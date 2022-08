Det er ett råd som er viktig for både lokale og tilreisende laksefiskere i Ranelva.

«Når sirenene går, kom dere opp av vannet».

De enorme nedbørsmengdene i Nordland har fått flere elver til å koke over. Og da vannet kom fossende onsdag ettermiddag gikk det ingen sirener – som det skulle ha gjort.

Dermed fikk heller ikke laksefiskerne noen advarsel.

Laksefisker William Rydland sto og fisket på en sandbanke om lag en kilometer nedenfor Reinforsen kraftverk onsdag ettermiddag.

Han konsentrerer seg om fiskingen, og oppdager ikke umiddelbart at vannet i elva begynte å stige.

– Da jeg vadet ut på sandbanken rakk vannet til kneet. Da jeg vadet tilbake nådde vannet til over brystet.

Samtidig ble også strømmen ble striere.

– Det var ikke noe annet å gjøre enn legge på svøm for å komme meg på land. Jeg klarte å seile nedover til jeg klarte å stå på bunnen igjen. Med begge stengene over hodet.

– Heldigvis bruker jeg vadebelte på buksa, slik at ikke hele buksa ble fylt med vann.

Det gikk litt roligere for seg sist helg, da William Rydland fikk denne ruggen. Foto: Jim Henrik Olsen

Dagen etter hendelsen har Rydland gjort seg opp noen tanker. Han synes det er alvorlig at ikke varslingssystemet funker.

– Det kunne fort blitt farlig. Strømmen var stri og elva steg godt over en halv meter på den tida jeg sto der.

Opprørt

– Det er veldig dramatisk det som skjedde, sier en opprørt Ragnhild Brennslett.

Hun er styremedlem i Ranavassdraget Fiskeforvaltning.

– Jeg er veldig glad for at det ikke var en tilreisende fisker. Vi unngikk «worst case» i og med at det var lokale fiskere som befant seg i og rundt elven, mener Brennslett.

Tappingen ved slusene ved Reinforsen kraftverk ble startet forsiktig. Elva økte fra 40 kubikk per sekund på morgenen til 1100 kubikk påfølgende morgen. Foto: Tonje Vonstad

Ranelva er en populær elv for fritidsfiskere og er rik på laks og ørret. Elva er Nordlands nest lengste.

11 kilometer ovenfor utløpet ligger Reinforsen kraftverk, som utnytter fallet på 25,6 meter i fossestryket Reinforsen.

Statkraft: – Beklager

Kraftverksjef Marianne Fineide i Statkraft i Rana og Korgenområdet opplyser at det var den varslede ekstremflommen som gjorde at slusene ble åpnet.

Da tappingen startet ble sireneanlegget som varsler «fare i elva» startet som normalt.

REINFORSEN: Elva er veldig stri når den går med 600–700 kubikk i sekundet, sier Ragnhild Brennslett i Ranavassdraget Fiskeforvaltning. Foto: Tonje Vonstad

– Det viste seg at det var ustabilt. En vedlikeholdssjekk torsdag viste at det da var helt ute av drift.

Fineide sier det er sterkt beklagelig at fiskerne ikke fikk varselet. Anlegget er reparert, og nå skal det installeres et nytt anlegg.

Vil påklage

Ragnhild Brennslett i Ranavassdraget Fiskeforvaltning mener det som skjedde er dramatisk, og sier hun kommer til å påklage dette til Statkraft med kopi til NVE.

– Vanligvis står fiskerne kanskje til midjen når de kaster med flue. Det er bare flaks at ikke fiskerne sank i elva. Hadde det vært noen tilreisende som ikke skjønte tegninga før det var for sent, så vet ikke jeg hva som kunne ha skjedd.