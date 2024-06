Den lille kommunen i Lofoten har vært i hardt vær den siste tiden.

Ikke bare er de i økonomisk uføre, men det har også kommet flere varslingssaker.

Først ble det levert et varsel mot kommunedirektøren. Deretter leverte kommunedirektøren et varsel rettet mot ordfører Hanna Sverdrup og to andre politikere.

Den siste saken ble behandlet i et lukket kommunestyremøte i midten av mai.

Selv om møtet var lukket for offentligheten, lekket noen informasjon fra møtet til lokale medier. Både Lofot-Tidende og Lofotposten har publisert saker fra møtet.

Men saken stopper ikke der.

I tillegg til lekkasjer fra det lukkede kommunestyremøtet den 15. mai, skal det også ha vært lekkasjer fra et møte i medarbeiderutvalget den 21. mai.

Også innhold fra dokumenter som kommunen mener er taushetsbelagt skal ha havnet på avveie.

Nå har kommunen politianmeldt lekkasjene.

Det var Lofot-Tidende som først omtalte saken.

Viser til sakspapirene

Ordfører Hanna Sverdrup (Moskenes Fellesliste) ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til NRK.

Hun viser til sakspapirene som ble lagt frem for kommunestyret i juni.

I dokumentet står det at kommunen mener at lekkasjene er bevisste handlinger for å «sabotere eller ødelegge prosessene vedtatt i det lukkede kommunestyret.»

– Generelt sett kan lekkasjer i lokaldemokratiet underminere tilliten til demokratiske institusjoner og skade integriteten til valgte representanter. Kollegial tillit er derfor grunnleggende for frie ytringer og spesielt viktig i lukkede møter hvor motsetninger, uenighet og ulike syn formidles, skriver kommunestyret videre.

Varaordfører Tore Raymond Sæthre (Moskenes Fellesliste) har ikke svart på NRKs henvendelser i saken.

KREVENDE TIDER: Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, står midt i krevende tider for den lille kommunen i Nordland. Foto: VILDE BRATLAND ERIKSTAD / NRK

Norsk Presseforbund: – Veldig spesielt

Flere aktører i pressen selv har også reagert på anmeldelsen.

– Det er veldig spesielt. Man skal ikke gå ut med taushetsbelagte opplysninger, men det å snakke om møter som har vært behandlet bak lukkede dører, det har man lov til som folkevalgt.

Det sier Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund.

Hun mener at kommunestyret i Moskenes svekker tilliten til det demokratiske systemet med denne anmeldelsen.

– Fordi kommunen ber politiet etterforske hvem som har gjort noe som er fullt lovlig, å snakke med mediene og andre etter et møte. Det høres heller ikke ut som at man har spesielt høy tillit til mediene, eller de folkevalgte, når man går til dette skrittet.

VIKTIG JOBB: Kristin Foss mener mediene har en viktig rolle i denne typer saker. Foto: Nors Presseforbund

Mener det er feil å anmelde

Ansvarlig redaktør i Lofot-Tidende, Bjarne Benjaminsen, reagerer på påstandene om at lekkasjene er sabotasje.

– Da vi fikk innsikt i varselet, var det såpass generelt og underlig at kommunedirektøren skulle gå til det skrittet at det ble varslet. Vi fant ikke noe i varselet som innebar uvanlig politikeratferd. Og det var viktig for oss å vise.

Han forteller at det er riktig at noen har lekket taushetsbelagt informasjon til avisen. Samtidig mener redaktøren at det var av offentlig interesse og at varselet ikke inneholdt informasjon som ville gi ekstra belastning.

– Jeg synes ikke det er riktig eller verdig en kommune som skal ivareta et lokalsamfunn å anmelde, sier Benjaminsen.

Lofot-Tidende har skrevet kritiske saker om kommunedirektør Lena Christina Hansson. Blant annet om varsel mot henne.

Disse sakene opplyser Benjaminsen, er behandlet og det ble ikke funnet noen kritikkverdige forhold mot kommunedirektøren.

– Vi har ingen personlig agenda mot kommunedirektøren eller noen andre. Vi er en kritisk lokalavis og har vår rolle, som også ønsker Moskenes kommune alt godt, sier han.

– Men det er gjerne sånn det er i betente saker, at ting ser annerledes ut innenfra enn utenfra. Men å anmelde synes jeg de kunne holdt seg for god til.

I forbindelse med varselsakene, valgte Lofot-Tidende å navngi alle de involverte partene.

I utgangspunktet skal ikke varsel som omhandler navngitte personer offentliggjøres, men Benjaminsen står for avisens avgjørelse.

Ansvarlig redaktør i Lofot-Tidende mener Moskenes kommune burde holdt seg for god til å anmelde for å prøve å finne kildene hans. Foto: Privat

Kommer ikke til å si noe til politiet

– Det var formelt riktig med et lukket kommunestyremøte, men for oss er det viktig å vurdere innholdet i et varsel før vi tar en avgjørelse om det er av offentlig interesse, påpeker redaktøren.

– Kommunen mener at dette er lekket med en hensikt om å gjøre skade. Hva har vært din vurdering av det?

– Det er selvsagt en hensikt når noen lekker, men vår vurdering i denne saken er at den gir ikke noen andre en fordel eller undergraver jobben som skal gjøres i et kommunestyre.

Benjaminsen sier at han vil ikke si noe til politiet, dersom de tar kontakt. Redaktøren tror heller ikke politiet kommer særlig langt med saken.

– Jeg vil aldri røpe kildene våre. Jeg vil ikke si hvem, hvor eller hvor mange det er. Kildevern er hellig, så vi vil ikke si noe til politiet, forteller Benjaminsen som tror anmeldelsen kan være skadelig for pressens demokratiske rolle.

– Jeg er bekymret for at når en kommune anmelder, så vil det være vanskeligere å gå til pressen med saker som er av offentlig interesse. Det er uheldig.

Kristin Foss i Norsk Presseforbund håper det ikke blir tilfellet.

– Et lokaldemokrati trenger velfungerende medier. Å gå til mediene er ofte siste utvei når man er frustrert og det er en sak man ønsker å ta videre, sier hun.