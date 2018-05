Historiens største oppryddingsprosjekt av plast i havet er snart i gang

Mange øyne har vært rettet mot Boyan Slat de siste årene, 23-åringen som mener å ha svaret på de enorme søppelutfordringene i havet.

Løsningen hans skal kunne rydde opp halvparten av plasten i Great Pacific Garbage Patch på bare fem år. Dette er et område i Stillehavet hvor estimerte 80 000 tonn plast flyter rundt. Prosjektet hans bærer navnet The Ocean Cleanup.

Skulle oppryddingsskip til sammenligning gjennomgå fem kvadratkilometer av havoverflaten hver dag, vil det ta tusen skip 80 år å bare skumme gjennom områdene hvor plasten samler seg.

– Prosjektet er i sin siste fase, skriver en talsperson for The Ocean Cleanup til NRK, i en e-post signert Rick van Holst Pellekaan.

– Neste steg blir å sette i drift det fulle systemet, en rigg som er 600 meter lang. Målet er å hente inn første last med plast innen utgangen av året, står det videre.

Store utfordringer

Et av stedene hvor man merker konsekvensene av alt søppelet som flyter rundt, er i Lofoten. Her plukket lokale ildsjeler opp mer enn 12,2 tonn søppel bare i fjor sommer.

På Røst fortalte nylig ordføreren om hvordan 110 personer samlet opp hele 26 tonn søppel gjennom 2017, noe som gjorde at kommunen fikk en miljøpris.

Lykkes prosjektet til nederlenderen vil det være gode nyheter for alle som jobber for et renere miljø. Det er ventet at kystnasjoner som Norge i økende grad vil være avhengig av fiskeriene i fremtida, og da er det nok fint om fiskerne kan fiske fisk heller enn plast.

Talspersonen til Ocean Cleanup, medgir at det ikke har vært enkelt å konstruere noe som aldri har vært konstruert før.

Den 120 meter lange testriggen er den største i prosjektet så langt. Foto: The Ocean Cleanup

– Det sier seg selv at det har vært uventede utfordringer hele veien. Akkurat nå er en mindre del av det som blir det fulle systemet sjøsatt vest av USA. Testingen av den 120 meter lange installasjonen er den største utfordringen per nå.

Prosjektet har endret seg underveis

Siden arbeidet med den første prototypen, har mye skjedd.

En stor designendring i fjor, var for eksempel at man valgte å gå bort fra et fortøyningssystem til et frittflytende system.

Testing av prototyp har blant annet foregått i Nordsjøen.

Visjonen til Boyan Slat (23) er i ferd med å bli virkelighet. Foto: Vincent van den Boogaard / The Ocean Cleanup

Tidsplanen til ingeniørene og alle de andre som jobber med prosjektet, har vært holdt fleksibel. For teknikkene som brukes er noe eksperimentelle.

– Vi har likevel klart delmålene innen den forvente tidsrammen, takket være innsatsen til alle involverte, skriver talspersonen.

I denne videoen forklarer Boyan Slat selv hvor viktig det er at testinga går bra, for at de skal kunne sette den fulle installasjonen på 600 meter i drift.

– Det tar en måned å komme seg til Great Pacific Garbage Patch, så det er viktig at alt fungerer som det skal før vi iverksetter operasjonen, sier han.