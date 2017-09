Nå er en av Norges viktigste lakseelver offisielt helt friskmeldt

– Dette må nesten bli en flaggdag fremover. Å få denne friskmeldinga er stort, og noe vi har ventet på i over en generasjon. Det er en emosjonell dag, sier ordfører i Grane Bjørn Ivar Lamo.

For fem år siden gjennomførte man norgeshistoriens største giftbehandling av et vassdrag da lakseparasitten Gyrodactilus salaris ble påvist.

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av én sommer. Nå er Vefsna frisk.

– Det er mange som har jobbet for å få dette til. Dette har stor betydning for hele Vefsn-regionen, sier Lamo.

– Verdt pengene

Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo. Foto: Privat

Gyro-smitte har ødelagt bestanden i flere norske vassdrag. I fem år har Veterinærinstituttet jobbet med friskmeldingsprogrammet i Vefsn-regionen. Instituttet har undersøkt lakseunger fra de ti elvene, om lag 4000 fisk, for å se om parasitten er borte.

Seksjonsleder Tore Vatne i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland forteller om en enorm jobb som han anslår kan ha kostet om lag 200 millioner kroner.

– Det har gått lang tid siden sykdommen kom inn i Vefsna. Nå er det flott å se resultatet og få ei friskmelding. Jeg tror folk synes det er verdt å bruke penger på arbeidet.

– Hvordan kan man være sikker på at det ikke er syk fisk igjen?

– Helt sikker kan man aldri være, men vi har gjennomført et stort overvåkningsprogram. Erfaring viser at hvis sykdommen ikke dukker opp i løpet av tiden, er den utryddet.

– Tonnevis med fisk står klar

Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Fem år etter at Ranavassdraget ble friskmeldt i 2009, meldte lakseparasitten igjen sin ankomst i vassdraget. Ranavassdraget jobber man fortsatt med å friskmelde.

I det 17 meter høye fossefallet Laksforsen i Vefsna ligger fisketrappa som har vært stengt for oppgang siden 1992. I dag var det offisiell åpning.

– Det står kanskje bortimot 2000 fisk klare i Laksforsen nå. Det er tonnevis, sier Vatne.

Til neste år åpnes det for fiske i Vefsna. Men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Foto: Gorm Kallestad

– Må jobbe sammen

Seniorrådgiver Geir Jakobsen fra Mattilsynet var med på seremonien i dag.

– Jeg har selv sett hvordan de har jobbet her, og det er veldig nøyaktig arbeid. Nå har myndighetene lært seg gyro-bekjempelse, og den har aldri vært så god.

Han forteller at analyser i kampen mot parasitten stadig blir bedre.

– Men uansett hvor velsmurt vårt maskineri er, er vi avhengig av at det ikke finnes smittespredere. Man må ikke flytte fisk fra et vassdrag til et annet, og man må desinfisere og tørke fiskeutstyr når man flytter på seg.