– Sigdal var verdens beste sted å vokse opp. Jeg synes det er veldig fint at det legges til rette for at vi som flytta ut kan komme tilbake.

Det sier Linda Leer. Hun har lenge ønsket seg tilbake til hjembygda. Etter at hun ble samboer og venter barn, ble hun enda mer sikker.

Stian Kløvtveit og Linda Leer er klare for å flytte til hennes hjemsted. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Tilbudet om å få låne et flunkende nytt hus og prøvebo synes hun derfor er morsomt.

– Dette er jo en kjempemulighet til å teste ut hvordan det vil være å bo her.

Trenger flere folk

Sigdal kommune har bare 3500 innbyggere. Og som i mange andre små kommuner blir befolkningen stadig eldre.

Det haster med å snu trenden, ifølge ordfører Tine Norman.

– Men det er utfordrende for en liten kommune som oss å friste yngre innflyttere. Selv om vi ligger i rimelig pendleravstand til både Kongsberg, Drammen og Oslo.

Ordfører Tine Norman i Sigdal håper flere skal finne det attraktivt å prøvebo før de eventuelt bosetter seg i kommunen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Hun forteller at kommunen har gjort undersøkelser som viser at unge i etableringsfasen er interessert. Men de vil ha nytt nøkkelferdig hus eller leilighet.

– Og det har vi ikke hatt å tilby. Før nå. Dette er unikt her i Sigdal.

Arbeid er bli-faktor nummer én

I løpet av de neste 30 årene har SSB beregnet at nesten alle norske kommuner vil få flere eldre enn unge innbyggere. Noen kommuner er der allerede. Slik som Sigdal.

– Det å se kommunen som en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked er viktig for små kommuner som jobber med å tiltrekke seg unge innbyggere.

Marit Lofnes Mellingen er direktør ved Distriktssenteret. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Det sier Marit Lofnes Mellingen, som er direktør ved Distriktssenteret.

Hun synes satsingen i Sigdal er smart, men mener muligheten for arbeid er det aller viktigste for folk.

– Ja, det viser våre undersøkelser. Og det gjelder både for tilflyttere og de som bor i kommunen fra før.

Derfor må kommunene også være opptatt av å jobbe systematisk med næringsutvikling for å skape arbeidsplasser, og å ta vare på de innbyggerne de allerede har, legger hun til.

Utbyggere satt på gjerdet

I Sigdal turte verken kommunen eller lokale, private utbyggere å satse på en større utbygging alene.

Folk står i kø når det legges ut tomter og selges nye hus og leiligheter i kommunen.

Gunbjørn Vidvei er daglig leder i Blinkhus Sigdal. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Risikoen ved å bygge ut et så stort område hadde blitt for høy, sier daglig leder i Blinkhus Sigdal, Gunbjørn Vidvei.

Men nå er mange mål skog hugget ned og flere har allerede flyttet inn i hus og leiligheter.

– Vi ser at vi lykkes når alle har et bankende hjerte for bygda og drar lasset sammen. At vi tilbyr folk å prøvebo i et hus er også helt nytt. Så vidt vi vet er ikke det vanlig.

Vidvei er selv sigdøling og synes det er spesielt flott at det er lokale håndverkere i alle ledd, slik at utbyggingen også skaper arbeidsplasser.

Får lengre vei til jobben

Linda Leer og samboer Stian Kløvtveit har kjøpt tomt i den nye boligfeltet. Nå blir det bygging om et år eller to.

I dagene de får prøvebo skal de bestemme seg for hva slags hus de selv vil ha.

– Det er jo først når du er her at du får skikkelig inntrykk av hvordan det kan bli.

Nå håper de at flere lar seg friste av et liv på bygda. At reiseveien til jobb blir lengre skremmer ingen av dem.

Som kjørelærer i Drammen er Linda glad i å sitte i bilen. Stian ser heller ikke avstanden som noe problem.

– Nei, det er jo mye bedre å kjøre bil i en time, enn å sitte i bilkø i over en time som jeg ofte gjør nå til jobber i Oslo-området.