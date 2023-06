Dette svarer pressetalsperson Guri Solberg på vegne av utenriksminister Anniken Huitfeldt:

– Behovet for å videreføre en bærekraftig forvaltning av fiskebestanden i Barentshavet med Russland, var bakgrunn for at regjeringen valgte å gjøre unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy. Dette innebærer at russiske fiskefartøy fortsatt kan lande fisk, bytte mannskap og proviantere i tre norske havner.

– For å unngå at Norge blir brukt som transittland for varer og teknologi til Russland, begrenset vi i oktober 2022 adgangen fra alle norske havner til havnene i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Samtidig ble det innført strengere kontroller av Tolletaten og politiet i de tre havnene. I oktober – desember ble 96 prosent av båtene fysisk kontrollert. Siden er det innført tiltak for å sørge for at alle russiske skip blir fysisk kontrollert under anløp i de tre havnene.

Hun viser til Justisdepartementet for imøtegåelse av kritikk på mangler ved kontrollene.

Dette svarer pressekontakt Andreas Bondevik i Justisdepartementet:

– Myndighetene følger nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner. Det gjør vi for å unngå at Norge blir en frihavn, eller at mulighetene til å lande fisk misbrukes til annen type aktivitet. Så godt som alle russiske fiskefartøy som anløper de tre åpne havnene blir kontrollert. Hensikten med kontrollen er primært å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Dersom det i tillegg avdekkes andre ulovlige forhold vil det rapporteres til politiet eller PST.

– Det er PST som har oppgaven med å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. PST har et godt samarbeid med en rekke myndighetsaktører, herunder Tolletaten.

– PST har, sammen med E-tjenesten, kontinuerlig fokus på etterretningsvirksomhet i og mot Norge. Samtidig kan det være krevende å oppdage ulovlig etterretningsvirksomhet der aktøren forsøker å skjule sine aktiviteter og hensikter. Det gjelder også når disse eksempelvis benytter sivile fartøyer og mannskaper til sitt virke.

Dette svarer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp):

– Nedleggelsen av Sjøheimevernet ble vedtatt av Stortinget i 2016 og oppgavene ble overført til andre. Den maritime overvåkingskapasiteten av våre havområder har blitt betydelig styrket senere år. Regjeringen jobber med å styrke Forsvaret.

Han skriver videre at forsvarssjefens fagmilitære råd vil være et viktig innspill til hvordan de skal utvikle Forsvaret framover. Forsvarssjefen har ikke nevnt Sjøheimevernet i sitt råd.