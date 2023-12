Mannen, som jobbet som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø, ble pågrepet av PST i oktober i fjor.

Da presenterte han seg som José Assis Giamarria fra Brasil.

Nå innrømmer han at han egentlig er Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (45) fra Russland.

Før et fengslingsmøte i Oslo tingrett 6. desember i år, ble russeren for første gang registrert med sitt egentlige navn.

– Han erkjenner navnet sitt. Men det hadde vi relativt gode beviser for uansett, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til VG.

PST bekrefter opplysningene også til NRK.

Her pågripes den spionsiktede mannen Du trenger javascript for å se video.

Mistenkt som illegalist

Mannen i 30-årene har selv opplyst at han er en brasiliansk statsborger, som kom til Norge for å jobbe ulønnet for UiT Norges arktiske universitet.

Han hadde ikke familie her, og bodde i en leid bolig i Tromsø.

Mannen ble pågrepet på vei til jobb.

PST mener mannen er en såkalt «illegalist». Det vil si en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Spor peker mot Malaysia

Russiske Mikhail Mikusjin ble til brasilianske José Assis Giammaria.

Det er svært få spor av Giammaria på åpne søkemotorer på nett. Han har tilsynelatende ikke hatt kontoer på populære plattformer som Facebook, Instagram og Twitter.

En kollega av Mikusjin har tidligere beskrevet til avisa The Guardian hvordan den spionsiktede mannen var «ekstremt» opptatt av å beskytte privatlivet sitt. Han skal ha sagt at han var motstander av sosiale medier.

– Han ville ikke engang bruke WhatsApp, og ville bare snakke på Telegram, sa kollegaen til avisa.

NRK har funnet den gamle Facebook-profilen til Giammaria. Profilen er helt tom, men ved å finne en gammel Facebook-venn av Giammaria, har NRK lyktes med å se flere innlegg der Giammaria hadde blitt tagget.

Fra denne Facebook-profilen peker flere spor mot Malaysia, landet i Sør-Kina havet som eksperter mener er et yndet sted for hemmelige tjenester verden over.

Gikk på GRUs spionskole

Mikhail Mikusjin ble ifølge gravenettverket Bellingcat uteksaminert fra GRUs spionskole i 2006.

GRU er Russlands militære etterretning, og er kjent for å blant annet utdanne spioner som kan operere som illegale i andre land.

Samme år som han gikk ut fra denne skolen fikk han statsborgerskap i Brasil, ved å hevde at han hadde en brasiliansk mor, ifølge det russiske gravenettverket Insider.