Regjeringen vil omgjøre nedleggelse av Andøya flystasjon – blir base for langtrekkende droner

– Norge skal satse på langtrekkene droner. De skal ha sin base på Andøya, og vil trolig ha over 50 ansatte for å drifte denne delen, sier Bjørn Arild Gram (Sp) til NRK.

Dermed foreslår regjeringen å omgjøre sitt eget tidligere vedtak om å legge ned Andøya flystasjon, og relanserer flyplassen på Andenes som ny dronebase for nordområdene.

Forslaget innebærer at flybasen i Nordland skal bli hovedbase i Norge for trening, drift og utvikling av langtrekkende forsvarsdroner, i tett samarbeid med Andøya Spaceport.

I tillegg varsler regjeringen at de vil gå til innkjøp av nye langtrekkende overvåkningsdroner, som skal operere i samarbeid med de nye P8 Poseidon-flyene stasjonert på Evenes.

Onsdag er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) på Andenes i Nordland for å legge frem forslaget.

– Diskusjonen om å legge Andøya ned er over. Nå skal vi bygge Andøya opp, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under åpningen av pressekonferansen.

Slike droner kan bli et dagligdags syn på Andøya i Vesterålen. Foto: Northrop Grumman

Derfor ønsker regjeringen å kjøpe nye langtrekkende overvåkningsdroner:

NATO har forventninger til at Danmark, Storbritannia og Norge er i stand til å overvåke de strategiske GIUK- og BEAR-gapene i det nordlige Atlanterhavet. Norge har kjøpt fem P-8 Poseidon-fly til erstatning for Orion-flyene som bevæpnet anti-ubåt kapasitet. De er stasjonert på Evenes flystasjon. Men de har kun rekkevidde på 2.225 kilometer. Derfor foreslår regjeringen å etablere en dronebase på Andøya flystasjon der langtrekkende overvåkningsdroner skal etableres. Slike droner har en rekkeviddensom tilsvarer omkretsen rundt polarsirkelen.

Vil overvåke Barentshavet fra Andøya

Norge har kjøpt nye P8 Poseidon-fly til erstatning for de gamle Orion-flyene, for å drive havovervåkning og gi en anti-ubåtkapasitet i den norske delen av Barentshavet.

Likevel mente forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sitt fagmilitære råd i fjor, at Norge trenger ytterligere overvåkningskapasitet av havområdene.

– Vi må ha droner som kan overvåke og som i fremtiden kan frakte ting. Men også droner som kan levere våpen. Der går teknologien veldig raskt og det finnes droner som i dag er våpen, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK sommeren 2023.

Allerede for to uker siden meldte Teknisk ukeblad at den amerikanske drone-produsenten Northrop Grumman hadde bekreftet at de var samtaler med norske myndigheter om mulig kjøp av den nyutviklede maritime MQ-4C Triton-dronen.

Den langtrekkende overvåkningsdronen har en rekkevidde på 15.000 kilometer. De er spesialutviklet for den amerikanske marinen og skal kunne operere i arktiske områder.

– Vi har absolutt vært i diskusjoner, sier Jane Bishop, direktør for global overvåkning i Northrop Grumman.

Hun var på et pressetreff på Oslo Militære Samfund i Oslo i midten av mars, ifølge TU.

Norske myndigheter skal ha vært i samtaler med den amerikanske droneprodusenten Northrop Grumman om å kjøpe maritime MQ-4C Triton-droner. Dronene er ubevæpnet, og spesialbygd for maritim havovervåkning og skal tåle arktisk klima. MQ-4C Triton fra Northrop Grumman.

Til NRK skriver selskapet at MQ-4C Triton-dronen representerer den mest avanserte maritime etterretnings-, overvåknings-, rekognosering- og målrettingskapasiteten som er utplassert.

– I en verden med et stadig forverret konfliktsituasjon i nordområdene, er Triton-dronen utviklet for å håndtere overvåkning av store havområder. De vil gi Norge en vedvarende og komplett situasjonsforståelse i sine nærområder, sier Rho Cauley Bruner.

Hun er direktør for Triton-programmet hos Northrop Grumman.

Flere Nato-land, deriblant Norge, har i fellesskap kjøpt fem RQ-4D Phoenix-droner fra samme leverandør. Dronene er stasjonert i Italia og fløy sitt første oppdrag langs finskegrensa i september i fjor.

Ifølge High North News vedtok den danske regjeringen i januar, i et forsvarsforlik i Folketinget, å bevilge 4 milliarder kroner til innkjøp av nye egne langtrekkende droner.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram understreker til NRK at det for Norges del er snakk om ubevæpnede langtrekkende overvåkningsdroner.

