I denne kommunen har 40 prosent av jentene tenkt på å ta livet sitt

Hvert tredje år gjennomføres en spørreundersøkelse blant barn og ungdom i Norge. Ungdata-undersøkelsen skal gi et innblikk i hvordan norsk ungdom har det.

Selv om alle resultatene ikke skal presenteres før i august, har norske kommuner fått innblikk i hva deres ungdom har svart.

Og i Meløy kommune i Nordland, med sine rundt 6.200 innbyggere, er det ting som bekymrer.

Det var avisa Kulingen som først omtalte saken.

– Da jeg så disse tallene tenkte jeg «Oj! Hvorfor er det sånn?» Det er klart vi er bekymret over at tallene er så høye.

Det sier Vinjar Meosli, leder i Meløy ungdomsråd.

Spørsmål om selvskading er ikke standard i Ungdata-undersøkelsen.

Men Meløy kommune ba om ekstraspørsmål om akkurat dette da undersøkelsen skulle gjennomføres.

NOE AV ÅRSAKEN: Vinjar Meosli, leder i Meløy ungdomsråd, tror noe av årsaken til disse dystre tallene kan kobles opp mot at rundt én av tre ungdom i kommunen ikke vet at de har en helsestasjon for ungdom. Foto: Privat

Bekymret over selvmordstall

Kommunen jobber med et prosjekt de kaller «Bedre tverrfaglig innsats og samarbeid for barn, unge og familier». Dette er noe av grunnen til at de ønsker mer utfyllende svar i undersøkelsen.

– Ungdata-tall fra 2019 blant elever i Meløy videregående skole gjorde oss bekymret. Derfor ønsket vi å kartlegge status blant elevene på ungdomstrinnet også, sier varaordfører Mette Bjørnvik.

Hun sier at de er bekymret over andelen som sier de har skadet seg selv, eller har hatt tanker om selvmord.

– Vi tar resultatene av undersøkelsen på største alvor.

Urovekkende mange elever på ungdomstrinnet i Meløy kommune sier de har tenkt på å ta livet sitt. Her er Ørnes ungdomsskole Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Politikerne i kommunen har nå bedt kommuneadministrasjonen om å gjøre en grundig gjennomgang av funnene for å kunne sette inn nødvendige tiltak for oppfølging.

Det er likevel viktig for varaordføreren å presisere at det er ikke alt ved funnene som er bekmørkt:

– De fleste ungdommene er godt fornøyd med livet sitt.

Tallene i Ungdata forteller hvor mange som har tenkt på å ta livet sitt, og flertallet var jenter. Likevel er de som faktisk tar selvmord, stort sett menn:

Om lag 600 personer tar sitt eget liv hvert år i Norge.

To av tre er menn.

Flertallet er over 40 år.

«Norsk ungdom har det generelt veldig bra»

Faglig leder for Ungdata-undersøkelsen, Anders Bakken, sier at norsk ungdom generelt har det veldig bra.

– De skårer høyt på livskvalitet og de aller fleste synes at de har et bra liv.

Likevel er det forskjeller.

– Selv om veldig mange ungdommer har det bra, er det en del ungdom som har en ganske stressende hverdag. Skole er det som kanskje stikker seg ut på de nasjonale tallene.

Anders Bakken, forsker i Velferdsforskningsinstituttet Nova. Foto: Nova, Oslo met

Bakken kan ikke si noe om kategorien selvmord, da det kun er enkeltvise kommuner som har bedt om å få med dette som en del av undersøkelsen.

Bakken peker på at en trend som har skapt bekymring er trivsel på skolen.

– Det vi har sett som en trend nå er at ungdom ikke trives på skolen. Det er flere som sier at de ikke trives på skolen nå, enn for 5–6 år siden.

Tromsø topper selvmordsstatistikken

Meløys dystre tall har ført til bekymring for kommunen.

Men det er ikke bedre lenger nord. I Tromsø topper de statistikken for utførte selvmord i årets Ungdata-undersøkelse.

Heller ikke de vet riktig hvorfor de er øverst på listen.

De er en del av det tiårige pilotprosjektet for folkehelse, og skal styrke sitt arbeid med psykisk helse og rusforebygging.

Spør deg selv: «Hva gjør deg lykkelig?»

Selv om Vinjar Meosli i ungdomsrådet er bekymret, er han ikke overrasket over at en del ungdom i Meløy har det tungt til tider.

– Det er jo en utvikling vi har sett de siste årene, ikke bare i Meløy, men i hele landet, sier han.

– Jeg tror sosiale medier spiller en viktig rolle her. Du ser fine ting du liker på skjermen, hjernen produserer endorfiner, men når du legger fra deg så innser du at livet ditt kanskje ikke er helt som på sosiale medier. Det kan være ødeleggende, sier Meosli.

– Hva kan man gjøre, da?

– Jeg tror det er viktig å spørre seg selv hva som gjør deg lykkelig. Så må vi gjøre mer av det som gjør oss lykkelige. I tillegg tror jeg det er viktig å prate med hverandre og spørre hvordan vi har det.

For selv om noen av resultatene i Ungdataundersøkelsen er negative for Meløy kommune, ser Vinjar Meosli også positive ting.

– Vi ser blant annet at mange av ungdommene trener eller er fysisk aktive, og de er flinke til å benytte seg av fritidstilbudet i kommunen. Jeg ser på Meløy som en fin kommune med mange muligheter for voksne og ungdom. Vi må bare bli klar over mulighetene og bruke dem.