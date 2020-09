Forsvaret: Vil fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023

I et dokument sendt fra Forsvaret til forsvarsdepartementet bekrefter Forsvaret at de fremdeles vil ha aktivitet på Andøya, også etter at overvåkningsflyene forsvinner.

Dokumentet ble offentliggjort på Forsvarets sider tirsdag ettermiddag.

Der anbefaler de at Forsvaret blir på Andøya i årene fremover. De åpner samtidig for at det kan skje i kombinasjon med sivil aktivitet.

NRK har foreløpig ikke fått intervju med Forsvaret.

Fire år siden spikeren i kista

Det er gått snart fire år siden et flertall på Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya og flytte hele virksomheten til Evenes.

Det skjer samtidig som de nye P8-flyene skal fases inn.

Vedtaket førte til massive protester i nordlandskommunen.

Som plaster på såret satte daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ned et statlig utvalg som skulle jobbe med omstilling i Andøy.

Stortinget lovet også «en ekstraordinær statlig innsats» for den kriserammede kommunen i nord, og la 95 millioner kroner i omstillingsmidler på bordet.

Målet med omstillingsprogrammet er å bidra til å skape 350 arbeidsplasser i kommunen innen 2023.

Men det har tatt tid.

Har ventet på avklaring

Tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik leder nå den lokale omstillingsorganisasjonen Samskap.

Han forklarer at hovedårsaken til at omstillingsarbiedet går trått er Forsvaret.

I løpet av de fire årene siden nedleggingen ble vedtatt, har nemlig ikke Forsvaret klart å bestemme seg om de blir eller forlater Andøya.

Illustrasjon: Forsvaret

Ifølge Solsvik var det en klar foutsetning at Forsvaret skulle ut av området hvor flystasjonen ligger. Både arealet og infrastrukturen skulle gjøres tilgjengelig for annen næringsvirksomhet.

– Problemet er at næringslivet ønsker å etablere seg innenfor gjerdet. Men de får ikke avklart hvorvidt arealet er disponibelt. Det er hovedproblemet, og har vært det hele tiden, sa Solsvik til NRK før avgjørelsen ble kjent.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i Solsvik etter at Forsvaret offentliggjorde sin beslutning tirsdag.

Les også: Nå kommer millionene som kan gjøre Andøya til hovedsete for satellittoppskyting i Europa

Forsvaret vil bli

Nå har Forsvaret bestemt seg for hva de vil gjøre etter at aktiviteten flyttes til Evenes om få år.

– Forsvaret skal fremdeles ha aktivitet på Andøya etter 2023, men i begrenset omfang. Forsvaret planlegger å flytte virksomhet som fremdeles skal bli på Andøya innenfor et mindre område i nord-øst. Forsvaret vil opprette nytt perimetergjerde rundt dette området for å opprettholde Forsvarets krav til sikkerhet, skriver de på sine nettsider tirsdag ettermiddag.

Der åpner de samtidig for å dele på området med eventuell annen aktivitet.

– Forsvaret vil beholde militært eierskap på deler av den faste infrastrukturen på flystasjonen for å kunne understøtte mottak av allierte styrker, og åpner samtidig for utleie til sivile aktører med en beredskapsklausul i henhold til beredskapslovgivningen. En slik klausul innbefatter ikke bruk for øvelser og trening av egne eller allierte styrker.