Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år, og Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana skulle bli den første.

I fem år har forprosjektet for den ny lufthavnen på Hauan vært ferdig, og byggestart var planlagt til høsten.

Nå varsler Avinor at planene er for gamle, og derfor må kvalitetssikres.

Polarsirkelen lufthavn øst for Mo i Rana skal starte byggingen 1. august i år, og målet er at den skal stå ferdig i løpet av 2023.

Nå kan mye tyde på at byggingen av den nye lufthavnen blir satt ytterligere på vent.

Omstridt flyplassprosjekt

Planen om en ny stor lufthavn på Helgeland er ikke ny.

I flere tiår har kommunene i regionen diskutert, utredet og kranglet om hvor en fremtidig ny storflyplass for regionen burde ligge.

Til sommeren er det tre år siden statsminister Erna Solberg satte den symbolske spaden i jorda på Hauan, vel ei mil øst for Mo i Rana. Endelig skulle det skje. Planen var at private krefter skulle stå for utbyggingen, med byggestart i 2018.

Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana skal bygges med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg. Foto: Olav Vinjerui / Avinor

Slik gikk det ikke. Prosjektet har møtt på flere hindringer underveis.

Senest i fjor understreket Avinor i et brev til Samferdselsdepartementet at de ikke hadde ønske om å bygge eller drifte en ny flyplass i Rana.

I det samme brevet skrev konserndirektør for drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby at prosjektet ikke er «samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsamt».

Siden den gang er er økonomien i Avinor ytterligere svekket. Denne uka ble det kjent at Avinor stanser prosjekter på over én milliard kroner i år på grunn av koronakrisen.

20. mars i år ba imidlertid regjeringen Avinor overta utbyggingen av storflyplassen i Rana.

Avinor: – Planene for gamle

I mellomtiden har det gått fem år siden forprosjektet ble laget. Det blir for gammelt, ifølge Avinor.

Selv om regjeringen har bedt Avinor om å overta byggingen, har de fortsatt ikke sendt ut den såkalte oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartemenetet

– Så fremt vi har ledig kapasitet, vil vi bruke ett år fra oppdragsbeskrivelsen kommer fra Samferdselsdepartementet. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2015, og vi er nødt til å gå gjennom det på nytt. Så skal det være en ekstern kvalitetssikring, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NRK.

Hareide: – Må kvalitetssikres

– Vi venter på oppdragsbeskrivelsen fra Samferdselsdepartementet. Inntil den foreligger har vi ingen konkrete svar på når vi kan komme i gang, sier Gurli Høeg Ulverud i Avinor Foto: Tommy Normann

Regjeringen har vedtatt å bevilge 1,47 milliarder kroner til prosjektet gjennom Nasjonal Transportplan, penger som først kommer tidligst 2024.

Det statlige bidraget forutsetter at et lokalt bidrag dekker de resterende utgiftene opp mot 600 millioner kroner.

Rana kommune og næringslivet lokalt har inngått et spleiselag, hvor de skal bidra med 300 millioner kroner hver.

I fjor satte Polarsirkelen Lufthavnutvikling i gang en anbudsprosess på eget initiativ og risiko.

I januar i år ble Peab Anlegg AS tildelt kontrakten til en verdi av 1,7 miliarder kroner.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er optimistisk på Ranas vegne. Foto: Ann-Eli Nøsen / NRK

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier regjeringen fortsatt ønsker en flyplass i Rana, og at de vil be Avinor prioritere dette arbeidet.

– Men alle prosjekter må kvalitetssikret. Vi må ha kontroll med prosjektet, og Avinor er den beste til å gjøre det.

– Avinor har dårlig økonomi, vil det være aktuelt for regjeringen å bidra?

– Det er ingen tvil om at Avinor har mistet store inntekter. Men dette er dette er et prosjekt Avinor må prirotere. Det har ikke vært en god, offentlig kontroll av dette prosjektet tidligere. Stortinget forventer en slik gjennomføring.

I dag er luftfarten i en ekstraordinær situasjon, men Hareide tror vi skal komme tilbake til en normal situasjon, og da mener han at Norge trenger gode lufthavner landet rundt.

– På Helgeland trengs det nettopp en ny lufthavn, og vi sier tydelig at vi lytter til regionen. Vi ønsker å ha denne ved Mo, og det skal vi gjennomføre, sier han.

Vil bygge selv

NY FLYPLASS: Det er ikke bygd en regional stamflyplass i Norge på 40 år, og styreleder Erik Wulfsberg og daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling håper på snarlig oppstart på Hauan utenfor Mo i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Avinor kommer til å bruke minst et år på utrede ny flyplass i Rana, fra når utredningen starter. Og når det skjer vet ikke Avinor.

Beskjeden har nemlig ikke kommet fra departementet.

– Når den kommer vil vi bruke et år fra oppdragsbeskrivelsen kommer. Veien videre etter det året får vi komme tilbake til når vi har gått igjennom alt sammen, sier Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier at oppdragsbrevet kommer i løpet av kort tid.

– Vi vil vurdere om dette kan bli et prosjekt som kan bli et offentlig-privat samarbeid .

Administrerende direktør Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling vil ikke kommentere saken før Avinor formelt har fått oppdragsbrevet fra departementet.