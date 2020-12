Koronaviruset har ført til en hverdag som har vært annerledes for oss alle. Blant annet har det vært flere som har valgt å legge ferieplanene innenlands enn tidligere.

Reisebegrensninger har fått folk ut i skog og fjell. 2020 ble året da alle skulle sove ute i hengekøye, og mange har oppdaget mer av nærområdet sitt.

Den Norske Turistforening ser en økning på turportalen UT.no på 71 prosent sammenlignet med fjoråret.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT oppsummerer nordmenns friluftsinnsats som imponerende.

– Det har vært en voldsom vekst i også nye folk ute i friluftslivet. Den største

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT sier det har vært en enorm vekst i søk etter norske reisemål i år. Foto: Marius Dalseg Sætre / Marius Dalseg Sætre

slageren i år er nok nærområdene. Fra UT.no ser vi voldsom søking på de mer kjente stedene og vi ser hytter med voldsomme besøkstall.

Den største veksten i antall søk finner vi hos de klassiske tungvekterne blant norske turistmål, men en annen interessant tendens, er veksten i turer i nærmiljøene.

Ifølge DNT økte søk etter området «Oslomarka» med 355 prosent i perioden 1 mars–31 mai 2020 sammenlignet med 2019. «Maridalsvannet i Oslo» har økt med svimlende 8429 prosent.

DNT mener at god tilgang på grøntarealer har bidratt til å dempe de negative effektene av isolering og har gjort det lettere å overholde retningslinjer om sosial distansering.

Dette er stedene med flest søk i året som har gått:

Dronning Sonjas panoramatur – Dronningstien Ullensvang 162 prosent økning

Romsdalseggen Romsdalen og Eikesdalen 143 prosent økning

Rampestreken Romsdalen og Eikesdalen 357 prosent økning

Galdhøpiggen Jotunheimen 124 prosent økning

Gaustatoppen Rjukan 60 prosent økning

Preikestolen Ryfylkeheiane 168 prosent økning

Trolltunga Ullensvang 84 prosent økning

Besseggen Jotunheimen 97 prosent økning

Aurlandsdalen Skarvheimen 46 prosent økning

De Syv Søstre Helgelandskysten 121 prosent økning



Dronningstien på topp

Anne Grethe Thiis Vestrheim er leder i DNT Odda og Ullensvang turlag. Hun sier aktiviteten på Dronningstien har vært enorm i år.

– Vi merket tidlig mange forespørsler om den turen allerede før påske. Det er veldig mange som ville gå den turen.

Årsaken tror hun har en sammenheng med at flere nordmenn har feriert her hjemme.

– Og selvsagt sosiale medier, hvor det blir lagt ut bilder fra turen.

Sosiale medier og spesielt Instagram har vært en stor bidragsyter til at enkelte steder blir hotspots for besøk. Et annet eksempel er Fykantrappa i Nordland, hvor pågangen ble så stor at turstien ble stengt.

Tidligere i år ble også TikTok redningen da Hege satte seg fast på ei fjellhylle.

– Hva synes du om at Dronningstien er så populært?

– Jeg er stolt. Det er kjempekjekt at så mange vil komme til Ullensvang kommune for å gå en av de fineste turene vi har.

Mange nordmenn nøt ferien i Norge i år. Det førte til mange søk etter turstier i både nord og sør. Her ser vi den mest populære av dem alle; Dronningstien på Hardangervidda. Foto: André Marton Pedersen / DNT

DNT:–Vil fortsette med hyttebooking

Korona har gjort at hyttene har måttet brukes på en annen måte i år. Blant annet har folk hatt nødt til å bestille plass på hytter på forhånd.

– Det gjør at mange av dem som bruker hyttene våre mer spontant, vil få et begrenset tilbud. Samtidig ser vi at de som er nye i friluftslivet og ønsker gjerne at den senga er ledig, det har økt bruken for den gruppen.

Det er spesielt familier med små barn, hvor forutsigbarheten med ei ledig seng har vært viktig. DNT sier at de vil fortsette med booking på hyttene også etter korona.

Men mer turisme er ikke bare positivt:

Håper interessen varer

Tidligere i år var mange bekymret for om nordmenns innenlandsferie ville veie opp for bortfallet av utenlandske turister. I DNT har de sett at det stemmer, i alle fall for juli måned.

– I juli måned isolert kan man si at nordmenn veide opp. Så har vi også en påskesesong hvor alt vårt var stengt. Hadde vi ikke fått koronahjelp, hadde ikke dette vært en sesong vi hadde greid å bære.

Allerede i juni så man at langt flere la ut på tur. Det ga også mer å gjøre for Røde Kors i sommer:

– Hvordan skal dere holde på interessen?

– Jeg håper virkelig at vi har greid å vekke interessen hos mange nå. Man har kanskje kjøpt seg litt utstyr og tenker at dette er noe de mestrer. Kanskje de har tenkt at vi bytter én utenlandshelg i 2021 med mer friluftsliv, sier Solvang og legger til:

– Det håper jeg virkelig. Det har vi godt av og det har naturen og klimaet godt av.

Fikk du ikke med deg De Syv Søstre i år? Bli med vår reporter mens du planlegger neste års ferie.