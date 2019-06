Avinor vil ikke utvikle storflyplass i Rana: – Ikke økonomisk lønnsomt

Brevet inneholder ikke noe nytt i sakens anledning. Vi beskriver også prosjektet på en lignende måte i vår nordområdestrategi, publisert i vinter. https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/nordomradestrategi_avinor_2018.pdf



Vi har flere ganger uttalt at vi synes dette er et spennende prosjekt, og innspillene i brevet har vi også gitt flere ganger i NTP prosessen.



Som sagt i brevet vil vi bistå PLU i arbeidet så langt vi har kapasitet og forutsatt at våre kostnader blir dekket av dem.



Om det kommer andre politiske beslutninger i fremtiden knyttet til Mo i Rana som gir føringer for Avinor vil vi selvsagt ta det til etterretning.



I denne fasen er ikke Avinor er aktiv part, annet enn å ev. bistå PLU dersom vi har kapasitet og ressurser. Vi har løpende dialog med dem om dette.