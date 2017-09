Sp-topp: – Utenkelig at vi sitter i en regjering som legger ned Andøy flystasjon

– Vi vil ha store problemer med å sitte i en regjering som ikke går gjennom denne langtidsplanen på nytt. Kravet om å endre vedtaket om Andøy flystasjon ligger høyt oppe på listen over saker vi må ha gjennomslag for, sier toppkandidat Wilfred Nordlund i Nordland Sp.

Slaget om Andøy flystasjon er i ferd med å bli helt sentralt dersom det blir regjeringsskifte etter valgkampen. Arbeiderpartiet har hele tiden stått fast på forliket med Høyre og Frp, hvor det ble bestemt å legge ned Andøy flystasjon og samlokalisere en framskutt jagerflybase og de maritime overvåkingsflyene på Evenes.

Men siden avgjørelsen falt i fjor, har debatt gått høylytt og tallgrunnlaget som ligger til grunn for avgjørelsen har blitt satt under tvil.

I går lovte Arbeiderpartiet å gå gjennom grunnlaget på nytt dersom partiet kommer i regjering etter valget. Men det spørs om de ikke må gå enda lenger enn det.

– Ikke ultimatum

For i dag lover Willfred Nordlund, førstekandidat for Sp i Nordland, langt på vei at vedaket må reverseres dersom Senterpartiet skal gå inn i regjeringen med Arbeiderpartiet.

– Men vi stiller ikke ultimatum, det er et dårlig utgangspunkt for forhandlinger.

– Kan ta det helt med ro

– Men hvordan tror du folk på Andøy vil reagere dersom dere ender i en regjeringen som ikke reverserer vedtaket om å legge ned flystasjonen?

– Det er ikke et realistisk scenario. Norges og Andøys befolkning kan ta det helt med ro. Senterpartiet ender ikke i en regjeringen der det ikke videreføres maritime overvåkingsfly på Andøya.

– Det høres ut som et ultimatum?

– Det er ikke et ultimatum, men det er omtrent et absolutt krav. Senterpartiet må først få forsvarsministeren, så skal vi ta Forsvaret på alvor. Når vi går gjennom tallene en gang til, er jeg sikker på at konklusjonen blir at å legge ned på Andøya er en veldig dårlig ide, både økonomisk og forsvarfaglig. Det må komme frem noe oppsiktsvekkende nytt, som vi ikke vet om i dag, dersom vi skulle forandre mening, sier Nordlund.

SV: – Ikke ultimatum

Toppkandidat Mona Fagerås i Nordland SV vil heller ikke ta ordet ultimatum i sin munn i Andøya-saken. Hun har tro på et direktemandat på Stortinget etter valget. På den siste meningsmålingen InFact har gjort på vegne av NRK Nordland får partiet 7,5 prosent, og går opp 2,3 prosentpoeng fra forrige valg – da plassen røyk på oppløpssiden.

– SV har fem absolutte krav før eventuelle regjeringsforhandlinger, men Andøya flystasjon er ikke et av dem. Imidlertid vil SV jobbe for å reversere Stortingets vedtak om nedlegging av flystasjonen på Andøya. Dersom vi får mulighet til å forhandle om regjeringsmakt, tar vi Andøya-saken med oss, sier Fagerås til NRK.