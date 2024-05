I tråd med at renta øker, blir det stadig færre førstegangskjøpere.

– Jeg føler at jeg kaster penger ut av vinduet hver eneste måned ved å leie.

I likhet med mange andre drømmer Per-Sverre (27) om å eie egen bolig.

Tanken er å etablere seg i Bodø etter studiene. Men å komme seg inn på markedet er ikke «bare-bare».

Aldri før har det blitt registrert så få førstegangskjøpere som nå.

Det viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Trenden er den samme over hele landet:

Bodø I 2021 var det 639 førstegangskjøpere i Bodø. I 2023 var det 509. Det tilsvarer en nedgang på 14, 2 %. Oslo I 2021 var det 12 201 førstegangskjøpere i Oslo. I 2023 var det 10 311 . Det tilsvarer en nedgang på 15,5 %. Kristiansand I 2021 var det 1381 førstegangskjøpere i Kristiansand. I 2023 var det 1237 . Det tilsvarer en nedgang på 10,4 %. Fredrikstad I 2021 var det 705 førstegangskjøpere i Fredrikstad. I 2023 var det 625. Det tilsvarer en nedgang på 11,34 %. Bergen I 2021 var det 4502 førstegangskjøpere i Bergen. I 2023 var det 3680 . Det tilsvarer en nedgang på 18,2 %.

Det var 47 231 personer som kjøpte sin første bolig i fjor. I 2008 var det 52 411, til tross for at det var over 800.000 færre innbyggere i landet.

Storbank på frierferd

Det vil Norges største bank, DNB, gjøre noe med. Derfor inviterer de til foredrag for unge flere steder i landet.

DNB hadde i fjor et rekordår i fjor. De endte med et resultat på 39,4 milliarder kroner.

En vesentlig årsak er renteinntektene – forskjellen mellom renter på utlån og innskudd – som tredje kvartal i fjor steg med 3,5 milliarder kroner.

Dette har ført til kritikk fra både kunder og eksperter, som mener at banken er for grådig og ikke deler sine store overskudd med kundene.

Finansrådgiver Marte Sandjord i DNB møter unge nordlendinger på campus på Nord universitet.

Hun forklarer at de som bank har et samfunnsansvar for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

Marte Sandjord. Finansrådgiver for DNB Nordland. Foto: Maria Johannessen / NRK

– Vi skal gi et innblikk i hva banken tenker når kunder søker. Også kommer vi med tips og triks.

– DNB kommer vel også godt ut av at flere tar opp lån hos dere?

– Det handler selvfølgelig om kunder, men vi føler et samfunnsansvar ovenfor de unge for å få de inn på markedet. I dag er foreldrenes økonomi i for stor grad bærebjelken for unges boligetablering. Dette er en utvikling vi jobber for å endre.

Disse begrepene kommer du til å høre når du søker om boliglån:

Realkausjon Om du ikke har nok egenkapital kan man få en annen person til å stille sin egen bolig som sikkerhet til ditt lån. Egenkapital Dette er hva du selv eier/ har av verdier når du skal søke boliglån. Hovedregelen er at man må ha 15% av boligens verdi i egenkapital for å få boliglån. Gjeldsgrad Forholdstallet mellom total gjeld og inntekten. Hovedregelen er at gjelden ikke skal være mer enn 5 ganger inntekt. Så om du tjener 500 000 i året skal ikke gjelden være mer enn 2 ,5 millioner. Belåningsgrad Forholdet mellom lån og verdien på boligen. Belåningsgraden skal ikke være høyere enn 85% , siden man skal ha 15% i egenkapital. Når man begynner å betale ned boliglånet vil egenkapitalen øke og belåningsgraden synke. Fellesgjeld Sameier og borettslag har ofte en felles gjeld som er tatt opp i forbindelse med byggingen eller vedlikehold av boligene. Om man kjøper en leilighet i borettslag med felleskjøp, følger en "andel" av fellesgjelden med på kjøpet.

– Bankene har veldig god råd

At flere kommer seg inn på boligmarkedet er godt nytt for bankene, sier Jorge Jensen. Han er direktør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

– DNB tjener mer penger ved å gi lån, fremfor at de får penger inn av sparekontoene våre. De tjener penger på sparekontoer også, men det er mindre penger enn om kundene tar opp boliglån.

