Ei av Norges viktigste lakseelver gjenåpnet

Etter 40 år med parasittangrep kan endelig folk fra Hattfjelldal, Grane og Vefsn juble. Natt til søndag gikk nemlig startskuddet for at fiskeentusiaster igjen skulle få fiske i et av Norges viktigste vassdrag for laksefiske.

Helt siden midten av 1970-tallet har Vefsna i Nordland vært infisert av laksedreperen Gyrodactylus Salaris – ei plage som myndighetene har brukt nærmere 200 millioner kroner på å bli kvitt. Elvevassdraget ble offisielt friskmeldt i høst, og nå åpnes den 160 kilometer lange elva etter å ha vært stengt i mange år.

– En virkelig stor dag

Grunneier Bjørn Brodtkorb er veldig glad for at elva nå er friskmeldt.

Bjørn Brodtkorb er grunneier. Han er glad for at man nå kan fiske i elva igjen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg

– Dette er virkelig en stor dag. Alle ser at dette burde ha vært gjenskapt for lenge siden, men nå er vi der – og da får vi være veldig fornøyde og glade for det, sier Brodtkorp.

– Potensial på 50 tonn

Seksjonsleder for miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, Tore Vatne, ser et potensial for Vefsna. Han sier at de har store forhåpninger til elvevassdraget.

Tore Vatne er seksjonsleder ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Vefsna er den desidert største elva i Nordland, og har et like stort potensial som alle lakseelvene i fylket, forteller Vatne.

Han mener at elva er i en egen klasse, fordi den både er lang og har stor vassføring.

– Dette er ei produktiv elv, og vi ser for oss at den skal kunne matche Namsen om noen år.

– Hva er målet?

– Hvis den gode utviklinga fortsetter, ser vi for oss at det skal være grunnlag for fangst på 50 tonn. Vi har store forhåpninger til Vefsna, så lenge den kommer i gang med full produksjon. På 50 tonn skal vi si oss fornøyde.

– Er det et realistisk mål?

– Det er realistisk når vi får i gang produksjonen i hele elva. Nå jobber vi med et tiårsperspektiv. Man beregner rundt seks år på en generasjon med villaks.

Det 17 meter høye fossefallet Laksforsen i Vefsna. Foto: Frank Nygård / NRK

– Det tar litt tid

Et av kriteriene er at man raskt må få i gang produksjonen over fossen Laksforsen igjen. Vatne forteller at det heller ikke er gitt at de klarer å utnytte alle områdene med det første.

– Det tar litt tid, men slik er det i biologien. Nå er det optimisme, for vi håper og tror at Vefsna skal hevde seg godt.