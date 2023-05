Det var både jubel og frustrasjon i Rana da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag.

Jubelen handlet om at regjeringen foreslår å utvide rullebanen på den kommende flyplassen i kommunen fra 2200 meter til 2400 meter – slik både Avinor og lokale krefter har ønsket.

Problemet er bare at regjeringen vil sende halve regningen på 132 millioner kroner til lokale bidragsytere.

– Jeg synes oppriktig det er helt urimelig, sier styreleder Espen Haaland i NHO Nordland.

Han mener at kommunen og næringslivet i Rana allerede har bidratt så det holder.

Illustrasjon av den kommende nye flyplassen på Hauan i Mo i Rana. Nå er det opp til de lokale kreftene, enten kommunen eller lokalt næringsliv, å holde prosjektet i live. Illustrasjon: Nordic - office of Architecture

Knuste sparegrisen for flyplassdrømmen

En forutsetningen for at Stortinget skulle bevilge de nødvendige milliardene til ny storflyplass var at lokale krefter bidro med 600 millioner kroner.

Rana kommune knuste sparegrisen og garanterte for 450 millioner. Næringslivet og privatpersoner måtte ta resten.

Og det har ikke stått på givergleden. Store bedrifter har tatt det tyngste løftet, men det ble også opprettet en «Spleis» hvor privatpersoner til slutt bidro med 5,2 millioner.

En av dem var fiskehandler Asif Mohammadi som droppet ferien og ga 150.000 kroner. En annen var Ida Elise Solhaug som donerte 16.000 «russepenger».

Espen Haaland mener de lokale har bidratt med mer enn nok.

– Jeg synes det var oppsiktsvekkende at Stortinget i sin tid krevde at kommunen og næringslivet måtte bidra med 600 millioner for å få offentlig infrastruktur på plass.

– Og det må være mer enn nok. Nå trenger næringslivet å bruke pengene på seg selv, slik at de kan skape arbeidsplasser, mener han.

Han kritiserer også regjering for det han mener er et løftebrudd.

I sin alternative Nasjonal transportplan i 2017 foreslo Arbeiderpartiet å fullfinansiere flyplassen. Da mente de det var et offentlig ansvar å bygge flyplasser.

– De ville ikke belaste kommunen og de private i det hele tatt, og nå tre år etterpå ønsker de å øke belastningen på det private næringslivet og kommunen, sier en oppgitt Haaland.

– Tror du Rana-samfunnet er villig til å spytte inn enda mer penger?

– Kommunen må nesten svare for om det er mulig for dem å bidra med disse pengene. Å belaste næringslivet tror jeg blir helt umulig.

– Har alltid vært et lokalt initiativ

Hvorfor mener så regjeringen at lokale krefter nok en gang må bidra med millioner til prosjektet?

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen mener det alltid har ligget i kortene, og at det ikke bør komme som en overraskelse.

– Ny lufthavn ved Mo i Rana bygger på et lokalt initiativ, og det har hele veien vært en forutsetning for prosjektet at det skulle være et lokalt finansieringsbidrag. Staten etterkommer nå et lokalt ønske om å forlenge rullebanene. Slik finansieringen av dette prosjektet har vært bygd opp, er det naturlig at de lokale bidragsyterne også bidrar til rullebaneforlengelsen.

Da flyplassen ble vedtatt lå kostnadsrammen på 3,3 milliarder.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen. Foto: Eirill DeLonge

Nå er den 4,9 milliarder.

Bentzen sier at dette er normalt, siden kostnadsrammen ble vedtatt i 2021-kroner, og at det har skjedd mye siden den tid.

– Det har vært en sterk prisvekst i bygge- og anleggsmarkedet de siste årene. Som følge av dette, er den opprinnelige kostnadsrammen prisjustert opp med i underkant av 900 millioner kroner. Denne delen av økningen er ikke unik for dette prosjektet.

Bentzen sier at stortinget nå skal ta stilling til å øke kostnadsrammen med 694 millioner kroner.

– 158 millioner kroner av forslaget tar høyde for en eventuell økning av rullebanelengden.

Ordføreren er stille

Rana-ordfører Geir Waage fra Arbeiderpartiet vil ikke svare direkte på om kommunen er interessert i å bla opp mer penger.

– Men jeg vil minne om at kommunen allerede har gått inn med 450 millioner kroner. Så er det sånn at det er Stortinget som bestemmer hvorvidt det skal være lokal medfinansiering, sier han til NRK.

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Derfor vil kommunen følge opp saken med partiene på Stortinget, forsikrer ordføreren.

Han understreker også at han er fornøyd med at regjeringen legger til rette for at det kan bygges en 2400 meter lang rullebane.

Det som uansett er sikkert, er at regningen for den nye flyplassen blir stadig større.

Den ble vedtatt med en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner. I mars i år ble det klart at summen hadde økt til 4 milliarder. I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at de foreslår å øke kostnadsrammen til nesten 4,9 milliarder kroner.