– Ungdom i denne alderen har mye følelser. Men de er ikke alltid like gode på å regulere dem.

Det sier Tommy Strøm. Han er leder for elev- og lærlingtjenesten ved Bodin videregående skole.

De siste årene har stadig flere i Norge valgt å ta sitt eget liv. I fjor var tallet 658.

I tillegg kommer alle dem som tenker på å ta livet sitt, men ikke gjør det.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldresupport og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandag til torsdag 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandag til torsdag 18-21. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

Tommy Strøm møter flere av dem hvert eneste år.

– Da jeg begynte å jobbe med dette, føltes det skremmende. Jeg følte at jeg fikk livet til noen i mine hender. Men så forsto man at dette ikke er noe man skal sitte på alene, sier Strøm.

Nullvisjon for selvmord

Landets tre nordligste fylker har lenge toppet den dystre statistikken. Men nå ser man en positiv utvikling i Nordland.

Tommy Strøm er leder for elev- og lærlingtjenesten ved Bodin videregående skole. Selv har han tatt kurset to ganger. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Her ble det tilbake i 2014 innført en nullvisjon for selvmord. Til tross for dette har selvmordstallene økt. Men nå ser det ut til å snu.

Fylkeskommunen har kurset 2300 ansatte i den videregående skolen i hvordan de kan forebygge selvmord.

Selvmord etter bostedsfylke Bostedsfylke 2020 2021 Viken 13.1 14 Oslo 12 12.1 Innlandet 16.1 14.9 Vestfold og Telemark 16 21.4 Agder 15.1 16.4 Rogaland 12.2 13 Vestland 12.6 10.1 Møre og Romsdal 8.9 8.4 Trøndelag 12.3 11.9 Nordland 17.6 13.4 Troms og Finnmark 17.4 17.9 Alle fylker 13.5 13.7 Tabellen viser antall selvmord per 100.000 innbyggere over 10 år

På fem år har det har vært en nedgang i antall selvmord på 60 prosent blant de under 30 år. Samtidig kan man ikke være sikker på om det faktisk er satsingen til fylkeskommune som er årsaken til nedgangen.

Strøm har tatt kurset to ganger.

– Tror du det har reddet liv?

Det er jeg overbevist om, vi har hatt elever som har sagt at de hadde konkrete planer om å avslutte livet. De ble stoppet og fikk hjelp, sier han.

Må lære

Christian Torset (SV) er fylkesråd for kultur klima og miljø. Denne uka var det fylkespolitikernes tur til å gjennomgå kursopplegget.

Denne uka var det fylkespolitikernes tur til å gjennomgå kursopplegget. Her er kursleder og fagansvarlig Anette Seierstale Skrindo i Vivat. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg tror alle bør lære noe om det. Det handler om å se våre medmennesker og forstå når de har havnet i det ytterste mørket. Det er først da man kan strekke ut en hånd og hjelpe dem bort fra kanten.

– Hva kan resten av landet gjøre?

– Generelt handler det om en bevissthet. Vi må bli flinkere til å se hverandre. Når man har omsorg og blikk til å identifisere når andre har det vanskelig, først da kan man gripe inn. Hvis man lærer seg hva man kan si og hvordan man forholder seg til dette blir det lettere.

Kurslederen mener satsinga til Nordland fylkeskommune er viktig.

– Nordland fylkeskommune har gjennom flere år jobbet med å spre denne type kurs til så mange som mulig. Det at hele fylkestinget nå er kurset, er en stor og viktig ting. Det er en forankring på ledernivå som er viktig, og de skaper en god rollemodell for befolkningen for øvrig, sier Ann-Jorid Møller, leder av Vivat Selvmordsforebygging.

De gjennomfører kurs over hele landet. Mange får noe å tenke på etter å ha deltatt på kurset.

– De går gjennom et kurs som er svært nært og aktuelt. Vi snakker om liv og død. Folk har ulike erfaringer og tanker. Mange kan kjenne på at de må ta en nærmere prat med noen i sin nærhet. Vi trykker kanskje på noen knapper og inspirerer til å ta en samtale man har latt ligge for at man ikke vet hvordan man skal gjøre det.