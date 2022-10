Skolen fikk ny rektor i september – nå truer foreldrene med å ta alle barna ut av skolen

Helligvær ligger i havgapet utenfor Bodø. På den lille øya bor det omtrent 100 personer.

Dårlig arbeidsmiljø skal ha ført til både oppsigelser og sykmeldinger i både skolen og barnehagen.

Ifølge foreldrene har førsteklassingene hatt 13 ulike lærere siden skolestart i høst. Ungdomstrinnet skal i perioder ha vært helt alene, og i mange fag skal det ikke ha vært undervisning.

Bodø kommune bekrefter at de har mottatt et varsel på situasjonen.

Foreldrene legger ansvaret på den nytilsatte rektoren: Renate Aslaug Dahle.

Dette er rektoren Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Renate Aslaug Dahle har byttet navn en rekke ganger. Før hun ble rektor på skolen i Helligvær, drev hun en barnehage i Bergen. Denne barnehagen vurderte kommunen å stenge på grunn av forholdene. Det ble også slått fast at hun over år hadde tatt ut mer lønn enn hva loven åpnet for. Etter et tilsyn mente kommunen at hun som styrer ikke hadde ivaretatt sitt pedagogiske, personalmessige og administrative ansvar. Barnehagen klagde på vedtaket, og kommunens vedtak ble opphevet etter en klagebehandling hos Statsforvalteren. Dette året har Dahle søkt på en rekke rektorjobber på mindre skoler rundt om i landet. I Bodø kommune fikk hun napp. Før hun startet i jobben uttalte hun til lokalavisa Bodø Nu: – Jeg er en som ikke tar meg selv så seriøst så jeg gleder meg til å bidra til å gjøre miljøet der ute så lett og gøy som mulig. Dette sammen med en fokusert tilnærming til et trygt læringsmiljø. I samme avis uttalte hun at hun ikke hadde mye erfaring med skoleledelse.

Krever rektors avgang

I et brev sendt til kommunen tar foreldrene et knallhardt oppgjør med kommunens og skolens håndtering av situasjonen. Nå krever de rektors avgang.

Fra: FAU ved skolen i Væran Til: Bodø kommune Da nåværende rektor åpenbart ikke fungerer ved skolen i Væran, og kommunen ikke er kapabel til å håndtere situasjonen, har foreldrene kommet til at den eneste løsningen for å sikre at våre barn får tilstrekkelig opplæring, og være i et trygt miljø, er å ta de ut av skolen i Væran.



(...)



Vi ser dermed at den eneste mulige løsningen i denne saken er å permanent flytte rektor ut fra sin stilling ved skolen i Væran.

– Det er så ille på skolen nå at det ikke kan bli verre. Vi er nødt til å si ifra. Gjør vi ikke det er vi dårlige foreldre, sier Nina Pedersen til NRK.

Hun er representant for FAU ved skolen.

Sammen med Olaug Olsen har hun signert brevet fra FAU.

Oppvekstsenter i Væran Skolen i Væran har både barnehage og skole med trinn fra første til tiende. Det oransje bygget ligger like ved kaia der hurtigbåten legger til. Pendlere Det er mange som pendler til Bodø fra Helligvær for å jobbe. Båten tar i underkant av en time. Flere av lærerne på skolen pendler til øya.



Også elever pendler fra Givær, ei lita øy ved siden av Helligvær. Tidligere pendlet også elever fra øya Landegode, men de går nå på skole i Bodø sentrum. Viktig for samfunnet Beboerne på øya beskriver oppvekstsenteret som en svært viktig del av lokalsamfunnet.



På kveldstid blir også deler av skolebygget brukt til andre aktiviteter som trening både for voksne og barn. Midt i havgapet Skolens nærmeste nabo er havet. Blir været for dårlig går ikke båten tilbake til byen etter skoleslutt.



Da må lærerne overnatte på øya.

NRK har forelagt Renate Aslaug Dahle kritikken i denne saken. Hun har følgende kommentar:

– Min intensjon er at rektor og ansatte, i samarbeid med foresatte, kan arbeide for at skolen oppleves som et trygt og inkluderende miljø for elevene i tråd med kunnskapsløftet og opplæringsloven.

Bodø kommune opplyser at de midlertidig har satt inn en erfaren rektor på skolen.

– Bodø kommune beklager på det sterkeste situasjonen ved oppvekstsenteret Skolen i Væran. Bodø kommune tar denne på høyeste alvor, skriver Elin Eidsvik i en e-post til NRK. Hun er avdelingsdirektør for oppvekst- og kulturavdelingen.

Du kan lese hele kommunens svar lenger ned i saken.

Nina Pedersen er sier stemningen i skolen raskt ble endret i høst. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Endret seg raskt

Pedersen har hatt unger på skolen i over et tiår.

Til tross for små forhold på ei lita øy har hun aldri hatt noe å utsette på skolemiljøet.

Men i september skjedde det noe. Rektoren over mange år gikk over i en annen jobb og ble erstattet av Renate Aslaug Dahle. Da skal alt ha endret seg.

På kveldstid er det masse aktivitet i skolebygget. Både voksne og barn bruker gymsalen til trening. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– To lærere ble sykmeldt. Etter omtrent en uke sa en nyansatt lærer opp. Noen uker etter det sa enda en lærer opp, sier Pedersen.

Det har fortsatt ikke gått 40 dager siden den nye rektoren begynte i jobben. Nå er kun én av de faste ansatte igjen i jobb, ifølge foreldrene.

