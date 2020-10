Sander (21) kjøpte hus og båt på Træna – men ville ikke flytta hit om han visste hva som kom

På Helgelandskysten lengst ut mot storhavet ligger Træna. Norges eldste fiskevær og et av landets mest populære festivalsteder. Her nede på brygga har 21 år gamle Sander Elias Norø bosatt seg. Han har flytta hjem igjen, etter å ha bodd mange år på Myre i Vesterålen der han har tatt utdanning som fisker. Han har bodd her i ett år og jobbet på en båt på naboøya Lovund. Nå har han investert i egen sjark og kjøpt hus med brygge. Han elsker å drive med fisket, og for ham finnes det ingen bedre plasser enn havområdene rundt Træna. Spill av video Men selv om Sander Elias trives ute i den lille øy-kommunen med litt over 400 innbyggere, så er han bekymra for fremtida.

Han er bekymra for hvordan det blir å leve her ute.

Ikke på grunn av et yrke der du må ut i all slags vær, nærmest med livet som innsats.

Han er bekymra for veien ut til Træna, som politikerne vil spare penger på.

– Havet er veien vår her ute. Å kutte rutene hit blir å ta livet av plassen. Det blir det samme som om du skulle åpna E6 to ganger om dagen, mener Sander Elias Norø.

I dag går hurtigbåten i Træna fra naboøya Selvær via kommunesenteret på Husøy og inn til fastlandet.

Men i det nye forslaget blir det slutt på hurtigbåt fra Træna om morgenen. Den skal gå fra Lovund i nabokommunen Lurøy.

Alternativet for å komme seg fra kommunen om morgenen blir da ferge fra Husøy med avgang 05.20. For de om lag 50 innbyggerne på Selvær betyr det at de må ta lokalbåten 04.55, for å rekke ferga fra Husøy.

Træna ligger langt til havs. I luftlinje er det nærmere 10 mil inn til Mo i Rana.

Hvis du da skal til sykehuset, tannlegen eller eventuelt vil flytte fra kommunen, må du stå opp midt på natta.

Når du skal hjem igjen må du vente til kvelden for å ta ferga tilbake.

Det betyr at en dagstur inn til sentrum kan ta opp mot 19 timer for folk i Træna. I praksis vil folk flest bruke to dager på å reise til byen.

For dem som pendler til naboøya Lovund for arbeid, vil heller ikke det være mulig.

– Føler meg lurt

Sander er blant flere unge som har lyst til å bo på Træna. Han har fått god hjelp av kommunen til å etablere seg.

Han er skuffa over at de som bor her ute nedprioriteres.

– Vi er flere unge her som nettopp har kjøpt hus og vil bo her. Men det er ingen som vil bo på en plass der du må bruke flere dager på en dagstur til eller fra fastlandet. Det er vanskelig å planlegge noe som helst.

Hvis du visste at det skulle bli så dårlig tilbud her, hva hadde du tenkt da?

– Jeg tror ikke jeg ville flyttet hit. Men det er jo litt for seint nå. Nå har jeg allerede kjøpt hus.

Men det er ikke Træna kommune som har bestemt at de må spare penger her.

Det er Nordland Fylkeskommune som må spare penger. I slutten av september gikk de i land fra ferga på Træna for å møte befolkningen. Spill av video

Beskjeden er tydelig fra havfolket på Træna. De trenger båtene sine.

Båtruta mellom fastlandet og Træna er en del av veinettet til Nordland fylke. Men det er mange ruter langs kysten. Mange båtruter som er viktige for dem som bor der.

Det er ingen enkel oppgave å gi et like godt tilbud til alle, når de samtidig må spare penger.

Opprør langs norskekysten

I vinter har det rast et fergeopprør langs hele norskekysten. Spesielt mye rabalder ble det på Helgelandskysten, da fergeprisene økte opp mot 45 prosent over natta.

Fylket ville få inn 25 millioner kroner i billettinntekter ved å øke prisene.

Men de måtte endre prisene tilbake , etter et massivt press fra kystbefolkninga.

Fylkeskommunen er likevel nødt til å spare 17 millioner kroner gjennom ulike kutt i tilbudet de neste tre årene.

Siden de ikke lyktes med å øke billettprisene, har de nå forsøkt å finne andre løsninger. Deriblant å ha færre avganger på sambandet.

