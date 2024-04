Det er i forbindelse med Nato-øvelsen Immediate Response 2024 at US Army øver på å ilandføre personell og utstyr i Narvik.

Flere hundre containere og kjøretøy skal ilandføres og deretter fraktes over grensen.

– Det vi trener på nå er Narvik som transitthavn med ei ny grense mot Russland i Nato som er blitt mye større, sier sjef for trenregimentet i Hæren, oberst May Brith Valen-Odlo til NRK.

Sjef for trenregimentet i Hæren, oberst May Brith Valen-Odlo, sier øvelsen er viktig for de allierte. Foto: Anne Ognedal

Narvik har tidligere tatt imot amerikanske styrker, seinest i 2023, men da kun for mottak til øvelser i Norge. Nå skal altså hærstyrkene fraktes med tog og vei over til Finland, via Sverige.

Valen-Odlo sier Narvik er ideell til dette formålet.

– Vi har Ofotbanen og tilgang på tog. Det er veldig gunstig. Størrelsen på selve havnen er god, i tillegg har vi garnisonen Elvegårdsmoen i Bjerkvik ganske nærme. Der kan vi samle utstyr og materiell midlertidig.

Et lasteskip med 500 containere og militære kjøretøy fremme ved Narvik havn. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

500 containere og kjøretøy

Det er amerikanske hærstyrker fra «US Army 3rd Infantry Brigade» som losser utstyr i Narvik. Totalt er det snakk om over 200 kjøretøy og mer enn 300 containere tilhørende denne brigaden.

Dette viser den nye hverdagen med Sverige og Finland i Nato, sier Per Erik Solli, forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.

– Militær mobilitet i Norden er allerede et viktig tema og det vil være høyt på agendaen i lang tid fremover, fastslår Solli.

En annen krigsforsker mener Norge må tenke helt annerledes rundt sivil infrastruktur i fremtiden. Blant annet bygge broer som kan sprenges.

– En lakmustest

Solli påpeker at det amerikanske marinekorpset for mange år siden begynte å ta ut materiell fra forhåndslageret i Trøndelag, og sende personell og utstyr videre inn i Norden for å delta på øvelser i Sverige eller Finland.

Per Erik Solli, forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Denne gang er det Narvik som spiller hovedrollen i en betydelig utfordring med å ta imot og sende videre en amerikansk hærbrigade.

Det som skjer i Narvik i dag er en viktig test for forsvarsalliansen, mener Solli.

– Lakmustesten denne gang er om alle fasiliteter og hele infrastrukturen i Norge og Sverige er egnet og dimensjonert til dette formålet.

Les også Mener Norge ikke tar truslene på alvor: – Vi må forberede broer og tunneler for sprenging

Betyr mye for kommunen

Narvik er godt vant med militær tilstedeværelse både i ny og gammel tid. Byen er internasjonalt kjent for slaget om Narvik i 1940 og stedet der Hitler gikk på sitt første nederlag under 2. verdenskrig.

Likevel vekker det oppsikt at en hel amerikansk hærbrigade skal ilandføres der.

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik Foto: Frida Brembo / NRK

– Det er en merkedag og samtidig en spennende dag. Vi er spente på hvordan dette går. Det er enormt med folk og utstyr som skal gjennom byen, sier ordfører Rune Edvardsen (Ap) til NRK.

Edvardsen mener dagens øvelse viser betydningen Narvik har som et logistikk-knutepunkt både sivilt og militært.

Samtidig tror han Nato-øvelsen blir en vekker for norske politikere.

– Både Ofotbanen og E10 over Bjørnfjell er i dårlig forfatning. Her må det tas grep, sier Edvardsen.