøe har besluttet.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll sier de ikke vil sitter rolig å se på at rutekuttene. Han har allerede bedt om et møte med samferdselsministeren om de planlagte Widerøe-kuttene.

– Dette må ryddes opp i, sier Norvoll til NRK.