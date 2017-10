I rute med tidenes oppryddingsprosjekt av søppel i havet: – Ny prototyp sjøsatt

– I høst ble vår andre prototyp sjøsatt i Nordsjøen. Det betyr at vi er i rute, sier kommunikasjonssjef Joost Dubois i The Ocean Cleanup.

NRK har fulgt prosjektet til nederlandske Boyan Slat (23), som mener å ha løsningen på de enorme maritime avfallsproblemene verden står overfor.

Mellom 1950 og 2013 har anslagsvis 150 millioner tonn plast endt opp i havet. I 2020 kan tallet ha passert 230 millioner tonn. Foto: DNV GL

Ifølge FN havner over åtte millioner tonn plast i verdenshavene hvert år, med den følge at det kan være mer plast enn fisk i havet innen år 2050.

Et av stedene hvor man merker konsekvensene av dette er på Værøy i Lofoten, hvor lokale ildsjeler har plukket mer enn 12,2 tonn søppel i sommer.

Mange setter sin lit til at The Ocean Cleanup vil rydde opp. Lykkes prosjektet vil det være gode nyheter for kystnasjoner som Norge, som i økende grad vil være avhengig av fiskeriene i fremtida.

Kommunikasjonssjef Dubois forteller imidlertid at det fremdeles er flere skjær i sjøen før de er i havn.

Tester hva som fungerer best

– Vi forsøker jo å gjøre noe som aldri har vært gjort før, og med tanke på både det og omfanget på prosjektet er det klart at det er flere utfordringer, sier han.

Det er 23 år gamle Boyan Slat som startet det hele. Foto: Ocean Cleanup

For det er ingen enkel oppgave å utvikle et system som tåler å bli utsatt for konstant slitasje over flere år. En åpenbar utfordring er for eksempel hvordan man skal klare å holde alger og andre maritime organismer på avstand fra det som vil bli verdens lengste konstruksjon til sjøs.

Den første prototypen ble sjøsatt i fjor, og den tålte ikke naturkreftene så godt. Derfor testes det akkurat nå ulike løsninger for å finne fram til hva som fungerer best (ekstern lenke).

En stor designendring fra den forrige prototypen er for eksempel at man har valgt å gå bort fra et fortøyningssystem til et frittflytende system.

Så sent som 26. september ble et nytt testsegment sjøsatt i Nordsjøen. Resultatene skal først sammenlignes om seks måneder, men Dubois føler seg trygg på at de vil klare målsettingen.

– Som i første omgang er å starte oppryddingsforsøk i Nord-Stillehavet i første kvartal av 2018. Her får vi utført enda flere tester for å teste systemets stabilitet og oppførsel.

Her ser vi prototyp sjøsatt i Nordsjøen. Foto: The Ocean Cleanup

Deretter vil konstruksjonen bli «iterativt forbedret» frem til det hele virker som det skal, fortsetter han.

– Det vi forsøker nå er å holde designet så enkelt som mulig, og bygge det opp fra så få deler og bevegelige tilkoblinger som mulig. Samtidig som systemet selvsagt må fange opp plast effektivt.

Starter global opprydding i 2020

Går alt etter planen starter oppryddingen av «The Great Pacific Garbage Patch» i midten av neste år. Dette er et område med søppel tre ganger større enn Spania og Portugal til sammen, ifølge Norsk Polarinstitutt.

– Det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt på verdensbasis. Dette utgjør astronomiske 8 millioner tonn plastsøppel i året. Det haster å løse plastproblemet nå, sier Fredrik Myhre i WWF. Foto: WWF Verdens Naturfornd

I 2020 starter arbeidet med å rydde opp avfallet i de resterende fire gyrene, det vil si områder hvor søppelet føres med strømmene og samles opp.

Fiskeri og havmiljørådgiver i WWF Verdens Naturfond, Fredrik Myhre, mener det haster å få gjort noe.

– Bare de siste 40 årene har vi mistet 36 prosent av livet i havet, og hvert år fyller vi det samme havet opp med plast isteden, sier han.

Han mener det aller viktigste er å hindre ny søppel fra å havne i havet i utgangspunktet, og viser til WWFs nullvisjon for miljøskadelig avfall (se faktaboks under).

– Samtidig trenger vi teknologi som rydder opp i den plasten som allerede finnes i havet, og da har initiativ som Boyan Slat sitt Ocean Cleanup også en rolle å spille. Men dessverre finnes det ingen quickfix for havet, og tilsiget av plast er det aller viktigste å stanse.

Fredrik Myhre hos WWF (bildet) dykker etter søppel på havbunnen. Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Opprydding er ingen enkel oppgave. Skulle oppryddingsskip gjennomgå fem kvadratkilometer av havoverflaten hver dag vil det ta tusen skip 80 år å bare skumme avfallet som flyter rundt i havoverflaten, ifølge anslag fra DNV GL. Foto: The Ocean Cleanup

Den ferdige konstruksjonen blir etter planen over 100 kilometer i lengde. Foto: Erwin Zwart/The Ocean Cleanup