– Siden da har det vært mye vikarer på skolen, sier hun og legger til:

– Det føles helt forferdelig.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Utdanningsforbundet. De har ikke ønsket å kommentere saken.

Les også: Flyttet til en øy med fem andre: – Det er ikke en fase, det er livet vårt

Føler kommunen bryr seg mer om rektor enn barna

Foreldrene mener skolen er i fritt fall. De sier de har forsøkt å få til et godt samarbeid med Bodø kommune.

– Vi måtte krangle oss til møter. Nå har det kommet på plass, men tiltak har vi ikke sett noe til. Ikke i det hele tatt. Vi møter egentlig bare motstand fra kommunen, sier Pedersen.

Foreldrene mener kommunen snakker rektors sak, ikke barnas sak.

– Man skulle tro at en kommune har barnas beste som utgangspunkt. At de tør å se at opplæringsloven brytes i det daglige, det skjønner jeg ikke.

– Hva mener du bør skje nå?

– Rektoren må bort fra skolen. Da vil skolen få et skolemiljø i balanse og lærerne kommer tilbake.

Bodø kommune beklager Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK Ekspandér faktaboks – Bodø kommune beklager på det sterkeste situasjonen ved oppvekstsenteret Skolen i Væran. Bodø kommune tar denne på høyeste alvor. Det skriver Elin Eidsvik i en e-post til NRK. Hun er avdelingsdirektør for oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune. Eidsvik skriver videre at kommunen fortløpende prioriterer og iverksetter tiltak for å håndtere situasjonen. – Situasjonen ved oppvekstsenteret i Væran har oppstått i løpet av den siste måneden, skriver hun. Avdelingsdirektøren ønsker ikke å kommentere forholdene rundt rektoren, og viser til at dette er en personalsak. – Det kan imidlertid bekreftes at kommunen har mottatt et varsel som er under behandling, og at dette håndteres etter kommunens vedtatte varslingsrutiner. I et intervju med NRK sier Eidsvik at kommunen er i gang med å undersøke det hun omtaler som forhold som tas opp av foreldre og ansatte. – Situasjonen som har oppstått i væran er svært beklagelig. Bodø kommune er ansvarlig for å drifte en god og trygg barnehage, og ha et trygt og godt skolemiljø på oppvekstsenteret, sier hun. – Foreldrene sier at førsteklassen har hatt 13 ulike lærere, og at det skal ha vært manglende undervisning på ungdomstrinnet. Hva er din kommentar til det? – Hvis dette stemmer er det ikke tilfredsstillende. – Foreldrene truer nå med å ta barna ut av skole og barnehagen. Hva er din kommentar til det? – Det er veldig beklagelig. Det understreker alvoret sett fra foreldrenes side. Vi vil gjøre det vi kan for at det ikke skal skje, sier hun. Eidsvik opplyser at kommunen midlertidig har hentet inn bistand fra en erfaren rektor fra en annen som nå bidrar på skolen.

Kan ta ut barna

– I utgangspunktet er foreldre i sin fulle rett til å ta barna ut av skolen, hvis det er det de ser på som det beste for eget barn.

Det sier Guri Adelsten Iversen. Hun er utdanningsdirektør ved Statsforvalteren i Nordland.

Hun peker på at målet er at den offentlige skolen skal ivareta alle barns behov, både når det gjelder læring og skolemiljø.

Foreldrene til barna i skolen og barnehagen sier oppvekstsenteret har fungert bra så lenge de kan huske. Siden sommeren har ting endret seg. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er derfor synd at foreldre som ikke er fornøyd med skolen mener at den beste løsninga er å ta barna ut av skolen. Det er ikke noen god situasjon. Dette er noe de må prøve å få en løsning på sammen med kommunen.

Hun legger til:

– Det er kommunen som har ansvaret for skoletilbudet.

Helligvær ligger en liten time med hurtigbåt utenfor Bodø sentrum.

Professor reagerer

At det skal ha vært 13 ulike lærere innom førsteklassen siden skolestart får Thomas Nordahl til å reagere. Han er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

– Det høres overhodet ikke greit ut. Da er det helt ustabilt og blir utrygt for elevene. Det er slikt som ikke skal skje.

– Hvor mange lærere ville vært akseptabelt?

– Når man går i første klasse, så er det viktig at det er så få som mulig. Det er av hensyn til trygghet og stabilitet. Det å ha et nært forhold til en lærer vet vi er viktig for læring. Det vil det ikke bli når det er så mange. Da er det ustabilt og man får ikke den tryggheten til voksne.

Professor Thomas Nordahl reagerer på at det har vært mange lærere innom førsteklassen. Foto: Tormod Strand / NRK

– Hva kan barna miste ved hjemmeundervisning?

– Det er veldig avhengig av hvilke pedagogiske kvalifikasjoner foreldrene har. Det å være lærer er en profesjon. Og når man tar ansvar for hjemmeundervisningen så skal du på mange måter gi dine barn det de kinne fått hvis de hadde hatt en lærer. Noen vil helt sikkert takle det, mens andre vil ha litt større utfordringer, sier han.

Samtidig er han klar på ta det er foreldrene som har ansvaret for barna sine, og det er åpning for hjemmeundervisning i Norge.

– Hvis de ikke mener at opplæringstilbudet lokalt er tilfredsstillende, så er det forståelig, sier han.