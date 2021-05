Vil ikke ha folk til Instagram-hit: – Det har tatt litt av

Sommeren er rett rundt hjørnet, og det ser ut til at det blir Norgesferie for de aller fleste i år også.

Det er ikke bare Lofoten som kan skilte med vakker natur i Nordland; fylkeshovedstaden Bodø har et sund hvis popularitet har skutt i været de siste årene:

Hovdsundet.

Instagram-hiten har ført til en enorm pågang, reisepanelet i Aftenposten har trukket den frem som årets anbefaling nummer én, og stranda er sågar nevnt i globetrotter Gunnar Garfors' nye bok om norske steder å besøke.

Men den økende interessen for friluftsliv kommer ikke uten problemer.

Turmålet har blitt en hit på Instagram med over to tusen innlegg i skrivende stund. Foto: Sophia Wedege Stavnem

Hekkende fugler og beitende sauer

Norgesferien i fjor førte til et stort press på flere populære reisemål, særlig på Vestlandet og i Nord-Norge.

NRK har snakket med flere; to grunneiere, en sauebonde, Turistforeninga, Bedriftsidretten, kommunen og Naturvernforbundet. Budskapet til alle er det samme:

Det er flott at flere ønsker å gå på tur, men så mange folk på ett lite område fører til betydelig slitasje på naturen.

I tillegg er sauebonden i området oppgitt:

Sauebonde Oddvar Sæthre forteller om en sau som har blitt syk av alle forstyrrelsene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Sauene blir forstyrret, folk tråkker ned gjerdet, og det går jo ikke an å kjøre her når det er fullt av biler parkert langs veien, sier Oddvar Sæthre.

Heller ikke Bedriftsidretten i Nordland, som arrangerer 10 på topp, har turen med. Av samme grunner: kupert sti, sårbar natur, hekkende fugler og beitende sauer.

Det opplyser daglig leder Mona Lisa Skipsnes til NRK.

Ikke å finne på UT.no: – Bra at den ikke er der

Hvis du er en av de mange som vil ta turen til stranda, kan det være vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon.

Flere NRK har snakket med på tur til Hovdsundet, sier at de ikke visste at turen tok halvannen time én vei, og at stien var såpass kupert. Hadde de visst det, hadde de hatt bedre sko og tatt med nistepakke.

Men denne informasjonen er ikke å finne på UT.no; hele Norges turplanlegger.

Joda, du finner Auvika, den store, hvite stranden før sundet, men ikke ruta til selve sundet.

Daglig leder i Bodø Turistforening, Berit Irgens, bekrefter at de ikke har lagt turen inn i turplanleggeren.

Berit Irgens, daglig leder i Bodø og omegns Turistforening (BOT). Foto: Hedvig Pedersen

– Hvorfor er ikke turen til Hovdsundet på UT.no?

– Jeg visste ikke at den ikke var der. Men det er jo egentlig bra at den ikke ligger på UT.no. Vi vil egentlig ikke ha mer folk dit, og betrakter det som en vanskelig tilgjengelig plass, sier Irgens til NRK.

– Det har kanskje vært litt bevisstløst av oss at vi ikke har lagt ut ruta. Jeg har ikke tenkt over dette. Vi må snakke om dette i foreninga, sier hun.

Men turgåer Mette Kristin Antonsen synes ikke ruta er spesielt krevende.

– Det er jo litt klatring mellom berg og en liten oppoverbakke til slutt, men jeg vil ikke karakterisere dette som en vanskelig tur, nei.

Hun tror flere og flere kommer til å gå denne turen, og at man heller bør finne en måte å håndtere den store interessen på.

Men hvem er det egentlig som har ansvaret for at naturen blir tatt vare på når så mange ønsker å gå her?

Svaret er: ingen og alle.

I begynnelsen av stien må man over et sauegjerde. Det er tråkket ned - til bondens store frustrasjon. Men foreløpig er det her folk går, og det er ingen merking som sier at man bør gå andre veier. Stien er godt opptråkket. Noen har forsøkt å legge planker over myra, men det har ikke blitt vedlikeholdt. Grunneier Sæthre sier han ikke vil ha planker, og Turistforeninga sier de ikke har kapasitet. Kommunen sier dette krever samarbeid mellom alle tre. Man må over en bru på vei til Hovdsundet. Den ligger mot berget og er ikke festet. Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet når du går på tur. Veien til Hovdsundet går gjennom kupert terreng. Men siden turen ikke ligger på UT.no, er det vanskelig å vite hva man skal forvente. Dette synet møter deg etter halvannen times gange. Mette Kristin Antonsen har aldri vært her før, og skjønner hvorfor folk går hit.

Naturvernforbundet: – Tatt litt av

Heller ikke Naturvernforbundet er begeistret for den økende pågangen.

– Det er jo flott at folk vil gå på tur, men problemet oppstår når veldig mange går på tur i akkurat samme område. Det har tatt litt av på sosiale medier.

Det sier leder Naturvernforbundet i Salten, Kaja Langvik-Hansen.

Mange turgåere til Hovdsundet og Auvika fører til slitasje på naturen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hun trekker blant annet frem forstyrrelse av ørna som hekker i området som ett av problemene.