Frida Brembo Disse er aktuelle for Norge: Norge har allerede anskaffet fem P8 Poseidon-fly, som kan bevæpnes med torpedoer, dypvannsbomber, missiler og andre typer våpen for å bekjempe ubåter. Flyene har en rekkevidde på 2.225 kilometer og kostet til sammen 11,2 milliarder kroner. En langtrekkende overvåkningsdrone er ventet å være en supplerende ressurs til disse flyene. HANDOUT / Reuters RQ-4B Global Hawk Global Hawk er standardmodellen av langtrekkende overvåkningsdroner i det amerikanske forsvaret. De er laget av Northrop Grumman og kommer i forskjellige versjoner. Den siste B-modellen har en rekkevidde på 22.700 kilometer og kan dermed fly halvannen gang rundt polarsirkelen. De er nå kommet opp i 2,4 milliarder kroner per stykk. NATO RQ-4D Phoenix NATO har allerede gått til anskaffelse av fem langtrekkende Phoenix-droner som er plassert på Sigonella Air Base i Italia. Flyene har en rekkevidde på 16.000 kilometer, er ubevæpnet og koster 1,4 milliarder kroner per stykke. WILLIAM ROSADO / AFP MQ-9 Reaper General Atomics har utviklet en bevæpnet drone også kjent som Predator B som kan fly 1.850 kilometer. Det tilsvarer avstanden fra Andøya til Jan Mayen. De er dermed en ubemannet kapasitet tilsvarende P8 Poseidon-flyene Norge allerede har kjøpt inn. De koster 350 millioner kroner per stykk. US NAVY / Reuters MQ-4C Triton MQ-4C Triton er en drone tilpasset arktiske strøk og er spesialisert for havovervåkning. De har en rekkevidde på 15.000 kilometer, som tilsvarende en runde rundt polarsirkelen eller to hele runder rundt Norge, Svalbard og Jan Mayens økonomiske soner. Hver drone koster over 1,6 milliarder kroner.

Tøff tid for Andøya

Det har vært en tøff periode på Andøya, innrømmet forsvarsministeren, og han lover at regjeringen nå skal se fremover om fremtida på øya.

Han understreker samtidig at tiltakene kommer som et resultat av den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Vi gjør ikke dette for å kompensere øya for nedleggelse, men fordi det er riktig å satse her.

– Her er det romhavn, havrom, skytefelt og kompetansemiljøer som kan drifte dette, sier Bjørn Arild Gram.

Satser på nytt på Andøya Ekspander/minimer faktaboks Det var til store protester at Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016.

I 2021 tapte også Senterpartiet tvekampen under regjeringsforhandlingene med Ap, og gikk med på å legge ned flybasen.

I april 2022 presenterte likevel finansminister, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at Andøya likevel skulle få en ny fremtid som permanent militær mottaksbase for allierte styrker.

Sommeren 2023 foreslo forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Andøya flybase skulle fortsatte som beredskapsbase, med ansvar for utvikling og testing av droner i et arktisk klima.

I september bevilget regjeringen 150 millioner kroner til militær satsing på romfart ved Andøya Spaceport.

Regjeringen mener et samarbeid mellom dronebasen og Andøya Spaceport er ideell for å sikre at Andøya kan bli e felles test- og utviklings senter for allierte langtrekkende forsvarsdroner. – Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord, sier Bjørn Arild Gram. Andøya Spaceport skal også få en sentral plass i Norges nye satsing på overvåking av havområdene i Arktis. – Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder. Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, mener Gram.

– En del av satsingene som kommer i langtidsplanen vil også underbygge den militære fremtiden til øya.

Han mener ting ligger til rette for sterk militær tilstedeværelse i årene som kommer.

– Vi har helt siden regjeringsskiftet arbeidet med ny og fremtidsrettet forsvarsaktivitet her på Andøya, sier Bjørn Arild Gram.

– Fantastisk dag for Andøya

Kjell-Are Johansen (Ap) er ordfører på Andøya og deltok på pressekonferansen onsdag.

Han sier til NRK at han er lettet over det som ser ut til å bli en milliardsatsing i kommunen.

– Dette er en fantastisk dag for Andøy, og for hele regionen.

– Dronesatsingen, og at Andøya flybase fortsatt skal være operativ, er ekstremt viktig for oss – og hele Norge, mener Johansen.

Han oppfordrer samtidig egne sambygdinger henter frem flaggene og heiser dem over hele kommunen:

– Vi ser nå fremover. Nå går det bare en vei for oss og det er oppover, sier en lykkelig ordfører.