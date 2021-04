Stengte Fykantrappa til store protester – nå går Statkraft med på å åpne øverste del av trappa

Den spektakulære Fykantrappa ble bygd i 1919 av arbeidere kalt «rallare» for å sikre kraft til industristedet Glomfjord i Meløy kommune.

Det som en gang representerte slitsomme dager med turer opp og ned de 1132 trappetrinnene, har de siste årene vært en populær og unik topptur.

Men i fjor sommer var det slutt. Etter at geologer hadde vært på plass for å undersøke trappa, kom beskjeden fra Statkraft:

Spektakulær turistattraksjon vil aldri åpne igjen: – Vi er ikke villige til å ta risikoen

Siden den gang har lokalbefolkninga kjempet for å få åpnet trappa igjen.

For tre uker siden begynte det å spøke for Instagram-hiten i Meløy, da Statkraft gikk ut og sa at de ville rive de 100 år gamle trappene i Høyanger på Vestlandet.

De har ikke råd til å holde kulturminnet ved like.

Her var også sikkerheten for dårlig. Milliardselskapet Statkraft var ikke lenger villig til å ta ansvar for eller bruke penger på trappene.

– Om de skal brukes i turistsammenheng, så er det fornuftig om noen andre kommer inn og overtar dem. derfor ligger det i våre planer at vi avvikler trappene, sa Inge Hass i Statkraft til NRK.

Lanserer «nye Fykantrappa»

Men i dag presenterte Statkraft nye planer og ei ny fremtid for Fykantrappa under formannskapsmøtet i Meløy kommune.

– Vi ønsker at området skal være tilgjengelig for allmennheten, og vil legge til rett for å oppleve naturen og historien på en trygg måte, sier kraftverksjef Fred-Inge Kristensen hos Statkraft i Glomfjord til Kulingen.no.

Fred-Inge Kristensen vil at folk skal få muligheten til å betrakte trappa på avstand. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det betyr altså ikke at Fykantrappa åpnes igjen. Men det er en prosjektidé som Statkraft har lagt frem.

Planen innebærer at trappa fortsatt holdes stengt, men den øverste delen av trappa, som er minst rasfarlig vil holdes åpen. I tillegg vil de lage en utkikksrampe, grillplass og sitteplasser på toppen, slik at du kan få utsikt over selve trappa.

For å ivareta historieformidlinga vil de sette ut informasjon om historien og landskapet.

– Jeg tror det blir veldig bra, sier Kristensen.

Hovedpoenget er at Statkraft vil at folk skal betrakte Fykantrappa på avstand fra rasfaren.

– Du mister kanskje den gode følelsen av å gå i trappa, men hvis du først er kommet deg til fjells, kan du få litt av opplevelsen på toppen også.

For å komme deg til toppen er det to alternativer, det ene er den såkalte «Rallarstien», og det andre er «Rallarveien» som er en anleggsvei inn i fjellet, der du kan fortsette turen til fots.

– Veien og stien skal vedlikeholdes. I tillegg har vi dialog med turistforeninga om å overta driften av hytter langs stien, som kan være et ledd i å formidle historien her.

– Hvem vil sitte på en benk og se på ei trapp?

På toppen av Fykantrappa står Rallarbrakka. Det er en av de eldste fjellhyttene, og har stått der siden 1913. De siste årene har det vært i bruk som et fjellspisested.

Line Peggy og søstera Anne Marit Oleen har drevet kafe og historieformidling der siden 2015.

Men de kommer ikke til å åpne igjen til sommeren, med det nåværende forslaget fra Statkraft.

Line Peggy er skuffa over at Rallarbrakka ikke er nevnt med ett ord i Statkrafts planer. Foto: Ole Dalen

– Vi kan ikke gå milevis og bære ting opp hit. Det er altfor tungvint og kommer ikke til å skje, sier hun, sier Line Peggy.

Hun synes det er dårlig forslag, som for henne virker helt meningsløst.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de kommer med dette forslaget. Hvem vil sette seg på en benk for å se på ei trapp?

Hun sliter med å forstå hvordan Statkraft har tenkt å få folk opp dit. Rallarstien er en krevende tur. Du må gå ei mil, opp 700 høydemeter og ned til 450 meter over havet.

– Det er en fin tur, men egner seg ikke for alle. Det er sleipt og rasutsatt. Rallarstien krever også mye vedlikehold og oppgradering for å bli bra, tror hun.

Hun synes det er kjempebra om de tilrettelegger for at folk skal få oppleve Rallarstien, men tror ikke det blir noe trekkplaster.

– Du greier ikke å formidle historien her ved å sitte på en benk og se på trappa, sier hun oppgitt.

Håper trappa åpnes igjen

Line Peggy Pedersen tror og håper Statkraft tar til fornuft og åpner Fykantrappa.

– Jeg synes det er historieløst at de ikke tar seg råda til å vedlikeholde trappa, mener hun.

Kraftverksjef Fred Inge Kristensen medgir at det blir mer tungvint å komme seg opp til toppen av Fykantrappa med de nye planene.

– Vi gjør ikke dette for å legge til rette for kafédrift, men vi gjør det for at folk flest kan komme til fjells. Rasfaren forsvinner ikke. Der er derfor vi har stengt, slår han fast.

Hvor sannsynlig er det at trappa kan åpnes?

– Det er ikke sannsynlig i det hele tatt. Det er vurdert til altfor stor risiko. Så lenge Statkraft er eier og driver av trappa, vil det ikke skje.

Han er tydelig på at det ikke er trygt å sende folk inn dit.

– Vi tenker at det er kjempelurt å være føre var før noen dør. I stedet for å stenge trappa etterpå. Vi må fortsatt inn dit å gjøre vedlikehold, men det er med sikkerhetsutstyr. Det blir noe helt annet enn turister i slippers, sier han.

Rent teoretisk sier han at det er mulig for en annen aktør å ta over og drive trappa, men det betyr fortsatt ikke at risikoen i geolograpportene forsvinner.

– Vi skal ikke drive med turisme. Noen andre kan selvsagt ta over, men uansett hvem det er må de også ta over rapportene og vite om alle farene, sier han.

Han sier at de må kunne stole på at de som eventuelt tar over gjør noe med disse farene.

– Vi vil ikke ha på oss å ha gitt bort trappa vel vitende om farene, hvis det skjer en ulykke og noen mister livet.

Positiv til at de vil ivareta trappa

Ordfører Sigurd Stormo i Meløy kommune synes det er positivt at Statkraft signaliserer at de vil ta vare på Fykantrappa.

– Det er fortsatt en diskusjon om hvordan trappa kan brukes som innfartsport til fjellet av lokalbefolkninga. Og hvordan opplevelsesbiten av det her vil være, sier han.

Meløy kommune har begynt å drøfte forslaget til Statkraft, og skal behandle saken i kommunestyremøte 6. mai.

– Vi er glade for at de vil ta vare på trappa, men vi mener fortsatt at fykantrappa skal kunne brukes i fremtida, sier han.