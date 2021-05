Flere og flere benytter seg av turmulighetene vi har her til lands, og årets Ti på Topp-sesong startet med et brak.

En av de ivrige, med foreløpig topplassering i Bodø, er Tor Inge Storlien.

I Nordland startet sesongen 1. mai og allerede første dagen gikk han 10 forskjellige topper, som også er målet med aktivitetskampanjen som varer i flere måneder.

– Jeg er veldig ivrig til å begynne med. Det er jo fryktelig artig å fyre oppunder de andre i starten. Og folk blir trigget av det og bare går og går.

Ferden startet med at han og to andre ventet på det første fjellet rundt midnatt natt til 1. mai. Da kunne de «sjekke inn». Deretter sto fem andre topper for tur før klokken 04.00. «Dagen etter» var det på'n igjen.

– Jeg tok en ny topp på morgenen. Så var jeg i en konfirmasjon midt oppi der, så tok jeg resten på ettermiddagen og kvelden.

Selv om turene resulterer i fine bål- og matpauser og fine opplevelser, mener han også det kan bli litt voldsomt i lengden.

– Etter en stund må man gi seg litt, for det tar mye tid.

Flere vil ut på tur

Ti på topp brer seg gradvis gjennom lokale medieoppslag og på folkemunne.

Fra 2019 til 2020 økte antall deltakere på Ti på Topp med over 7000 på landsbasis og det ser ut til at rekordene blir å sprenges i år også.

Hittil i år har vi gått over 60.000 turer, og de fleste stedene har konkurransen så vidt begynt.

– Det at vi har så mange turer allerede er ganske imponerende. Vi hadde 430.000 registrerte turer til sammen i 2020, så jeg tror vi sprenger de grensene ganske greit, sier Jarle Blindheim, markeds - og kommunikasjonssjef i Bedriftsidretten.

Jarle Blindheim på tur i Bodø. Foto: Privat

Selv om det ble startet opp flere lokale kampanjer både i fjor og i år, tror Blindheim at også koronaviruset kan være en av forklaringene bak de positive tallene.

Ifølge generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, har nordmenn brukt naturen enda mere i denne perioden hvor vi har vært preget av pandemien.

– Ni av ti sier de opplever at de er mindre bekymret når de er ute i naturen enn det de er ellers. Det tyder på at man bruker det som et slags tilfluktsrom, sier hun.

God effekt på helsa

I tillegg til den fysiske helsegevinsten sier Lier det også er en mental helsegevinst på å bevege seg å være ute i naturen.

– Forskning bekrefter at det skjer noe med oss når vi er ute. Etter så lite som ti minutter ute i grønne omgivelser, så settes det i gang en del prosesser som gjør at kroppen blir mindre stressa, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Bente Lier.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier. Foto: Norsk friluftsliv

I en spørreundersøkelse gjort i etterkant av en tidligere sesong av Ti på Topp, svarte 60 prosent av respondentene at de før kampanjen var aktiv i 30 minutter, færre enn tre dager i uka.

I henhold til Helsedirektoratet sine definisjoner vil de være klassifisert som inaktive.

Etter sesongen rapporterte over 60 prosent at de i kampanjen har vært mer fysisk aktive enn tidligere.