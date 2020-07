Avinor har på ingen måte skaffet seg nye venner i Rana, etter at de i dag leverte sin plan for prosessen frem mot byggestart for den planlagte storflyplassen.

Det tok ikke lang tid før kritiske pressemeldinger ble sendt fra flyplasstilhengerne i Nord-Norges tredje største kommune.

Budskapet var tydelig:

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage. Rana kommune har lagt 450 millioner kroner på bordet for å finansiere lufthavnen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Hvis ikke samferdselsministeren nå strammer opp tidsplanen blir vi rett og slett holdt for narr, sier ordfører Geir Waage (Ap).

Konklusjonen i fremdriftsplanen er at Avinor mener det er mye arbeid som gjenstår før byggingen kan starte.

– Avinor foreslår at man skal gå tilbake til 2015 og gjøre alt på nytt. Derfor konkluderer jeg med at dette forslaget til fremdriftsplan ikke gir fremdrift.

Også varaordfører Anita Sollie er misfornøyd:

– Jeg er svært overrasket og skuffet over Avinor sin fremdriftsplan sier hun.

Frykter forsinkelser og høyere pris

For å forstå hvorfor Avinor har satt sinnene i kok i Rana, må vi spole litt tilbake.

I mars ble det klart at det er Avinor som skal bygge og drifte flyplassen. Oppdraget fikk de av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Men før det ble klart at prosjektet havnet på bordet til Avinor, hadde Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) satt i gang en anbudsprosess på eget initiativ og risiko.

Og i januar i år ble det klart at Peab Anlegg AS fikk tilslaget på å bygge flyplassen med en kontrakt til en verdi av 1,7 milliarder kroner.

Planlagt byggestart var 1. august i år, gitt at avtaler og beslutning om finansiering kom på plass. Men nå ligger det an til at prosjektet trekker ut i tid, fordi Avinor mener ting ikke er på plass.

Og dersom ikke det blir gitt klarsignal tidsnok, utgår også kontrakten med PEAB.

Mangler finansiering og forprosjekt

Fremdriftsplanen til Avinor beskriver hva som skal gjennomføres før byggestart kan vedtas. Og det er ikke småtterier.

Økonomi- og finansdirektør i Avinor, Petter Johannessen, sier det er to fundamentale ting som må være på plass før de kan ta en investeringsbeslutning:

Petter Johannessen, økonomi- og finansdirektør (CFO) i Avinor. Foto: Avinor

– Finansiering og forprosjekt. Disse to må alltid være på plass før Avinor kan sette i gang, sir han til NRK.

Stortinget har bevilget 1,47 milliarder kroner til flyplassen. Men pengene gis først i andre del av Nasjonal Transportplan, tidligst i 2024.

I tillegg er det en del parallelle prosesser som må på plass:

Dette må på plass før bygging av Polarsirkelen lufthavn Ekspandér faktaboks Utredning av om offentlig-privat samarbeid (OPS) kan være en mulig gjennomføringsmodell.

Avklaring av lokal finansiering.

Oppdatering av konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet.

Søke om anleggskonsesjon før anleggsarbeide kan starte.

En tredjepart skal leies inn for å gå gjennom dokumentasjonen (oktober 2020).

Deretter skal forprosjektet oppdateres i løpet av tidlig 2021.

Konsultasjon med flyselskapene. I tillegg til finansiering og forprosjekt. Kilde: Avinor/per juni 2020.

Når dette er gjennomført, kan en investeringsbeslutning tas.

Fremdriftsplanen er foreløpig, og det kan forekomme endringer underveis.

PLU: – Kritisk

– Jeg er kritisk til at Avinor i sin fremdriftsplan ikke benytter seg av det forarbeidet som er gjort, og dermed hindrer framdrift, sier fra administrerende direktør Henrik Johansen i PLU).

Rana-ordfører Geir Waage og PLU-sjef Henrik Johansen. Foto: Frank Nygård / NRK

Han mener fremdriftsplanen Avinor har lagt frem kan gi store forsinkelser, og at det vil gjøre prosjektet mange hundre millioner kroner dyrere. Den bekymringen deler også ordføreren:

– Hvis man ikke benytter denne kontrakten nå, frykter jeg at vi får en pris som blir mye dyrere.

Anslår byggestart tidligst høsten 2021

Dersom denne fremdriftsplanen legges til grunn, anslår Avinor at byggestart er tidligst høst 2021.

– Jeg vil ikke karakterisere noe om hvor sikkert dette er. Nå er timeplanen lagt, så får tiden vise.

Avinor har siden oppdraget med ny lufthavn Mo i Rana avholdt flere møter med Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU). Avinor har tidligere sagt at dette prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt.

– Samarbeidet er godt, og Avinor ser frem til videre arbeid med lufthavnutviklingen, sier Johannessen.

Om samarbeidet er godt, er et definisjonsspørsmål. Høsten 2021 er ett år senere enn det ordfører Geir Waage ønsket seg.

– Man kan komme i gang med bygging senest til våren hvis man vil. Det er opp til regjeringen å vise politisk lederskap, skjære gjennom og komme med en løsning i tråd med Stortingets ønske.

Nå er samferdselsminister Knut-Arild Hareide invitert til Mo i Rana.