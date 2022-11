Kanskje du har følt på ubehaget?

Plutselig vet alle det. Ikke bare den læreren du snakket med, men en helt annen også.

– Plutselig skal alle være så bekymra for deg fordi du har hatt det tøft.

Det sier Ilia Vergara Nordland.

Hun er elev ved Bodin videregående skole i Bodø og har dysleksi. Men det ble funnet ut sent, forteller Nordland.

Da hadde hun allerede hatt det tøft på barneskolen. Nordland måtte nemlig lese like vanskelige bøker som de andre elevene.

Det høres kanskje ikke så ille ut, men for en med dysleksi kan det være svært utfordrende.

Ilia Vergara Nordland synes fremdeles det er skummelt når folk skal lese tekstene hennes. Hun tror det hadde vært annerledes hvis hun hadde fått være med å legge opp egen undervisning. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nordland ante ikke hva lærere og helsesøster sa om henne, og fikk aldri være med å bestemme over egen skolehverdag.

Men det hadde hun egentlig rett på.

Barnekonvensjonen artikkel 12 sier nemlig at barn og ungdommer har rett til å vite hva som blir skrevet og sagt om dem.

Barnekonvensjonen artikkel 12 Ekspandér faktaboks Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Kva betyr dette? Alle barn i Norge skal få si meninga si, og de skal bli lytta til. Det kan være på skolen med lærere og andre elever, eller det kan være hjemme med foreldre og andre søsken. Det kan også være på fritida og på de aktivitetene barnet holder på med. FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

Overrasket over egne rettigheter

Nå har mange av Ilias medelever engasjert seg i saken.

En av dem er Emma-Katrin Vanderloock Kleven.

Emma-Katrin Vanderloock Kleven forteller at de til nå har jobbet med ungdomsrådet, holdt foredrag for elevråd ved flere skoler, og fortalt om det til lærere og administrasjon ved egen skole. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Alt som skrives ned om deg selv har du rett til å ha innsyn i. Alle saker som om handler deg har du rett til å vite om, sier hun og legger til.

– Lærere rundt deg kan ikke ta informasjon med videre uten at de har bedt om samtykke til dette. Du har rett til å bestemme over eget liv selv om du er et barn.

– Mange blir overrasket over at de har rettigheten og forteller at det har skjedd med dem i alle år. Og de vet ikke hva de skal gjøre når det har skjedd med dem, sier Kleven. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Nordland skyter inn:

– Mange tror barnekonvensjonen bare gjelder for barn på barneskolen.

Norge har fått refs av FN

Cathrine Ask forsker på dette. Hun jobber med en doktorgrad i Bodø gjennom et prosjekt i barne- og familieenheten. I hennes forskning kommer det frem at mange barn ikke får innsyn i saker om seg selv.

Cathrine Ask skriver doktorgrad ved Nord universitet i Bodø. Hun prøver å finne ut hva som skal til for at barn skal få sagt sin mening og bli hørt i saker som handler om dem selv. Foto: Privat

– Vi har ikke tradisjon på å lytte til barn, sier Ask.

– Målet er å få rutiner som gjør at barna blir involvert. Barnekonvensjonen er over 30 år, men det blir likevel ofte mer idé enn praksis.

Ask har blant annet satt i gang en aksjon om at barn skal inviteres med på møter som handler om dem. Barna har da kommet med råd om hvordan møtene skal bli organisert slik at de kan være med. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Men skjønner barn alltid sitt eget beste?

– Nei, men de har en kunnskap som vi trenger for å kunne vurdere deres beste. Det handler ikke om å la dem bestemme, men å samarbeide med barna, sier hun og legger til:

– Vi må tro at barna har en kjennskap til seg selv. Det er det vi må få fatt i.

Catrine Torbjørnsen Halås er førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet.

Hun forteller at FN evaluerer Norge om barnekonvensjonen. Der kommer det frem at Norge har forbedringspotensial.

Catrine Torbjørnsen Halås ved Nord Universitet peker også på at barna må bli hørt, for at de voksne skal kunne ta gode beslutninger til barnets beste og for at barna skal kunne stole på at de voksne gjør gode beslutninger for dem. Foto: Privat

– Barn- og unges medvirkning er et av punktene som blir trukket frem. Blant annet i medvirkning til utdanning.

Allerede fra barnet er 7 år gammelt skal de få informasjon og mulighet til å si sin mening om saker som omgår dem. Fra de er 12 år skal det legges stor vekt på det de sier.

– Når barn kjenner bedre til rettigheter vil de sette bedre grenser for seg selv med tanke på overgrep, og i forhold til å respektere andres rettigheter.

Et av punktene som pekes på i forskning er at barnet utelates i beslutningsprosessene, men her har barna både rett på informasjon, og til å si sin mening og å bli hørt, forklarer Halås. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Skolen kan bli bedre på elevmedvirkning

I år gjennomførte lærerne tidenes lengste streik. Et av momentene i streiken var arbeidsmengden hos lærerne.

Har lærerne kapasitet til å ha med elevene inn i alle vurderinger som angår dem selv?

Anita Karlsen er leder for Utdanningsforbundet i Nordland. Hun sier ja.

Anita Karlsen er leder for Utdanningsforbundet i Nordland, peker på at barnekonvensjonen allerede er innarbeida i skolen gjennom barneloven, forvaltningsloven og grunnloven. Foto: Privat

– Det er ikke der vi føler at vi sliter med arbeidsmengden. Det er vurdering og måling for å dekke andre behov enn læring og utvikling, sier hun og legger til:

– Å prate med elevene er noe av det viktigste vi gjør.

Det er derfor elevene nå blant annet er med i kontaktmøte, og faglige samtaler som angår dem. Det er også bakgrunnen for elevrådet.

Men skolen kan likevel bli bedre til å involvere elevene, ifølge Karlsen.

– På et individnivå nivå tror jeg elevene er invitert til de foraene hvor vi snakker med foreldre om utfordringer.

– På systematisk nivå er det alltid mulig å bli bedre. Når det gjelder å medvirke i klasseromssituasjon og læringssituasjon og faglige planer kan vi sikkert bli enda bedre, og muligens bruke elevrådet annerledes på noen skoler.

– Det å gå inn i en dialog om hvordan de ønsker prosessene er aldri galt.

Avdelingsdirektør Atle Teksum i Utdanningsdirektoratet sier det er viktig at barn og unge blir hørt i saker som angår dem.

– Det er skoleeier som har ansvar for at barn og unge blir kjent med sine rettigheter. Vi har flere veiledere og ressurser som kan være en hjelp for skolene.

– Barn forstår mer enn mange tror

Men jentene ved Bodin videregående skole har tatt saken i egne hender. De vil lage et tilpasset foredrag som kan brukes i undervisning til skolene om elevenes rettigheter.

– Jeg har selv følt at grensene har blitt litt tråkka på. Å ha dysleksi er noe mange holder tett til brystet, sier Nordland.

Elevene ved Bodin vgs. vil også undervise jevnaldrende elever på sosiale medier om barnekonvensjonen for å lære dem om rettighetene sine, og hva de skal gjøre hvis de blir brutt. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hvis hun hadde fått være med å bestemme, tror hun opplevelsen av å gå på skole hadde vært annerledes.

– Det hadde gjort at jeg ikke syntes dysleksi var så tabubelagt. Det synes jeg ikke lenger, men nå er jeg også ti år eldre.

Hun legger til:

– Barn og unge forstår mye mer enn mange voksne tror. Derfor er det viktig at barn får vite hvilke rettigheter de har om innsyn i egen sak.

