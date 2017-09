Veterinærinstituttet: – Nærmer oss utryddelse av fryktet parasitt i Norge

– Så langt har vi sett at lakseungene er fri for parasitter. Det betyr at behandlingene i 2011 og 2012 har vært vellykket, forteller prosjektleder for friskmeldingsprogrammet ved Veterinærinstituttet, Sigurd Hytterød til NRK.

I fem år har Veterinærinstituttet jobbet med friskmeldingsprogrammet i Vefsna-regionen. Instituttet undersøker lakseunger fra de ti elvene for å se om parasitten er borte.

Fiskeparasitten, som omtales som laksedreperen, lever i hovedsak på atlanterhavslaksen, men kan også leve på andre laksefisker. Gyro-smitte har ødelagt bestanden i flere norske vassdrag.

– Man kan ikke se i vassdragene at fisken er smitta. Parasitten er veldig liten, rundt en halv millimeter stor. Fisken undersøkes én og én i lupe, forteller Hytterød.

Utslettet all fisk

– Det er en katastrofe for en lakseelv å få en sånn smitte, sier Sigurd Hytterød. Foto: Veterinærinstituttet

Det er Mattilsynet som er den overordnede tilsynsmyndigheten over Vefsna-vassdraget. Siste innsamling av lakseunger er i gang i og rundt Vefsna, og i slutten av måneden regner Veterinærinstituttet med at man er ferdige.

– Da sendes prøvene inn til instituttet og forhåpentligvis viser de at fisken er frisk.

Det er brukt over 150 millioner kroner på å fjerne lakseparasitten i vassdraget med dertil hørende sidevassdrag og tre innsjøer. All fisk i disse innsjøene og Vefsna med sideelver, ble utslettet. Etter Rotenon-behandlingen startet et femårig løp med å reetablere bestandene i vassdragene.

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer.

– Det er en katastrofe for en lakseelv å få en sånn smitte. Det er veldig viktig for Norge å få Vefsna-regionen friskmeldt.

– Veldig alvorlig

Siden 1980 har man forsøkt å utrydde Gyro-parasitten gjennom bruk av plantegiften Rotenon. Den hindrer oksygenopptak i fisken slik at den, og dermed også parasitten, dør. Behandlingen er omstridt.

Etter rotenonbehandlingene i 2011 og 2012 ble flere millioner rognkorn, yngel og smolt satt ut, og vil bli satt ut i mange år framover, som et ledd i reetableringsprosessen.

– Denne parasitten utgjør en svært alvorlig smitte. Det vil si at omtrent alle lakseungene som blir klekket dør av sykdommen. Svært få lakeunger vandrer ut i havet og kan vende hjem igjen.

Laks angrepet av parasitten Gyrodactilus salaris. Foto: Gorm Kallestad

– Bare syv elver gjenstår

Hvis det viser seg at fisken som nå samles inn er parasitt-fri, vil det friskmelde ni av ti elver og vassdrag i og rundt Vefsna.

– Dette er et veldig viktig år i bekjempelsesarbeiet. Vi begynner å nærme oss utryddelse av parasitten i norske vassdrag. Det er bare syv elver som gjenstår i landet, avslutter Hytterød.