– Det har vært nedgang i fuglebestanden der de siste årene.

– Det vi må gjøre nå, er å øke mengden informasjon om naturverdiene som er der. Jo mer folk vet, jo lettere er det å ta hensyn, sier hun.

Slik ferdes du i naturen Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / privat Ekspandér faktaboks Disse rådene gjelder spesielt for områder med stor pågang, men ellers også: Ikke gå utenfor stiene.

Hold hunden din i bånd.

Ikke plag dyr eller fugler. På våren er det hekketid for fugler, og egg/reder skal ikke røres.

Respekter naboer, private innkjørsler og parkeringsplasser.

Ha en alternativ tur å gå på dersom det er fullt på parkeringsplassen, eller om du ser at området er spesielt slitt.

Ta alltid med alt av søppel, til og med matrester dersom det er et område med mye ferdsel. Det samme gjelder avføring.

Med allemannsretten følger allemannsplikten: vis respekt, ta hensyn, rydd opp.

Bodø kommune: – Ingen konkrete planer for Hovdsundet

Bodø kommune sier de ikke har konkrete planer for å sette opp hverken skilt eller varder i området.

– Vi har sørget for den store parkeringsplassen som har tatt av for en stor del av det trafikale trykket, men vi greier aldri å ha nok parkeringsplasser.

Det sier Gudrun Hagen, rådgiver for idrett og friluftsliv i Bodø kommune.

– Vi ser at det er ei utfordring der, men det er ikke bare å sette opp et skilt. Nå har vi fått opp parkering, ellers er det ingen konkrete planer for tilrettelegging av sti og skilting.

Hun synes det er gledelig at flere vil gå på tur, men tror mange ikke er klar over at med allemannsretten følger allemannsplikten:

Allemannsplikten Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspandér faktaboks Den Norske Turistforening, DNT ung, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Norges Padleforbund, Norges Kiteforbund og Brettseilerne på Lista har sammen satt opp et sett med retningslinjer om naturvennlig og hensynsfull ferdsel i norsk natur. 1. Kjenn allemannsretten Allemannsretten gir oss rett til hensynsfull ferdsel, opphold og høsting i utmark uavhengig av hvem som er grunneier. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Allemannsretten gjelder ikke på innmark, hage, gårdsplasser, hus- og hyttetomter eller industriareal. Innmark er all dyrket jord, altså åker, eng og kulturbeite i aktiv bruk. Du kan likevel ferdes på frossen eller snødekt innmark. 2. Vis hensyn til natur- og kulturverdier Unngå skade på gjenstander eller områder med kulturhistorisk verdi. Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for opplevelsen av landskapet og den historiske forståelsen av stedene du besøker. Både arkeologiske kulturminner og byggverk kan være fredet eller verneverdig. 3. Vis hensyn til andre friluftslivsfolk Opptre hensynsfullt ovenfor folk du møter. Oppstår det uenighet om ferdsels- eller oppholdsrett skal alle bidra til å finne gode løsninger. Friluftsloven er skrevet med tanke på at uenighet skal løses i fellesskap. 4. Vis hensyn til beboer og grunneier sine interesser På hytter og boliger nær utmark har folk rett til en privat sone. Hva som vurderes som tilstrekkelig må du selv bedømme i hvert enkelt tilfelle. Terrengets utforming, vegetasjonen, avstand, type aktivitet og lydnivå vil ofte være avgjørende faktorer. Uten grunneiers tillatelse kan du ikke telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Oppfør deg slik at du ikke gjør skade på grunneiers eller andres næringsaktivitet. Pass for eksempel på at du ikke skader gjerder, lukk porter etter deg og unngå skade på skogplantefelt. Du kan tenne bål i vinterhalvåret, men også i sommerhalvåret så lenge du ikke befinner deg i eller nær skogsmark. Det er likevel et generelt forbud under forhold som kan føre til brann, som ved tørke eller sterk vind. Husk å slukke bålet før du drar. 5. Rydd opp etter deg Hovedregelen er at du skal forlate et område i en stand som er hyggelig for andre å komme til, og at alt du bringer med deg ut i naturen også skal tas med tilbake. Papir kan brennes på bålet, organisk avfall kan gjemmes i naturen, mens plast tas med hjem. Det er også en god vane å ta med søppel som andre har lagt fra seg. Kilde: Regjeringen.no

– Mindre respekt for naturen i dag

Hagen er også opptatt av at den enkelte har ansvar for at naturen ikke slites.

– Vi har sett en holdningsendring de siste årene. Før hadde folk mer kunnskap om områdene de gikk i, de kunne mer om naturen, men jeg opplever ikke at det er samme respekten for naturen i dag.

– Men folk kommer jo til å fortsette å gå til Hovdsundet. De uten erfaring må jo få vite at området de går i har sårbart dyreliv, for eksempel. Hva har kommunen tenkt å gjøre?

– Vi jobber nå med en oversikt over hvilke områder i Bodø som bør prioriteres, og hvilke samarbeidspartnere som kan bidra. Dessuten er det mange populære turmål i Bodø, og vi rekker ikke over alle.

Til slutt oppfordrer Hagen alle som er i turområder med spesielt mye mennesker:

– Ta med bæsjen din hjem. 💩