Skylder på hverandre

Mens de som er avhengige av båtruter langs kysten får et dårligere tilbud, skylder staten og fylkeskommunen på hverandre.

Nordland fylkeskommune hevder selv hardnakka at de ikke får nok penger av regjeringa til å gi det tilbudet de vil gi.

Regjeringa mener derimot de får mer enn nok, men at politikerne i Nordland bruker pengene feil.

Men de som bor her er mer opptatt av å få et tilbud de kan leve med enn av hvem som har skylda.

En av de som tar imot politikerne på Træna og roper "Havet er vår vei" er 18 år gamle Cecilie Jørgensen. Cecilie går på sisteåret på videregående skole i Mo i Rana. Når hun er ferdig med skolen vil hun bo hjemme ett år for å jobbe, før hun skal studere. Cecilie er en av mange som er vokst opp her og føler en sterkt tilhørighet til Træna. Hun vil tilbake hit etter endte studier for å etablere seg. “ Vi er stolte av Træna. Nordland er stolte av Træna og Norge er stolte av Træna. Men hvis vi skal leve av fiske og festival, må det være folk her til å ta imot de som kommer hit. – Cecilie Jørgensen (18) Hun tenker på båtkuttene hver dag. Det har blitt en del av hverdagen. Hvordan blir det å komme seg hjem til familien i helgene? “ Det påvirker oss unge her veldig mye, men det blir kanskje verst for de eldre. Det blir en vanvittig lang reisetid for en rask kontrolltime på sykehuset. Cecilie opplever det som en skjult sentralisering. Det er hun ikke alene om. “ Det er trist at det skal være sånn i 2020 at vi føler at vi ikke skal kunne bo på hjemstedet vårt, som vi er så glade i. – Cecilie Jørgensen

Det er i statsbudsjettet regjeringen bestemmer hvor mye penger fylkene har til å bruke på båttilbudet.

Onsdag 7. oktober kom det nye forslaget til statsbudsjett for det neste året.

Noen hadde kanskje hatt et lite håp om at noe skulle skje, men fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) vil ikke gi noen lovnader til Træna.

Tomas Norvoll er fylkesrådsleder i Nordland Arbeiderparti. Foto: Benjamin Fredriksen

– Vi jobber med å gi et godt tilbud overalt. Også på Træna. Det er en helt spesiell kommune som ligger langt til havs. Det er kostbart å drive god samferdsel. Det skal vi også gjøre. Men det ville vært enklere om vi fikk mer penger å rutte med, sier Norvoll.

I årets forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen at kommunene og fylkene skal få to milliarder mer i 2021. Av disse pengene går 400 millioner til fylkene, som de fordeler seg imellom.

Dette er penger som fylkene og kommunene kan bruke som de vil.

– Det er veldig lite og egentlig som forventet, sier Norvoll.

Regjeringa med fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i spissen svarer, kanskje ikke så overraskende, at fylkesrådet har mer enn nok penger å rutte med.

Utsatte endringer etter møte på Træna

Endringene i båtrutene på Helgeland skulle egentlig tre i kraft fra november 2020, men har nå blitt utsatt til februar 2021, fordi administrasjonen ikke har rukket å gjøre alt klart.

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for samferdsel og infrastruktur for Senterpartiet i Nordland. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Etter besøket på Træna fikk nordlandspolitikerne med seg en sekk med brev skrevet av opprørte innbyggere på Træna.

– Vi gjør ikke om på de vedtatte anbudene, men vi velger å utsette oppstarten noe, for å ha tid til å gjøre tilpasninger i tråd med det kommunene ønsker, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Men uansett hvilket båttilbud de ender opp med på Træna i februar, er det mange som sitter med en vond smak i munnen. En følelse av at det ikke er så nøye med dem som bor her ute. “ Men det er nøye. Selv om det ikke er så mange som bor her ute, betyr ikke det at det ikke er så viktig med dem som bor i distriktene. Ifølge Norø er båtene som går her hjertet som slår i lokalsamfunnet. “ Det er jævlig viktig. Det er viktig å ha folk i distriktene, og det er viktig at det bor folk i Norges eldste fiskevær også i fremtida. – Sander Elias Norø