Det er Ap som i finanskomiteen har lagt fram et forslag i revidert nasjonalbudsjettet, som behandles fredag.

Forslaget går ut på at man ønsker oppstart for bygging av ny storflyplass i Mo i Rana så fort som mulig. Både Ap og SV ser for seg at det kan være mulig å sette spaden i jorda alt til høsten.

Sverre Myrli er transportpolitisk talsperson for Ap. Han er klar på at det er viktig å komme i gang med bygginga nå, for å unngå flere forsinkelser.

– Vi er redde for at hele flyplassen kan bli utsatt, sier Myrli til NRK.

Mener det bør bygges og utredes parallelt

Flyplassen er et spleiselag. Både Rana kommune (300 mill.), lokalt næringsliv (300 mill.) og staten (1,47 milliarder kroner) har forpliktet seg til å bidra.

I mai ble det kjent at Rana kommune øker bidraget, og legger 450 millioner kroner på bordet for å sikre at Polarsirkelen lufthavn bygges. Fem år etter at forprosjektet ble laget.

Det er allerede inngått kontrakt med selskapene Hæhre Entreprenør AS og Peab Anlegg AS om oppstart i august.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli. Foto: Arbeiderpartiet

Men behov for oppdatering av planene, gjør at Avinor vil gjennomgå alt sammen på nytt. Det tror de vil ta minst ett år. I tillegg kommer en ekstern kvalitetssikring.

Bekymringen til Myrli er derfor velbegrunnet.

– Jeg er veldig opptatt av at man kan starte med grunnarbeider og det som må gjøres ute i marka. Det er, slik jeg forstår det, over et års arbeid som skal gjøres fysisk ute på stedet.

– Så kan gjerne Avinor og andre kvalitetssikre flyplassprosjektet underveis. Men da bør det gjøres parallelt, er vår tankegang.

Mye arbeid er gjort

Staten har en prosjektmodell for store investeringer. Det stilles krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring der staten investerer betydelige beløp.

Sverre Myrli tror det er mulig med oppstart før Avinor er ferdig med sitt arbeid.

– Dette er et prosjekt vi kjenner godt til. Veldig mye utredning er gjort.

– Selvsagt skal Avinor bruke tid til å gå gjennom prosjektet. Men det må kunne gjøres noe parallelt, mens man fysisk setter i gang anleggsarbeidene.

Stemte mot annet prosjekt

Dette kommer noen uker etter at Ap selv stemte ned forslaget om å bygge den såkalte Nord-Norgebanen – fordi de ville utrede mer.

Da mente partiet man ville gjøre banen en bjørnetjeneste, ved å behandle forslaget på en annen måte enn man gjør ved andre transportprosjekter:

– På hvilken måte stiller det seg annerledes med Hauan?

– Det er et helt annet prosjekt. Nord-Norgebanen var et prinsippvedtak som ikke var planlagt i det hele tatt og ikke ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP).

– Ny flyplass Mo i Rana ligger inne i NTP. Så dette er et prosjekt som ligger inne i de nasjonale planene, og er således ikke noe nytt prosjekt som er lansert.

Håper på støtte

SV stiller seg bak forslaget til Ap, og har også fremmet sitt eget forslag. Budskapet er cirka det samme: Bygginga må komme i gang snarest.

I en pressemelding torsdag viser SV til det som er foreslått:

Les om forslagene Ekspandér faktaboks Ap i Finanskomiteen viser til at: «utbygging av ny flyplass i Mo i Rana på Helgeland er godt egnet som stimuleringstiltak både for jobb- og verdiskaping gang på kort sikt, og for å øke jobb- og verdiskapingen på lang sikt, særlig innenfor ny grønn industri, sjømatnæring og reiseliv».

i Finanskomiteen viser til at: «utbygging av ny flyplass i Mo i Rana på Helgeland er godt egnet som stimuleringstiltak både for jobb- og verdiskaping gang på kort sikt, og for å øke jobb- og verdiskapingen på lang sikt, særlig innenfor ny grønn industri, sjømatnæring og reiseliv». Før jul viste SV i sin tilleggsmerknad i transportkomiteen om stor flyplass i Mo i Rana, at dette fortsatt er viktig med tanke på den grønne industrien: «Dette medlem vil dessuten påpeke at det i Mo i Rana utvikles grønn industri i verdensklasse. Det resirkuleres en million tonn skrap til nye stålprodukter, og det gjenvinnes betydelig energi. Av andre store aktører der flytilbud er viktig, kan nevnes det betydelige Nasjonalbiblioteket som holder til i Rana og nå er i vekst.» Fra SVs pressemelding torsdag.

Selv om forslaget i finanskomiteen bare ble støttet av et mindretall, håper man på støtte fra flere partier i Stortinget fredag.

Mona Fagerås (SV) mener byggstart i høst er et godt koronatiltak. Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

– Både på grunn av den store betydningen en ny lufthavn vil ha for utvikling i Mo, og for å holde entreprenørbransjen i gang i en krisetid, bør bygging av ny lufthavn starte nå, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV).

Hun fortsetter:

– Mo i Rana lufthavn har allerede gjort et arbeid. De har gjort all den jobben som Avinor likevel skal komme til å gjøre.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa imidlertid i april at «alle prosjektet må kvalitetssikres». Og at det ikke har «vært en god, offentlig kontroll av dette prosjektet tidligere».

– Hvordan kan man være trygg på at den jobben som er gjort så langt, er god nok?

– Jeg er helt sikker på at den jobben som er gjort her, er god nok. I bunn og grunn så har det handlet om politisk vilje her, og det har ikke ministeren vist.

Høyre: Litt rart å fremme et slikt forslag

Luftfartspolitisk talsperson for Høyre, Jonny Finstad, understreker at han er for flyplassen i Rana. Standpunktet er også programfestet.

Men han peker også på at det er en del formelle spilleregler. Stortinget kan blant annet ikke bevilge penger til prosjekter man ikke vet kostnadene på.

Luftfartspolitisk talsperson for Høyre, Jonny Finstad. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Nå har vi nettopp gitt Avinor et formelt oppdrag om å utrede ny flyplass og skaffe oversikt over kostnadene. De har fått et oppdragsbrev der de skal levere framdriftsplan i løpet av sommermånedene.

– Når vi har det på bordet er vi mer klar til å vedta framdrift og også se på de økonomiske konsekvensene.

Om vedtakene som Ap og Sv har kommet med, sier Finstad:

– Det er litt rart at man fremmes en slik merknad. De har nettopp stemt ned lignende saker i Stortinget med samme begrunnelse, sier Finstad, som peker på både Nord-Norgebanen og Ryfast på Vestlandet.

– Hva er risikoen ved å gå i gang?

– Man risikerer å sette i gang et prosjekt man ikke har den økonomiske oversikten over, eller vet konsekvensen av. Dette er finansiering over flere år. Den finansieringa er ikke på plass, og vi har en prioritering i NTP vi også må ta hensyn til.