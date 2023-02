Onsdag ettermiddag kalte Avinor inn til en pressekonferanse i forbindelse med byggingen av ny lufthavn i Mo i Rana.

Temaet viste seg å dreie seg om at de ønsker å utsette åpningen av lufthavnen til 2027.

Det er 18 måneder lenger enn stortingets ambisjon og forventning om åpning i 2025.

Grunnen til at Avinor vil utsette åpningen, er ifølge dem at de vil utvide rullebanen fra 2200 meter til 2400 meter, men at dette ikke er mulig uten å sprenge kostnadsrammen til prosjektet.

Derfor anbefaler de at rullebanen blir utvidet, men at åpningen av lufthavnen utsettes, i samråd med entreprenør AF Gruppen.

Disse nyhetene faller ikke i god jord hos Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling.

Konserndirektør i Avinor, Thorgeir Landevaag, kom med nedslående nyheter for ranværingene, onsdag. Foto: Frank Nygård / NRK

– Bryter med stortingets vedtak

Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling reagerer sterkt på at Avinor vil utsette åpningen av ny flyplass med 18 måneder.

– Dette bryter med Stortingets vedtak der det er lagt til grunn at den nye flyplassen skal åpnes i 2025, sier Rana-ordfører Geir Waage (Ap).

– Næringslivet har bidratt med 150 millioner kroner til Avinor allerede i juli 2022. Dette tilskuddet er betalt inn til Avinor med en klar forventning om åpning i fjerde kvartal 2025, sier styreleder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), Ole Kolstad.

Kolstad, som også er administrerende direktør i Rana Utvikling, mener at leverandøren AF Gruppen og Avinor må strekke seg langt for å kutte ned på byggeperioden.

Når det gjelder forslaget om å bygge 2400 meter rullebane, så er dette i tråd med det som tidligere er dokumentert som den beste løsningen.

– Vi tar til etterretning, og er tilfreds med at PLU, Rana kommune og Avinor er omforente om at det anbefales bygd 2400 meter rullebane pluss 300 meter startbane. Det er den eneste fornuftige løsningen for å sikre tilstrekkelige ytelser på flyplassen, sier administrerende direktør i PLU, Henrik Johansen.

Ordfører i Mo i Rana, Geir Waage, er ikke imponert over meldingen som kom, onsdag. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Anbefaler statlig bevilgning

For å utvide rullebanen med 200 meter, anslår Avinor at dette vil koste inntil 150 millioner kroner.

Om dette skal realiseres må det dekkes av staten, mener de.

– Det er Avinors anbefaling at spørsmålet om rullebanelengde avklares før oppstart av bygging. Når entreprenøren vet hvor lang rullebane som skal bygges, vil det være lettere å finne den optimale og mest kostnadseffektive måten å bygge den på, sier konsernsjef i Avinor, Thorgeir Landevaag.

Landevaag sier at de anerkjenner at stortinget hadde en ambisjon om at flyplassen skulle bygges i siste del av 2025.

Gjennom den siste delen av planarbeidet innser Avinor at det ikke er mulig å ha utbyggingsprosjektet ferdig før mot slutten av 2026.

– En ny flyplass har behov for en prøvedriftsfase før den kan tas i kommersiell bruk. Vi planlegger derfor ut ifra at lufthavnen kan ha sin offisielle åpning våren 2027.

Landevaag sier at han deler helgelendingenes utålmodighet, og at de selvsagt håper å få driften i gang tidligere.