Tror digital sminke blir det neste: – Ikke verre enn virkeligheten

Augmented reality (AR)-filtre er datagenererte effekter designet for å legges over bilder fra det virkelige liv. AR-filtre fungerer med kameraet ditt, og legger til et lag eller bilder i forgrunnen eller bakgrunnen til bildet ditt. Det er en god sjanse for at du har kommet i kontakt med et AR-filter på en eller annen måte på Instagram.

Kilde: InfluencerMarketingHub