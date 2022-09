Det opplyser regjeringa.

Leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal stadfestar til NRK at dei er blitt kalla inn til møte i Arbeidsdepartementet klokka 18:45 i kveld.

– Eg fryktar det verste. Det kan sjå ut til at KS får det som dei vil og vinn fram, seier Handal til NRK.

– Opplevinga mi er at dei har vore tilbakelente i heile prosessen og nytta seg av den moglegheita dei ser ut til å få, legg han til.

Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet. Til venstre Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag og Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Utdanningsforbundet-leiaren meiner at ei tvungen lønnsnemnd ikkje løyser problema.

– Ein byggjer ikkje tillit med tvang. Ein løyser ikkje lærarmangelen ved tvungen lønnsnemnd. Ein vil halda fram med å ha lærarar som blir hengande etter. Eg fryktar at dette kan eskalere konflikten i staden for å løyse han, seier Handal.

NRK erfarer: Blir tvungen lønnsnemnd

Det er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som har kalla in Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund og KS i samband med lærarstreiken.

Fleire kjelder seier til NRK at regjeringa vil bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken.

Lærarane har streika sidan juni, i det som har vore den lengste lærarstreiken nokosinne. No er dei streikande og arbeidsgjevarane kalla inn på teppet.

Krava om at regjeringa må gripe inn og avslutte streiken har kome frå mange hald.

Lærarane demonstrerte framfor Stortinget 12. september. Foto: Håkon Mosvold Lar

Seinast i dag kom ordførar i Porsgrunn Robin Koss med beskjed om han meiner det er nok.

Både Barneombodet, Foreldreutvalet, Rådet for psykisk helse og Elevorganisasjonen gitt uttrykk for at streiken må ta slutt.

Det er no 8.150 lærarar som er tatt ut i streik.

Kunnskapsministeren: Situasjonen er alvorleg

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa til NTB måndag at situasjonen blir meir alvorleg for elevane for kvar dag som går.

Brenna har bede statsforvaltarane om å rapportere om korleis streiken råkar barn og unge.

Tvungen lønnsnemnd Ekspandér faktaboks * I Norge har vi ingen lov som regulerer myndighetenes adgang til å gripe inn i en streik. Derfor fremmes det alltid et eget lovforslag til Stortinget i den enkelte sak dersom et inngrep i streikeretten er aktuelt. En lov om tvungen lønnsnemnd forbyr videre streik. * Retten til streik følger av Grunnloven og er ellers nedfelt i internasjonale konvensjoner. * Streikeretten er imidlertid ikke absolutt. Det kan gripes inn i en konflikten dersom den fører til fare for liv eller helse, eller har andre alvorlige samfunnskonsekvenser. * Hvor slike grenser går, vil avhenge av en konkret og helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Terskelen for å ty til tvungen lønnsnemnd skal imidlertid være høy. * Ved tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som får i oppgave å avgjøre utfallet av streiken. Nemnda består av èn leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak. * Fra den første lønnsnemndloven ble vedtatt i 1952, har rundt 150 arbeidskonflikter endt i tvungen lønnsnemnd. (Kilder: Arbeids- og sosialdepartementet, NTB og Store Norske Leksikon)

NRK spurte tysdag arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om streiken har alvorlege samfunnsmessige konsekvensar.

– Det er noko vi vurderer og det vil eg ikkje spekulera i på noverande tidspunkt, sa Persen.

– Men står ikkje no streikeretten over bornas rett til utdanning?

– Begge deler er viktige rettar i det norske samfunnet og vi vurderer begge delar i desse timane som vi er i no, sa Persen.

Støre ville ha mekling

Partane i streiken blei kalla inn til Riksmeklaren i helga. Etter det NRK erfarer var det statsministeren sjølv som tok initiativet. Noko som er svært uvanleg i ei pågåande arbeidskonflikt. Men initiativet førte ikkje til ei løysing.