Jorge Jensen, direktør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Foto: John Trygve Tollefsen

Renten som du må betale når du får innvilget lån er fortjeneste for banken. Når forskjellen mellom prisen de tar for å låne ut penger og prisen de betaler for at vi setter inn innskudd er stor ender får banken en eventyrlig fortjeneste.

– Slik det er i Norge i dag tjener banken veldig godt med penger, og de har veldig god råd.

Banker som holder foredrag er ikke noe nytt, og Jensen tror det er viktig for aktørene å nå ut til kundene.

– DNB merker nok at kampen om kundene drar seg til. Det er stadig færre som kan ta opp boliglån fordi rentene har blitt så høye.

Ønsker ny husleielov

Forbrukerrådet har en generell skeptisk til at aktører fra finansbransjen er på læresteder.

De påpeker at det er viktig at bankene ikke fremstår som fagpersoner og uavhengige eksperter i personlig økonomi.

– Over tid gir det næringsdrivende en autoritet overfor unge, som kanskje ingen næringsdrivende bør ha, forklarer Olav Kasland.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Kasland sier de ønsker en ny huseielov. Foto: KNUT ARE TORNÅS / NRK

Likevel er det ifølge Kasland ikke er noe kritikkverdig med DNBs initiativ med å holde foredrag:

– Vi kan ikke se noe kritikkverdig i hva DNB gjør her. Det er en naturlig del av deres markedsføring og profilering blant unge. Det kan også være godt ment fra DNB, og som et utslag av ønsket om å ivareta et samfunnsansvar overfor unge.

Forbrukerrådet påpeker at mange unger kommer til å være i leiemarkedet i store deler eller hele livet. Derfor ønsker de en ny husleielov, og at bankene også fokuserer på leiemarkedet.

– Bankene kan gjerne fortelle mer om produktene de tilbyr leieboere. Som depositumskonto og deponeringskonto, det tror vi mange unge forbrukere vil ha nytte av.

Kort om husleieloven Ekspander/minimer faktaboks Loven er til for å regulerer plikter og rettigheter mellom leietaker og utleier. Gjelder når det er inngått en muntlig eller en skriftlig avtale om husleie. Husleien skal være en fast sum - vann, avløp og elektrisitet trenger ikke å inngå i den faste summen. Depositum skal settes på en egen depositumskonto. Når leier flytter ut skal boligen være i samme stand som ved overtakelsen. Alminnelig slitasje og elde er ikke leietagers ansvar.

– Oppsøk banken

Studenten Per-Sverre Singstad prøver å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldrene.

For å kunne spare er han avhengig av jobb ved siden av studiene.

– Det er dyrt å leie, og man merker at matvarer har blitt dyrere. Alt i samfunnet koster penger, i tillegg til faste utgifter ønsker man å være sosial.

Per-Sverre synes foredrag er et bra initiativ. For å spare til bolig jobber han ved siden av studiene. Foto: Maria Johannessen / NRK

Han benytter seg av fast månedstrekk og mikrosparing. Men det er vanskelig å få spart nok hver måned. Og som student er det sosiale livet viktig.

– Det er ikke alltid like lett å prioritere sparing fremfor konserter, bowling og lignende, fortsetter han.

Topp 10 dyreste stedene å bo Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Ekspander/minimer faktaboks I følge Eiendoms Norges rapport er dette de dyreste områdene: 1. Oslo

2. Asker/Bærum

3. Tromsø

4. Trondheim

5. Follo

6. Bergen

7. Romerike

8. Bodø

9. Drammen

10. Tønsberg

Sandjord tror at interessen for boligmarkedet ikke er mindre, men lommeboka begrenser muligheten for å komme seg inn på markedet.

– Det koster mer å låne nå, det begrenser litt hva man har råd til.

Til de som føler at veien inn til boligmarkedet er lang har Sandjord ett råd:

Ta kontakt med banken. Selv om det ikke føles realistisk å få lån. Vi kan gi tips og si hvordan man kan tilrettelegge økonomien for å komme seg i posisjon for å kjøpe bolig.

Per-Sverre har selv tatt turen til banken for veiledning. Han påpeker at det viktigste nå er å komme seg på markedet, og det første ikke trenger ikke å være det beste.

– Jeg har tenkt på drømmeboligen. Men man må være realistisk å tenke at den første boligen ikke nødvendigvis er drømmeboligen, men at det er en start.